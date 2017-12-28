«Кристал Пэлас» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч 20-го тура чемпионата Англии по футболу 28 декабря

«Кристал Пэлас»

«Стекольщики» собрались и выдали неплохой матч против «Тоттенхэма». Проигрыш 1:0 такому сопернику – более чем достойный результат для недавнего «арендатора» ячейки в зоне вылета. После «шпор» команда Ходжсона не проигрывала 8 матчей подряд и даже добыла три победы.

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Одна из них была не над «дырявым» «Стоком», а над «Лестером». Многие укажут на удаление Ндиди в средине второго тайма. Но его команда к тому времени уже «горела» 0:2. На секундочку: почти половину своих ударов (6) «Кристал Пэлас» направил в рамку ворот Шмейхеля.

В то время как «Лестер» за всю игру попал по воротам только дважды. Неплохо действовали «орлы» и при защите: за 25 отборов Стив Пэриш и другие владельцы наверняка выдали каждому игроку по червонцу в качестве премии.

«Арсенал»

В последнем туре «Арсенал» устроил шоу в матче с «Ливерпулем». Как видел это Венгер – мы поддаемся, притворяемся слабыми, специально пропускаем два гола, соперник расслабляется, а потом блицкригом забиваем «трешку» и выигрываем.

Как было на самом деле – «Арсенал» весь первый тайм звенел «колоколами» и прошляпил с офсайдной ловушкой при первом голе, давал слишком близко подходить к воротам (всего 3 удара «Ливера» из-за штрафной), начисто проиграл подбор (17-30), а потом Санчес поймал оборону на расслабленности и на эмоциях «Арсенал» вкатал еще два гола.

Если серьезно, то «Ливерпуль» выглядел острее, экспрессивнее, качественнее. «Арсенал» вообще выглядел только те сумасшедшие 5 минут. В остальном – ничьи с «Саутгемптоном»(1:1) и «Вест Хэмом» (0:0), натужная победа над «Ньюкаслом» (1:0) ярко демонстрируют, что у «канониров» закончились заготовки, а креативить в команде могут единицы.

Прогноз

1,851-ую Карточку получит «Кристал Пэлас»

За последние четыре матча с учетом Кубка «пушкари» получили 3 желтых карточки. Причем матчи с ними и без них чередовались. «Стекольщики» за те же четыре игры схлопотали 12 «горчичников». Напоминаем, что это – лондонское дерби.

А судит Майкл Оливер, который в нынешнем сезоне в среднем показывает 4 желтых за матч. Но, по-нашему, это не слишком малое дерби, чтобы оно вызывало бурю эмоций. Разве только у «Кристал Пэлас». Потому предлагаем поставить на то, что 1-ую Карточку получит «Кристал Пэлас». За это буки дают 1,85.

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