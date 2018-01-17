«Генгам» — «Лион». Прогноз и ставки на матч 21-го тура чемпионата Франции по футболу 17 января

«Генгам»

Между первой четверкой и остальными командами большая пропасть. В финансовых возможностях, в мастерстве, а вследствие – по очкам. «Трактористы» сейчас идут седьмыми и уступают «Марселю» 12 очков. Но перед «фермерами», вроде как, и не стоит задача выйти в еврокубки любой ценой.

Иначе бы Антуан Комбуаре ставил бы совершенно иную игру. Сейчас же сильно заметна разница между играми на «Стад дю Рудуру» и на чужих стадионах. На своем поле «Генгам» проиграл всего один раз в 10-ти поединках. И пять раз выиграл.

Последнее поражение в родных стенах случилось в октябре – в Кубке лиги «фермеры» проиграли «Монпелье» 0:2. В Лиге 1 поражение настигло «Генгам» в первом туре, но проиграть «ПСЖ» не зазорно даже на своем поле.

На выезде команда Комбуаре играет менее активно (в среднем порядка 9 ударов), но больше попадает в створ. Свои стены окрыляют «фермеров», но, к примеру, в последнем матче против «Сент-Этьена» в рамку пришлось всего 6 ударов из 27-ми. И победный гол влетел на 94-ой минуте.

«Лион»

«Аристократы» не воспользовались осечкой «Монако» и сами тоже сыграли вничью. В последнем туре им противостоял «Анже». Все шло к тому, что команда Мулена не доставит трудностей «ткачам». Вот только гол Экамби с пенальти на 14-ой минуте слегка подпортил малину. Вернее, подпортил ее Жереми Морель, который и сфолил на сопернике.

«Анже» сразу закрылся (27% владения) и стал отчаянно отбиваться. Подопечные Бруно Женезио много владели мячом, но все без толку: 4 удара в первом тайме и всего один – в створ. Вторая половина прошла более активно для «ткачей» — 15 ударов вылились в гол. Итог – 1:1 и первая потеря очков в новом году.

«Лион» волнуют потери: у нападающего Мариано Диаса обнаружили грыжу, а полузащитник Бертран Траоре по-прежнему восстанавливается после травмы колена. С другой стороны, у соперника кадровых потерь куда больше, что дает Женезио надежду на благоприятный результат.

Прогноз

1,98победа «Лиона» в 1 мяч или ничья

С серьезными соперниками «Лион» играет иначе – меньше моментов, максимум эффективности. Так было с «марселем» (победа 2:0), так было с «Ниццей» (победа 5:0). В данном расположении команд «Генгам» тоже можно назвать серьезным соперником – команда Комбуаре не проигрывала с конца ноября.

У обоих коллективов сложный календарь: «фермерам» помимо «Лиона» в январе предстоит сыграть с «ПСЖ» и «Нантом», самим «лионцам» нужно будет тягаться с тем же «ПСЖ» и дважды – с «Монако» (Лига 1 и Кубок).

Потому вполне вероятно, что команды согласятся на ничью. Но учитывая потери хозяев (как минимум 5 игроков), считаем что целесообразно поставить на победу «Лиона» в 1 мяч или ничью за 1,98.

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