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    Робертсон продолжит свою победную серию?

    Пинейро — Робертсон. Ставка (к. 2.02) и прогноз на ММА, UFC Vegas 100, 10 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Пинейро — Робертсон
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    Луана Пинейро
    В рамках турнира UFC Vegas 100 10 ноября пройдет поединок Луаны Пинейро и Джиллиан Робертсон в женском минимальном весе. Начало — 03:40 (мск). Ставка и прогноз на матч Пинейро — Робертсон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Луана Пинейро

    Турнирное положение: Пинейро располагается на 13-й строчке в рейтинге. Однако на текущий момент бразильянка на серьезном спаде. Говорить о повышении не приходится. Главное, сохранить свое текущее место в рейтинге.

    Последние бои: Луана ранее проиграла 2 поединка кряду. Причем оба поражения были досрочными. В недавнем противостоянии Пинейро уступила сабмишном ветерану дивизиона Анджелле Хилл. До этого было поражение нокаутом от Аманды Рибас.

    Состояние бойца: После второго поражения от ветерана Хилл стало понятно, что уровню топ-10 Пинейро точно не соответствует. У бразильянки проблемы абсолютно на всех этажах. Да и рассчитывать на одно случайное попадание не приходится. В UFC за 5 поединков у нее только одна победа нокаутом.

    Джиллиан Робертсон

    Турнирное положение: Робертсон в рейтинге идет вслед за своей грядущей соперницей. Представительница Канады ныне располагается на 14-й позиции. При этом в UFC она выступает с 2018 года.

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    • Последние бои: Джиллиан одержала 4 победы за последние 5 поединков. В недавнем из них ей удалось одолеть единогласным решением Мишель Уотерсон. Робертсон обладает неплохими навыками на канвасе. Гораздо чаще в своих поединках она полагается на борцовские навыки, нежели на ударку.

    Состояние бойца: Периодически представительница Канады участвует на турнирах по грэпплингу, где стабильно побеждает. Например, она недавно одолела сабмишном в первом раунде бывшую чемпионку дивизиона Роуз Намаюнас.

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    Да и в UFC все свои досрочные победы одержала за счет борьбы. Джиллиан либо ловит соперниц на удушающий прием, либо же забивает их ударами в партере.

    Статистика для ставок

    • Джиллиан Робертсон одержала 4 победы за последние 5 поединков

    • Пинейро 3 последних в боя в ММА и грэпплинге проиграла досрочно

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Канадская спортсменка считается явным фаворитом в грядущем противостоянии. Букмекеры предлагают поставить на победу Робертсон за 1.25. На успех Пинейро можно сделать ставку за 4.15.

    Прогноз: Джиллиан явно сильнее своей соперницы в партере. Так что после нескольких разменов в стойке от представительницы Канады сразу стоит ожидать тейкдауна. Навыки в БЖЖ станут решающим фактором для победы над соперницей, проигравших 3 своих последних поединка с учетом турниров по грэпплингу досрочно.

    Ставка: Тотал меньше 2,5 за 2.02.

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    Пинейро — Робертсон: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 10.11.2024. Прогнозы на бои. Робертсон продолжит свою победную серию?
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