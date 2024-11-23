В рамках турнира UFC Macau 23 ноября пройдет поединок Янь Сяонань и Табаты Риччи в женском минимальном весе. Начало — 16:15 (мск). Ставка и прогноз на матч Сяонань — Риччи, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Янь Сяонань

Турнирное положение: Янь на текущий момент располагается на второй строчке в рейтинге женского минимального дивизиона. Она бывший претендент на титул в этой категории.

Последние бои: У нее 3 победы и 3 поражения за 6 последних боев. В апреле этого года Сяонань дралась за пояс. В стойке она дала очень конкурентный поединок своей соотечественнице Вэйли Чжан, которой принадлежит титул. Но вот в партере была на порядок хуже действующей чемпионки.

Состояние бойца: Китаянка является базовой ударницей. Звезд с неба в промоушене никогда не хватала, но периодически удивляла неожиданными нокаутами, как в бою с Джессикой Андраде. Правда, в партере проблем многовато. Отсутствие хорошей защиты в борьбе может стать для нее большой проблемой в поединке с Риччи.

Табата Риччи

Турнирное положение: Риччи начинала свой путь в наилегчайшей категории, но затем опустилась на дивизион ниже. Сейчас она располагается на десятой строчке в рейтинге женского минимального веса.

Последние бои: О хорошей физической форме Табаты говорит тот факт, что она выиграла 6 раз за последние 7 поединков. В предыдущем поединке речь одолела единогласным решением судей Анджеллу Хилл. Единственное поражение на данном отрезке было от Лупиты Годинез также по очкам.

Состояние бойца: Бразильянка не очень сильна в стойке и не обладает нокаутирующей мощью.

Но после выброшенной серии из 3-4 ударов она сразу стягивает соперниц на канвас и далее изматывает их на нижнем этаже.

За счет внушительных физических кондиций Риччи без проблем удерживает противниц на земле. Правда, с досрочными финишами не все в порядке: только одна победа сабмишном в UFC.

Статистика для ставок

Риччи выиграла 6 раз за последние 7 поединков

У Сяонань 3 победы и 3 поражения за 6 последних боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры отдают предпочтение бывшему претенденту на титул Янь Сяонань, предлагая поставить на ее победу с коэффициентом 1.44. На победу Риччи можно поставить за 2.88.

Прогноз: В стойке у Янь будет преимущество над своей соперницей. Но как только поединок перейдет в партер, то там раскроется именно бразильянка. Если Риччи проводит тейкдаун, то не позволяет сопернице подняться на ноги и забирает раунда в свой актив. В прошлом бою у Сяонань были проблемы с Чжан, которая действовала аналогичным образом. В этот раз будет тоже самое — Табата победит Янь за счет контроля в партере.

Ставка: Победа Табаты Риччи за 2.88.