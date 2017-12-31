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    Матч интеллигентов или у кого проблемы на выезде

    «Вест Бромвич» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч 21-го тура английского чемпионата по футболу 31 декабря

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Вест Бромвич Арсенал
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    Джонни Эванс
    Джонни Эванс
    Sky Sports
    В рамках 21-го тура английской Премьер-лиги 31 декабря в гости к «Вест Бромвичу» приедет «Арсенал». Матч начнется в 19:30 мск.

    «Вест Бромвич»

    У Алана Пардью на два дня больше для подготовки команды, чем у Арсена Венгера. Поможет? Вряд ли. Последний раз «Вест Бромвич» побеждал еще в августе. С минимальным счетом одолел «Борнмут» и «Бернли». В конце августа была еще победа в кубковом матче, но название команды чего-то вспомнить не можем – демонстрация ее уровня.

    Та ситуация, когда ничьей радуешься – за последние 10 игр «дрозды» расписывали «мировые» с «Ливерпулем» (0:0), «Эвертоном» (0:0) и «Тоттенхэмом» (1:1). И вообще ребята Пардью шесть домашних матчей сыграли вничью (всего 9) – самые «миролюбивые» в АПЛ.

    Последняя ничейка с «Эвертоном» стала таковой только благодаря крайней расхлябанности «дроздов». Из 17 ударов 10 они направили в небеса. Еще четырежды «Вест Бромвич» проверял защитников. Итого – 3 удара в створ. «Ириски» провалили первый тайм (один удар – мимо) и второго им просто не хватило.

    «Арсенал»

    На «Эмирейтс» «Арсенал» играет неплохо – всего две потери очков. На выезде же – всего две победы в девяти матчах. Да они в чужих стенах забили всего девять мячей. Пропустили 13. Вообще защита у «канониров» может считаться крепкой. До поры.

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    Пора приходит, когда на горизонте объявляется достойный соперник. Так, от «Манчестер Юнайтед» «пушкари» «глотнули» три, от «Ман Сити» — три, от «Ливерпуля» тоже три. Некоторые специалисты считают, что лучший матч тот, в котором не было голов.

    Венгер и Чех, наверное, такого же мнения. Только вот «Ливерпуль» в кой-то веки большинство ударов направил в рамку: 9 из 14-ти. Это простое объяснение трех «канонирских» голов за пять минут. Все забили игроки, связанные с центральной осью: Джака, Озил и Санчес.

    Последний слегка выпадает из списка, но Алексис частенько смещался в центр в поисках мяча. «Арсенал» же продолжает хулиганить: 11 ударов и только 4 – в створ.

    Прогноз

    2,45«Карточки: ИТ2 2-3»

    В сентябрьской встрече «канониры» забили по голу в каждом из таймов. Этого хватило для уверенной победы. Это была игра с полным преимуществом «пушкарей»: 69% владения, 16-ю ударами и 16-ю заработанными штрафными.

    Но мы посмотрим на грубость игроков обеих команд. За четыре последних матча игроки «Арсенала» получили три желтых. Дважды «канониры» уходили с поля без предупреждений вообще. «Дрозды» тоже не грубияны – 4 «горчичника». Учитывая проблемы «Арсенала» на выезде, думаем, что именно его игроки будут чаще фолить.

    Наш выбор – «Карточки: ИТ2 2-3» за 2,45.

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