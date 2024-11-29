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    Гольцов с четвертой попытки выиграет Гран-при PFL?

    Гольцов — Попов. Ставка (к. 1.58) и прогноз на ММА, PFL 10, 29 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Гольцов — Попов
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    Денис Гольцов
    В рамках турнира PFL 10 29 ноября пройдет титульный поединок Дениса Гольцова и Олега Попова в легком весе. Начало — 21:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Гольцов — Попов, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Денис Гольцов

    Турнирное положение: Гольцов бывший финалист Гран-при PFL в тяжелом весе, а еще дважды он доходил до полуфинала. В данной лиге Денис выступает с 2019 года и является одним из сильнейших бойцов дивизиона.

    Последние бои: За 9 предыдущих поединков Денис одержал 8 побед и потерпел только одно поражение. Случилось оно в противостоянии с бывшим чемпионом Ренаном Феррейрой в прошлом году. Тогда россиянин упал в нокаут во втором раунде. Но затем Гольцов и сам одержал 3 досрочных победы. Последняя была достигнута нокаутом в первом раунде над Тимоти Джонсоном.

    Состояние бойца: Гольцов один из сильнейших тяжеловесов PFL. Он является базовым самбистом и нередко принимает участие на турнирах в этой дисциплине. Денис грамотно меняет этажи, и если не может конкурировать с соперником на руках, то тут же переводит его в партер. Но приемами побеждает не так уж и часто.

    Олег Попов

    Турнирное положение: Попов дебютировал в Belltor в феврале прошлого года. Затем он стал частью новой объединенной организации, где добрался до финала Гран-при. До 2023 года Олег дрался преимущественно в российских промоушенах.

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    • Последние бои: В PFL и Bellator Олег еще не потерпел ни единого поражения. Все 4 поединка закончились в его пользу и в трех из них он победил судейским решением. В последнем бою одолел по очкам бывшего претендента на пояс Bellator в тяжелом весе Линтона Васселла.

    Состояние бойца: Олег очень грамотный и расчетливый боец. К каждому своему поединку Попов подходит с отработанным геймпланом. Выносливости хватает на всю дистанцию и с кардио никогда не было проблем.

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    Единственный минус россиянина — это отсутствие поставленного нокаутирующего удара.

    Статистика для ставок

    • Все 4 поединка в PFL и Bellator закончились в пользу Попова, и в трех из них он победил судейским решением

    • За 9 предыдущих поединков Денис Гольцов одержал 8 побед и потерпел только одно поражение

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры не видят фаворита и дают примерно равные коэффициенты на успех обоих бойцов. На победу Гольцова можно поставить за 1.83. На победу Попова предлагают сделать ставку с коэффициентом 1.98.

    Прогноз: Опыт Гольцова и его умение заканчивать поединки досрочно станут ключевыми факторами успеха. Попов хоть и технически грамотный и обученный ударник, но для тяжеловеса отсутствие нокаутирующего удара нередко может обернуться провалом. А вот Денис может в любой момент перевернуть поединок и закончить его серией удачных попаданий.

    Ставка: Победа Дениса Гольцова с коэффициентом 1.83.

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    Гольцов — Попов: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 29.11.2024. Прогнозы на бои. Гольцов с четвертой попытки выиграет Гран-при PFL?
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