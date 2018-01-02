«Манчестер Сити» — «Уотфорд». Прогноз и ставки на матч 22-го тура английской Премьер-лиги 2 января

«Манчестер Сити»

Все ждут: ну когда же Гвардиола проиграет. Не сегодня, друзья. Даже неубедительна победа над «Ньюкаслом» (0:1) такова только на первый взгляд. Еще в первом тайме коллектив Гвардиолы должен был трижды отличаться в воротах соперника.

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Только один Агуэро пять раз должен был забивать. Тот же Де Брюйне пробивал по воротам соперника 6 раз. Напомним, всего «Манчестер Сити» 22 раза ударил по воротам. Сильно хромала реализация – всего шесть пришлось в рамку.

А «Ньюкасл» заперся в обороне с самого начала (22% владения мячом) – 5 защитников и 4 хавчика призваны были гасить пыл «горожан». Даже такими усилиями полностью сдержать мощь «Манчестер Сити» не получилось. В том, что не забили, виноваты сами – блокировано было только три удара, еще 12 – разогнали птиц над стадионом.

«Уотфорд»

«Желто-черные» сильно сдали в последнее время. Некогда претендент на зону еврокубков сейчас толчется в средине таблицы. За декабрь подопечные Марко Да Силвы выиграли всего один матч. Последний. «Суонси» не считаем априори. «Лестер» переигрывал хозяев по остроте, но обидный автогол Шмейхеля все испортил.

Получилось смешно: «лоси» за всю игру только раз попали в рамку, а выиграли 2:1. Стоит отметить слаженную работу защитной линии «Уотфорда». «Лисы» 6 раз попадали в офсайдную ловушку. И это не случайность.

Смешно сказать, но «Брайтон» в предыдущем матче тоже шесть раз попадал в «положение», а все, на что были способны подопечные Да Силвы, это один удар в створ. Еще матчем ранее – с «Хаддерсфилдом» – показатели были примерно такие же: 3 удара в створ от «Уотфорда» и 3 офсайда от соперника.

Прогноз

1,70«гол "Ман Сити" в интервале: 76-90 мин»

За последние семь личных встреч во всех турнирах «Уотфорд» ни разу не брал очки. Последние три матча вообще оказались «сухими» для «лосей». В последних двух они пропустили 11 голов. Если смотреть на текущий сезон, вырисовывается любопытная картина.

Больше всего мячей (по 9) «Уотфорд» пропустил в средине первого тайма (15-30 минуты) и в конце второго (75-90). «Манчестер Сити» большинство мячей (18) забил на исходе поединков. Воспользуемся такой занимательной «цифирью» и поставим на «гол "Ман Сити" в интервале: 76-90 мин» за 1,7.

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