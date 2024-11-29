В рамках турнира PFL 10 29 ноября пройдет титульный поединок Брента Примуса и Гаджи Рабаданова в легком весе. Начало — 20:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Примус — Рабаданов, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Брент Примус

Турнирное положение: Примус один из самых опытных легковесов в Bellator. В 2017-м он стал чемпионом этой организации, нокаутировав Майкла Чендлера. Далее же плавно американец пошел на спад, но сейчас он в хороших кондициях и добрался до финала Гран-при PFL.

Последние бои: За 6 предыдущих поединков Примус одержал 4 победы и потерпел 2 поражения. Уступал он лишь сильнейшим бойцам дивизиона в новой объединенной организации. Брент был нокаутирован Александром Шаблием. Также его победил по очкам Усман Нурмагомедов.

Состояние бойца: На фоне большинства соперников, которые не претендуют на чемпионский пояс, Брент смотрится неплохо. Он по-прежнему один из сильнейших легковесов PFL и Bellator. Но возраст в 39 лет уже не позволяет рассчитывать на статус чемпиона и суперзвезды.

Гаджи Рабаданов

Турнирное положение: Гаджи дебютировал в Bellator в 2021 году. Там он одержал 5 побед подряд, но до титульного поединка так и не добрался. Зато ему удалось попасть в финал текущего Гран-при в легком весе в PFL.

Последние бои: После того, как Рабаданов одержал 5 побед подряд в Bellator, он еще и трижды победил в рамках PFL. В последнем поединке россиянин нокаутировал во втором раунде Майка Дюфорта. Однако до этого он 6 раз кряду победил по очкам.

Состояние бойца: Текущая победная серия Рабаданова в смешанных единоборствах составляет 9 поединков. В последний раз он проигрывал еще в 2020 году по очкам Мехди Дакаеву.

К первому титульному бою в карьере россиянин подошел на пике своей формы.

Статистика для ставок

Текущая победная серия Рабаданова в смешанных единоборствах составляет 9 выигранных поединков

За 6 предыдущих поединков Примус одержал 4 победы и потерпел 2 поражения

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии букмекеры видят Гаджи Рабаданова большим фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.10, тогда как на успех Примуса предлагают поставить за 7.00.

Прогноз: 39-летний ветеран Примус выглядит удобным соперником для набравшего ход Рабаданова. Американец способен дать конкурентный бой: выиграть 1-2 раунда, но не более. Тягаться с сильнейшими представителями этого дивизиона возрастной Брент уже не в состоянии. Гаджи будет прагматично работать на протяжении всей дистанции и заберет встречу по очкам, как было в последних шести из семи его поединках.

Ставка: Победа Гаджи Рабаданова по очкам за 1.58.