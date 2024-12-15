В рамках турнира АСА 182 15 декабря пройдет титульный поединок Абдул-Азиза Абдулвахабова и Али Абдулхаликова в легком весе. Начало — 23:10 (мск). Ставка и прогноз на матч Абдулвахабов — Абдулхаликов, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Абдул-Азиз Абдулвахабов

Турнирное положение: Абдул-Азиз на текущий момент является чемпионом АСА в легкой весовой категории. Он взял титул в предыдущем бою, но до этого не дрался почти 2 года.

Последние бои: Абдул-Азиз подходит к первой защите титула на серии из пяти выигранных поединков кряду. В предыдущей встрече он стал чемпионом, благодаря победе над Мохаммедом Коковым нокаутом во втором раунде. А в последний раз Абдулвахабов проигрывал еще 6 лет назад.

Состояние бойца: Физические кондиции данного бойца впечатляют. Он разносторонне развит. Умеет драться в стойке, так и в партере. А единственное поражение за 6 лет было от монструозного Али Багова, которому Абдул-Азиз дал очень конкурентный бой. Стоит отметить, что действующий чемпион крайне опасен в первом раунде — у него 7 досрочных побед за карьеру в стартовом отрезке.

Али Абдулхаликов

Турнирное положение: Абдулхаликов на данный момент располагается на восьмой строчке в рейтинге легкой весовой категории АСА. При этом ранее в организации провел только 2 поединка.

Последние бои: За 5 предыдущих побед претендент на титул не потерпел ни единого поражения. Однако последняя встреча с бывшим бойцом UFC Дэви Рамосом получилось очень спорной. Но тогда судьи остались на стороне Абдулхаликова, отдав ему победу раздельным решением.

Состояние бойца: Али далеко не самый зрелищный боец. Лишь однажды за 5 предыдущих поединков он выиграл досрочно. Как правило, боец предпочитает вязать соперников на ближней дистанции в клинче.

А вот с тейкдаунами есть определенные проблемы. Тот же Рамос в последнем бою защитился от половины из них.

Статистика для ставок

Лишь однажды за 5 предыдущих поединков Абдулхаликов выиграл досрочно

Абдул-Азиз Абдулвахабов подходит к первой защите титула на серии из пяти выигранных поединков кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В чемпионском поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение действующему обладателю титула. На победу Абдулвахабова можно поставить с коэффициентом 1.60. На успех Абдулхаликова можно поставить за 2.25.

Прогноз: Последний поединок Али был не самым впечатляющим. Тем временем, его соперник доминировал в своих битвах. Да и большинство из них чемпион выиграл досрочно. Более лучшая выносливость и стилистическое разнообразие позволят Абдулвахабову провести удачную защиту титула.

Ставка: Победа Абдул-Азиза Абдулвахабова за 1.60.