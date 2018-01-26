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    «Йовил Таун» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на Кубок Англии по футболу 26 января

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    Футболисты «Манчестер Юнайтед»
    standard.co.uk
    26 января «Йовил Таун» сыграет на своем поле с «Манчестер Юнайтед» в 1/16 финала Кубка Англии. Начало матча – в 22:55 мск. Прогноз на «Йовил Таун» — «Манчестер Юнайтед».

    «Йовил Таун»

    Команда, представляющая Лигу 2, в этом розыгрыше Кубка Англии уже успела пройти три раунда. Сперва со своего пути «Йовил Таун» убрал «Саутенд Юнайтед» (1:0). В 1/64 пришлось провести две встречи с «Порт Вэйлом» (1:1 и 3:2). На следующей стадии Кубка «Йовил» победил команду Лиги 1 «Брэдфорд Сити» (2:0) на своем поле.

    «Перчаточники» в своем дивизионе занимают 21-е место. В 28-и матчах «зелёно-белые» заработали 28-м очков. От зоны вылета их отделяет всего лишь 2-а балла.

    Ближайшие события

    «Йовил Таун» имеет четырехматчевую серию без побед. В январе команда смогла провести три поединка в чемпионате. 1 января проиграл «Кроли Таун» (1:2) на своем поле. Затем сыграл вничью с «Порт Вэйлом» (1:1) на выезде. В последнем туре проиграл на родной арене «Честерфилду» со счетом 1:2.

    Так же команда Даррена Уэй продолжает выступать в региональном Кубке, где смогла пройти уже пять раундов.

    «Манчестер Юнайтед»

    Подопечные Жозе Моуринью последний раз проиграли почти месяц тому назад. Тогда «красные дьяволы» уступили «Бристоль Сити» (1:2) в поединке Кубка английской Лиги.

    В этом сезоне Кубка «Манчестер Юнайтед» выбил «Дерби Каунти». Встреча прошла на «Олд Траффорд» и закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

    «Юнайтед» на данный момент имеет семиматчевую серию без поражений во всех турнирах. К тому же четыре последние игры команды выиграла. Вот уже как пять матчей «Манчестер Юнайтед» не пропускает.

    1,73«Манчестер Юнайтед» победит и не пропустит: да

    В Премьер-лиге «красные дьяволы» расположились на второй строке турнирной таблицы. 24-и поединка чемпионата принесли им 53-и балла. От первого места команду Моуринью отделяет 12-ть очков.

    Прогноз

    Безоговорочным фаворитом предстоящего противостояния конечно будет «Манчестер Юнайтед». Но его проход в следующий раунд предлагают коэффициент в 1,06. На проход «Йовил Таун» предлагают 9,15.

    По всей видимости подопечные Моуринью не должны испытать проблем в это раунде Кубка Англии. И пробиться в 1/8 финала Кубка им может помешать только чудо. Предлагаем ставку на событие — «Манчестер Юнайтед» победит и не пропустит: да за 1,73.

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