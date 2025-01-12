В рамках турнира UFC Vegas 101 12 января пройдет поединок Магомеда Гаджисуялова и Бруно Лопеса в полутяжелом весе. Начало — 01:15 (мск). Ставка и прогноз на матч Гаджисуялов — Лопес, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Магомед Гаджисуялов

Турнирное положение: Гаджисуялов восходящая звезда полутяжелого дивизиона UFC. Выступает представитель Бахрейна российского происхождения в лучшей лиге мира с лета прошлого года.

Последние бои: Магомед получил контракт с UFC в 2023 году на претендентской серии Даны Уайта, одержав победу по очкам над Хосе Мединой. Затем в рамках дебюта Гаджисуялов аналогичным образом прошел и Брэнсона Рибейро.

Состояние бойца: За 9 поединков смешанных единоборствах россиянин не потерпел ни единого поражения. Магомед дерется в левосторонней стойке, что доставляет неудобства его соперникам. Является базовым кикбоксером и предпочитает размениваться с соперниками на руках. В борьбу россиянин идет крайне редко.

Бруно Лопес

Турнирное положение: Для Лопеса это будет дебютный поединок в UFC. Контракт с промоушеном он заключил после того, как выиграл бой на претендентской серии Даны Уайта в августе прошлого года.

Последние бои: За 9 предыдущих поединков бразильский боец одержал 8 побед и потерпел только одно поражение. Все бои на данном этапе Лопес выиграл досрочно. Единственным обидчиком Бруно стал тот самый Брэнсон Рибейро, которого недавно победил Магомед Гаджисуялов.

Состояние бойца: Лопес также пребывает в очень хорошей форме. И в отличие от грядущего оппонента он является универсальным бойцом.

На отрезке в 9 поединков Бруно добыл 4 виктории нокаутом и 4 раза финишировал оппонентов в партере.

Статистика для ставок

За 9 предыдущих поединков Лопес одержал 8 побед и потерпел только одно поражение

Три последних боя с участием Гаджисуялова закончились решениями

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии Магомед Гаджисяулов считается фаворитом, по мнению букмекеров. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.32. На успех Лопеса предлагают сделать ставку за 3.52.

Прогноз: Шансов на успех у Магомеда побольше. Он более технически обученный и высококлассный ударник. При этом россиянин еще никому не проигрывал в своей карьере и обладает неплохой защитой от тейкдаунов. Но легкой прогулки точно не будет. Как и быстрого финиша. Бой однозначно дойдет до третьего раунда, ведь так было в последних трех поединках с участием Магомеда.

Ставка: Бой дойдет до третьего раунда за 1.87.