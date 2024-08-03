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    Тони Фергюсон продлит свой антирекорд в UFC?

    Фергюсон — Кьеза. Ставка (к. 2.17) и прогноз на ММА, UFC Abu Dhabi, 3 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Фергюсон — Кьеза
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    Тони Фергюсон (слева)
    В рамках турнира Abu Dhabi 3 августа пройдет поединок Тони Фергюсона и Майкла Кьезы в полусреднем весе. Начало — 22:40 (мск). Ставка и прогноз на матч Фергюсон — Кьеза, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Тони Фергюсон

    Турнирное положение: В прошлом Тони был бывшим временным чемпионом UFC в легком весе. Но сейчас он сбитый летчик, который идет почти что на антирекордной серии поражений в истории промоушена.

    Последние бои: Знаменитый «Эль-Кукуй» не знает побед с 2019 года. К своему очередному бою Фергюсон подходит на серии из семи поражений подряд. В предыдущем бою Тони уступил единогласным решением судей Пэдди Пимблетту. До этого его задушил в третьем раунде Бобби Грин.

    Состояние бойца: От прежней версии Тони ничего не осталось. Из некогда самого устрашающего бойца в дивизионе до 70,3 кг Фергюсон превратился в легкую мишенью для любого соперника. Сложно представить, кого в нынешних реалиях способен одолеть «Эль-Кукуй».

    Майкл Кьеза

    Турнирное положение: Кьеза бывший представитель топ-15 как в легком, так и в полусреднем дивизионах. Но в связи с возрастом и множеством травм американец выпал из рейтингов.

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    • Последние бои: Как и грядущий оппонент, Кьеза не блещет яркими и убедительными выступлениями. К этой встрече он подходит после трех поражений подряд. В предыдущем бою он очень быстро был разбит Кевином Холлэндом. Тогда Майкл уступил удушающим приемом уже в первом раунде.

    Состояние бойца: Майкл в нынешних кондициях вряд ли может рассчитывать на удачный исход с оппозицией из числа рейтинговых соперников.

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    Но на фоне увядающего Тони Фергюсона он выглядит не так уж и плохо.

    Статистика для ставок

    • Фергюсон проиграл 7 последних боев кряду

    • Кьеза ранее потерпел 3 поражения подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этом бою Майкл Кьеза, как считают букмекеры, большой фаворит. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.18. На успех Тони Фергюсона предлагают поставить за 5.15.

    Прогноз: Если учесть, что Фергюсон будет в этот раз драться не на своей территории, а в полусреднем дивизионе, то шансы на его поражение увеличиваются. К тому же, Кьеза явно превосходит Тони по габаритам. Не исключено, что Майклу хватит и двух раундов, чтобы разобрать Фергюсона.

    Ставка: Тотал меньше 2,5 за 2.17

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    Фергюсон — Кьеза: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 03.08.2024. Прогнозы на бои. Тони Фергюсон продлит свой антирекорд в UFC?
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