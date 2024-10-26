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    Джефф Нил легко отправит Рафаэля Дос Аньоса на пенсию?

    Дос Аньос — Нил. Ставка (к. 2.66) и прогноз на ММА, UFC 308, 26 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Дос Аньос — Нил
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    Джефф Нил
    В рамках турнира UFC 308 26 октября пройдет поединок Рафаэля Дос Аньоса и Джеффа Нила в полусреднем весе. Начало — 20:05 (мск). Ставка и прогноз на матч Дос Аньос — Нил, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Рафаэль Дос Аньос

    Турнирное положение: РДА подписал контракт с UFC в 2008 году и тяжело начал карьеру в промоушене. Но далее вышел на свой пик и даже стал чемпионом в легком весе. Ныне бразилец уважаемый ветеран, который до сих пор числится в рейтингах легкой весовой категории на 15-й строчке.

    Последние бои: После своего последнего проигрыша в легком весе от Матеуша Гамрота в марте Дос Аньос вернулся в полусредний дивизион. При этом статистика бразильца выглядит далеко не лучшим образом. У Рафаэля 4 поражения и 2 победы за 6 боев.

    Состояние бойца: В последние годы Дос Аньос выступал то в легком, то в полусреднем весе, оставаясь действующим бойцом в обеих весовых категориях, но так и не приблизившись к возвращению в борьбу за титул. Он по-прежнему может победить многих середняков, но в 39 лет лучшие бойцы легкого веса слишком быстры для него, а он недостаточно силен, чтобы конкурировать с лучшими бойцами полусреднего веса.

    Джефф Нил

    Турнирное положение: Нил замыкает топ-10 в полусреднем весе. На самом деле, амбиции американца куда больше. Однако в промоушене, как на потенциального чемпиона, на него не рассчитывают.

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    • Последние бои: Поражение от Иэна Гарри в феврале — это бой, который Нил проиграл раздельным решением и очень спорно. До этого также была досрочная неудача в противостоянии с Шавкатом Рахмоновым, но там американец на протяжении большого времени выглядел конкурентно. И в преддверии очного боя с РДА у него такая же статистика, как и у соперника.

    Состояние бойца: Джефф физически крепкий боец. И даже несмотря на предыдущие неудачи, он во многих поединках показывал себя довольно неплохо. Нил очень сильно бьет и за исключением Рахмонова ни у кого не было преимущество в партере.

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    Да и тот же Шавкат с большим трудом переводил американца на канвас.

    Статистика для ставок

    • У Рафаэля Дос Аньоса 4 поражения и 2 победы за 6 боев

    • 4 из шести последних боев с участием Нила дошли до решения

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: 39-тилетний ветеран Рафаэль Дос Аньос в этом противостоянии у букмекеров идет андердогом. На его выигрыш можно поставить за 3.33. На победу Нила предлагают поставить за 1.35.

    Прогноз: У бойцов одинаковая статистика в преддверии поединка, но ее точно можно не учитывать. А все потому, что Нил дрался с сильнейшими представителями полусреднего дивизиона и многим из них давал конкурентные бои. Удар у Джеффа гораздо мощнее, чем у того же Гамрота, так что в этом поединке РДА рискует быть нокаутированным.

    Ставка: Тотал меньше 2,5 за 2.66.

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    Дос Аньос — Нил: прогноз, ставка (2.66), статистика, коэффициенты матча 26.10.2024. Прогнозы на бои. Джефф Нил легко отправит Рафаэля Дос Аньоса на пенсию?
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