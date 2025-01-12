Магомед Гаджисуялов
Турнирное положение: Гаджисуялов восходящая звезда полутяжелого дивизиона UFC. Выступает представитель Бахрейна российского происхождения в лучшей лиге мира с лета прошлого года.
Последние бои: Магомед получил контракт с UFC в 2023 году на претендентской серии Даны Уайта, одержав победу по очкам над Хосе Мединой. Затем в рамках дебюта Гаджисуялов аналогичным образом прошел и Брэнсона Рибейро.
Состояние бойца: За 9 поединков смешанных единоборствах россиянин не потерпел ни единого поражения. Магомед дерется в левосторонней стойке, что доставляет неудобства его соперникам. Является базовым кикбоксером и предпочитает размениваться с соперниками на руках. В борьбу россиянин идет крайне редко.
Бруно Лопес
Турнирное положение: Для Лопеса это будет дебютный поединок в UFC. Контракт с промоушеном он заключил после того, как выиграл бой на претендентской серии Даны Уайта в августе прошлого года.
Последние бои: За 9 предыдущих поединков бразильский боец одержал 8 побед и потерпел только одно поражение. Все бои на данном этапе Лопес выиграл досрочно. Единственным обидчиком Бруно стал тот самый Брэнсон Рибейро, которого недавно победил Магомед Гаджисуялов.
Состояние бойца: Лопес также пребывает в очень хорошей форме. И в отличие от грядущего оппонента он является универсальным бойцом.
На отрезке в 9 поединков Бруно добыл 4 виктории нокаутом и 4 раза финишировал оппонентов в партере.
Статистика для ставок
- За 9 предыдущих поединков Лопес одержал 8 побед и потерпел только одно поражение
- Три последних боя с участием Гаджисуялова закончились решениями
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии Магомед Гаджисяулов считается фаворитом, по мнению букмекеров. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.32. На успех Лопеса предлагают сделать ставку за 3.52.
Прогноз: Шансов на успех у Магомеда побольше. Он более технически обученный и высококлассный ударник. При этом россиянин еще никому не проигрывал в своей карьере и обладает неплохой защитой от тейкдаунов. Но легкой прогулки точно не будет. Как и быстрого финиша. Бой однозначно дойдет до третьего раунда, ведь так было в последних трех поединках с участием Магомеда.
- 4.50Дудакова — Клайн: прогноз и ставкаПослезавтра в 00:45
- 3.50Алиев — Солецки: прогноз и ставкаПослезавтра в 00:10
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: Бой дойдет до третьего раунда за 1.87.