«Тоттенхэм» — «Уимблдон». Прогноз и ставки на Кубок Англии по футболу 7 января

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» продолжает погоню за четвертой строчкой, дающая право на участи в Лиги Чемпионов. На данный момент «шпоры» занимают пятое место в Премьер-лиги. Отставание от «Ливерпуля» составляет всего три балла. Но «Хотспур» поджимает команда Арсена Венгера. Их разделяет только два очка.

Подопечные Маурисио Почеттино, в январе, уже успели провести два матча. Один поединок выиграли у аутсайдера чемпионата — «Суонси». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «шпор», отличившихся по-разу в каждом из таймов.

Но в следующей игре «лилейно-белые» в лондонском дерби не смогли переиграть «Вест Хэм» (1:1). Оппоненты смогли обменяться голами в конце матча.

«Уимблдон»

«Донс» на сегодняшнее время представляет Лигу 1. Это третий по-силе дивизион в структуре чемпионата Англии. После 25-ти матчей команда занимает 21 место с 27-ю очками и ведет отчаянную борьбу за выживание.

«Уимблдон» уже успел в этом розыгрыше Кубка выбить двух соперников. В первом основном раунде подопечные Нила Эрдли победили «Линкольн Сити» (1:0). Затем переиграли еще одну лондонскую команду — «Чарльтон» (3:1).

«Банда психов» в этом году успела провести только один поединок. 1 января «Донс» на своем поле смог переиграть «Саутенд Юнайтед» (2:0).

Прогноз

Без всякого сомнения «шпоры» фавориты этого матча. Их победу в основное время оценивают только в 1,14. В то время, как их соперник получил 18 к 1.

1,74Победа «Донс» с форой (+2,5)

Почеттино, скорее всего, даст отдохнуть своим лидерам. И поэтому в младших по-классу появится небольшой шанс.

Слабо верится в то, что «Тоттенхэм» накидает полную кошелку «Уимблдону». Поэтому +2,5 на «Донс» за 1,74 должен сыграть.

Прогнозы с доставкой: Вконтакте, Telegram, Facebook