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    Гаджисуялов — Лопес. Ставка (к. 1.87) и прогноз на ММА, UFC Vegas 101, 12 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Гаджисуялов — Лопес
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    Магомед Гаджисуялов
    В рамках турнира UFC Vegas 101 12 января пройдет поединок Магомеда Гаджисуялова и Бруно Лопеса в полутяжелом весе. Начало — 01:15 (мск). Ставка и прогноз на матч Гаджисуялов — Лопес, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Магомед Гаджисуялов

    Турнирное положение: Гаджисуялов восходящая звезда полутяжелого дивизиона UFC. Выступает представитель Бахрейна российского происхождения в лучшей лиге мира с лета прошлого года.

    Последние бои: Магомед получил контракт с UFC в 2023 году на претендентской серии Даны Уайта, одержав победу по очкам над Хосе Мединой. Затем в рамках дебюта Гаджисуялов аналогичным образом прошел и Брэнсона Рибейро.

    Состояние бойца: За 9 поединков смешанных единоборствах россиянин не потерпел ни единого поражения. Магомед дерется в левосторонней стойке, что доставляет неудобства его соперникам. Является базовым кикбоксером и предпочитает размениваться с соперниками на руках. В борьбу россиянин идет крайне редко.

    Бруно Лопес

    Турнирное положение: Для Лопеса это будет дебютный поединок в UFC. Контракт с промоушеном он заключил после того, как выиграл бой на претендентской серии Даны Уайта в августе прошлого года.

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    • Последние бои: За 9 предыдущих поединков бразильский боец одержал 8 побед и потерпел только одно поражение. Все бои на данном этапе Лопес выиграл досрочно. Единственным обидчиком Бруно стал тот самый Брэнсон Рибейро, которого недавно победил Магомед Гаджисуялов.

    Состояние бойца: Лопес также пребывает в очень хорошей форме. И в отличие от грядущего оппонента он является универсальным бойцом.

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    На отрезке в 9 поединков Бруно добыл 4 виктории нокаутом и 4 раза финишировал оппонентов в партере.

    Статистика для ставок

    • За 9 предыдущих поединков Лопес одержал 8 побед и потерпел только одно поражение

    • Три последних боя с участием Гаджисуялова закончились решениями

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии Магомед Гаджисяулов считается фаворитом, по мнению букмекеров. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.32. На успех Лопеса предлагают сделать ставку за 3.52.

    Прогноз: Шансов на успех у Магомеда побольше. Он более технически обученный и высококлассный ударник. При этом россиянин еще никому не проигрывал в своей карьере и обладает неплохой защитой от тейкдаунов. Но легкой прогулки точно не будет. Как и быстрого финиша. Бой однозначно дойдет до третьего раунда, ведь так было в последних трех поединках с участием Магомеда.

    Ставка: Бой дойдет до третьего раунда за 1.87.

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