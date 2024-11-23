В рамках турнира UFC Macau 23 ноября пройдет поединок Волкана Оздемира и Карлоса Олберга в полутяжелом весе. Начало — 14:45 (мск). Ставка и прогноз на матч Оздемир — Олберг, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Волкан Оздемир

Турнирное положение: Волкан бывший претендент на титул в полутяжелом дивизионе. Но на сегодняшний день от боя за пояс он далек — занимает восьмую строчку в рейтинге.

Последние бои: На первый взгляд, статистика Волкана выглядит посредственной: у него 3 победы 3 поражения за 6 встреч. Однако 2 последних боя швейцарец выиграл досрочно уже в первом раунде. Он нокаутировал Джонни Уокера и одолел сабмишном Богдана Гуськова.

Состояние бойца: Карьера швейцарца в промоушене выглядит очень волнообразной. У него было много взлетов и падений. Несомненным преимуществом является его внушительный опыт в UFC. Оздемир хорошо обученный боец. Но не хватает какой-то нестандартности и яркости, выделяющей его среди остальных.

Карлос Олберг

Турнирное положение: Карлос восходящая звезда полутяжелого дивизиона UFC. Сейчас он занимает десятую строчку в рейтинге. Да и ранее в большинстве предыдущих боев выглядел очень убедительно.

Последние бои: Карлос не так давно попал в рейтинг, но он далеко не самый простой соперник. После поражения в дебюте в UFC Олберг одержал 6 побед кряду. Причем 5 из них были досрочными. В последней встрече новозеландец за 13 секунд нокаутировал Алонзо Менифилда.

Состояние бойца: Этому бойцу достаточно лишь одного касания, чтобы отправить своего соперника на настил. Вообще, ударная мощь новозеландца очень впечатляет. При шести победах в UFC 4 были достигнуты нокаутами.

И все 4 оформлены в первом раунде, включая недавнее противостояние с представителем топ-15 Менифилдом.

Статистика для ставок

Олберг перед этим боем одержал 6 побед кряду

У Оздемира 3 победы 3 поражения за 6 встреч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем поединке Карлос Олберг считается фаворитом, по мнению букмекеров. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.39. На победу Оздемира предлагают поставить за 3.10.

Прогноз: Внушительная серия Олберга из шести побед кряду — это весомый аргумент в его пользу. Да и Оздемир далеко не всегда удачно конкурирует с молодыми проспектами. Например, он стал билетом в топ-5 для Доминика Рейеса и Иржи Прохазки. У Карлоса с его ударной мощью есть все шансы на успех. Но вряд ли это будет очередная легкая победа. Все-таки Оздемир довольно опытный боец.

Ставка: Победа Карлоса Олберга по очкам за 3.75.