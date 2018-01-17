ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •

    Миру – мир?

    «Генгам» — «Лион». Прогноз и ставки на матч 21-го тура чемпионата Франции по футболу 17 января

    Лига 1 Футбол Франции Генгам Лион
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Мариано Диас
    Мариано Диас
    Goal.com
    В рамках 21-го тура французского первенства «Генгам» 17 января примет дома «Лион». Матч начнется в 21:00 по московскому времени.

    «Генгам»

    Между первой четверкой и остальными командами большая пропасть. В финансовых возможностях, в мастерстве, а вследствие – по очкам. «Трактористы» сейчас идут седьмыми и уступают «Марселю» 12 очков. Но перед «фермерами», вроде как, и не стоит задача выйти в еврокубки любой ценой.

    Иначе бы Антуан Комбуаре ставил бы совершенно иную игру. Сейчас же сильно заметна разница между играми на «Стад дю Рудуру» и на чужих стадионах. На своем поле «Генгам» проиграл всего один раз в 10-ти поединках. И пять раз выиграл.

    Последнее поражение в родных стенах случилось в октябре – в Кубке лиги «фермеры» проиграли «Монпелье» 0:2. В Лиге 1 поражение настигло «Генгам» в первом туре, но проиграть «ПСЖ» не зазорно даже на своем поле.

    На выезде команда Комбуаре играет менее активно (в среднем порядка 9 ударов), но больше попадает в створ. Свои стены окрыляют «фермеров», но, к примеру, в последнем матче против «Сент-Этьена» в рамку пришлось всего 6 ударов из 27-ми. И победный гол влетел на 94-ой минуте.

    «Лион»

    «Аристократы» не воспользовались осечкой «Монако» и сами тоже сыграли вничью. В последнем туре им противостоял «Анже». Все шло к тому, что команда Мулена не доставит трудностей «ткачам». Вот только гол Экамби с пенальти на 14-ой минуте слегка подпортил малину. Вернее, подпортил ее Жереми Морель, который и сфолил на сопернике.

    Еще прогнозы

    «Анже» сразу закрылся (27% владения) и стал отчаянно отбиваться. Подопечные Бруно Женезио много владели мячом, но все без толку: 4 удара в первом тайме и всего один – в створ. Вторая половина прошла более активно для «ткачей» — 15 ударов вылились в гол. Итог – 1:1 и первая потеря очков в новом году.

    «Лион» волнуют потери: у нападающего Мариано Диаса обнаружили грыжу, а полузащитник Бертран Траоре по-прежнему восстанавливается после травмы колена. С другой стороны, у соперника кадровых потерь куда больше, что дает Женезио надежду на благоприятный результат.

    Прогноз

    1,98победа «Лиона» в 1 мяч или ничья

    С серьезными соперниками «Лион» играет иначе – меньше моментов, максимум эффективности. Так было с «марселем» (победа 2:0), так было с «Ниццей» (победа 5:0). В данном расположении команд «Генгам» тоже можно назвать серьезным соперником – команда Комбуаре не проигрывала с конца ноября.

    У обоих коллективов сложный календарь: «фермерам» помимо «Лиона» в январе предстоит сыграть с «ПСЖ» и «Нантом», самим «лионцам» нужно будет тягаться с тем же «ПСЖ» и дважды – с «Монако» (Лига 1 и Кубок).

    Потому вполне вероятно, что команды согласятся на ничью. Но учитывая потери хозяев (как минимум 5 игроков), считаем что целесообразно поставить на победу «Лиона» в 1 мяч или ничью за 1,98.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте, Telegram, Facebook

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Гончары» едут в Манчестер
  • 5,48
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Жозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» Алекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайнАндреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном текстеПрезентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18Домашний и гостевой комплекты «Реала» на сезон-2017/18Встречаем по одежке-2. Примера и АПЛВо что и у кого будут одеваться клубы Испании и Англии в новом сезоне?Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 года
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Месси и Альба растерзали «Сельту». «Барселона» — в четвертьфинале
  • СМИ – о крупной победе «Барселоны» над «Сельтой» в Кубке Испании
    •
  • «Арсенал» пережил шторм в отсутствие Венгера
  • Реакция прессы на матч «Челси» — «Арсенал»
    •
  • Сбывшаяся мечта Виллаш-Боаша
  • Как футбольный тренер превратился в автогонщика, и что из этого вышло
    •
  • Против «Манчестер Сити» можно играть. Доказано «Бристоль Сити»
  • Непростая кубковая победа «Манчестер Сити» — в обзоре СМИ
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 3999
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов