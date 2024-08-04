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    Исраил Мадримов сенсационно одолеет Теренса Кроуфорда?

    Мадримов — Кроуфорд. Ставка (к. 6.60) и прогноз на профессиональный бокс, турнир по профессиональному боксу в Лос-Анджелесе, 4 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Мадримов — Кроуфорд
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    Теренс Кроуфорд
    В рамках турнира турнира по профессиональному боксу в Лос-Анджелесе пройдет титульный поединок Исраила Мадримова и Теренса Кроуфорда в первом среднем весе. Начало — 06:30 (мск). Ставка и прогноз на матч Мадримов — Кроуфорд, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Исраил Мадримов

    Турнирное положение: Мадримов является обладателем титула чемпиона мира по боксу в первом среднем дивизионе по версии WBA. Для представителя Узбекистана это будет первая защита пояса.

    Последние бои: В марте прошлого года Исраил одержал победу техническим нокаутом над Магомедом Курбановым и стал обладателем вакантного титула в первом среднем весе по версии WBA. Мадримов еще не потерпел ни единого поражения в карьере. На его счету 10 побед и один ничейный поединок.

    Состояние бойца: Действующий чемпион в самом расцвете сил и ему еще есть куда расти. Исраил обладает внушительной скоростью, он сильно бьет и практически ничего не пропускает в ответ. Остановить такого боксера очень трудная задача.

    Теренс Кроуфорд

    Турнирное положение: Теренс — первый в истории абсолютный чемпион мира по боксу в двух весовых категориях. Он брал все титулы в первом полусреднем весе и повторил то же самое в дивизионе до 66,7 кг. Сейчас ему принадлежат 3 титула в полусреднем весе.

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    • Последние бои: Профессиональный рекорд данного бойца выглядит устрашающим. У него 40 побед в карьере и ни единого поражения. Последним, кто пал от тяжелой руки Кроуфорда, стал Эррол Спенс. Летом прошлого года Теренс одержал над ним победу техническим нокаутом в девятом раунде.

    Состояние бойца: Кроуфорд уже не раз доказывал, что он король ринга вне зависимости от весовых категорий. Но на этот раз он поднимается еще выше и возникает вопрос, как он сможет справиться с более крупным оппонентом.

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    Однако невероятный опыт Теренса и его умение нокаутировать соперников одним касанием являются неплохим подспорьем для успеха.

    Статистика для ставок

    • У Кроуфорда 40 побед в карьере и ни единого поражения

    • Мадримов не потерпел ни единого поражения в карьере, на его счету 10 побед и один ничейный поединок

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В титульном боксерском противостоянии букмекеры видят Теренса Кроуфорда большим фаворитом, предлагая поставить на его победу за 1.13. На победу Исраила Мадримова предлагают сделать ставку за 6.60.

    Прогноз: Мадримов — непризнанный талант, стремящийся к величию. Возможно, это сильнейший боксер в первом среднем дивизионе на данный момент. Кроуфорд величайший боец, но он будет драться не на своей территории. Очевидно, что его шансы в этом бою сильно завышены. В грядущем поединке стоит рискнуть и взять победу Мадримова, который точно не станет для Теренса легкой прогулкой.

    Ставка: Победа Исраила Мадримова за 6.60

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    Мадримов — Кроуфорд: прогноз, ставка (6.60), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 04.08.2024. Прогнозы на бои. Исраил Мадримов сенсационно одолеет Теренса Кроуфорда?
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