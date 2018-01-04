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    Кто сможет прервать гегемонию «Юве»?

    Прогноз на победителя чемпионата Италии по футболу сезона 2017/18

    Серия A Футбол Италии Ювентус Наполи Рома Интер Лацио
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    Футболисты «Ювентуса»
    Футболисты «Ювентуса»
    juventus.com
    В этом сезоне в Серии А «Ювентусу» ряд команд навязали нешуточную борьбу за Скудетто.

    Bwin Group

    Бвин считает фаворитам этого чемпионата Италии, «Ювентус», несмотря на то, что сейчас «Старая синьора» идет на второй строчке турнирной таблицы Серии А. Австрийская контора оценивает шансы туринской команды коэффициентом 2,50.

    Чуть меньшие шансы у неаполитанской команды, «Наполи» получил от Bwin кэфф 2,95. Следом расположились «Интер» 12 к 1 и «Рома» 14 к 1.

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    Канада – США2,13 Автомобилист — Динамо Москва1,99 Россия – Беларусь1,76 Бостон — Хьюстон1,81 Тампа-Бэй — Монреаль2,00 Кротоне — Наполи3,45 Оклахома — Милуоки1,83 Колорадо — Торонто2,32 Детройт — Рейнджерс1,83 Уотфорд — Суонси2,60 Интер — Лацио2,37 Фиорентина — Милан1,71 Верона — Ювентус1,79 Манчестер Юнайтед — Саутгемптон2,18 Хаддерсфилд — Бернли1,90 Ливерпуль — Лестер2,26 Челси — Сток Сити1,74 Ньюкасл — Брайтон энд Хоув Альбион1,65 Вашингтон — Нью-Джерси3,1 Прогноз на победителя чемпионата Италии по футболу сезона 2017/182,05 Кристал Пэлас — Манчестер Сити1,74 Тоттенхэм — Вест Хэм2,28 Манчестер Сити — Уотфорд1,70 Суонси — Тоттенхэм1,84 Эвертон — Манчестер Юнайтед2,00 Бернли — Ливерпуль1,91 Брайтон — Борнмут2,17 Вест Бромвич — Арсенал2,45 Прогноз на победителя чемпионата Испании по футболу сезона 2017/181,05 Все прогнозы на спорт

    Еще одна римская команда — «Лацио» удостоилась кэффом 52,00. «Милан», который в начале чемпионата рассматривали как один из претендентов на Скудетто, оценен 501 к 1.

    William Hill

    Британцы, как и их австрийские коллеги, считают что чемпионом будет «Юве». William Hill предлагает на их победу в первенстве 2,10.

    «Партенопейцы» совсем немного уступают прошлогоднему чемпиону — они получили от англичан коэффициент 2,37.

    Шансы миланского «Интере» — 11 к 1, столичной «Ромы» — 13 к 1. Еще одной команды с Рима, «Лацио» букмекеры дали 51 к 1.

    Остальные команды оценены коэффициентом более чем 500 к 1.

    Олимп

    Олимпийце не стали отставать от своих зарубежных коллег. Отечественная букмекерская контора тоже на первое место ставит «черно-белых» определив на них коэффициент в 2,05.

    Команда Маурицио Сарри совсем немного уступает «Юве», на их победу предлагают кэфф 2,30.

    «Волков» бк олимп разместил на третьем месте соискателей трофея, оценивая их в 12,25. «Интеристы» расположились за ними с коэффициентом 14,00. Шансы «Лацио» — 60 к 1.

    Марафон

    Это букмекерская контора почти уверена в победе «Ювентуса» в Серии А — 1,86 — именно столько оценили их победу в чемпионате. «Наполи» лишь немного уступает туринцам — они удостоились от марафонцев коэффициент в 2,25.

    В победу «Интера» и «Ромы» особо не верят и их шансы 15 к 1. «Лацио» ,по-привычке, оценен в 51 к 1.

    Наш прогноз

    «Ювентуса» вот уже как шесть сезонов подряд не отдает главный трофей Италии ни кому из соперников. В этом сезоне туринская команда будет вести борьбу за Скудетто с «Наполи», от которого они отстают сейчас на один пункт. Но в очном противостоянии «старая синьора» смогла нанести поражение своему сопернику в логове врага (1:0).

    2,05«Ювентус» чемпион Италии-2018

    Пытается навязать борьбу и миланский Интер. Сейчас «интеристы» расположились на третьей строчки Серии А и отстают от первого места на пять очков.

    «Юве» сейчас набрал чемпионский ход. Команда уже больше месяца держит свои ворота на замке.

    В то что «Ювентус» не выиграет это чемпионат, мы не верим. «Наполи» постарается вести борьбу за Скудетто, но в итоге первое место возьмет туринская команда. Поэтому наш прогноз на победителя Серии А будет однозначным. Чемпионат сезона 2017/18 будет туринский «Ювентус».

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