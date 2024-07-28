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    Аспиналл переедет Блэйдса в реванше?

    Аспиналл — Блэйдс. Ставка (к. 1.61) и прогноз на ММА, UFC 304, 28 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Аспиналл — Блэйдс
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    Том Аспиналл
    В рамках турнира UFC 304 28 июля пройдет титульный поединок Тома Аспиналла и Кертиса Блэйдса в тяжелом весе. Начало — 06:45 (мск). Ставка и прогноз на матч Аспиналл — Блэйдс, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Том Аспиналл

    Турнирное положение: Том является обладателем временного титула в тяжелом дивизионе. Британец завоевал пояс в ноябре прошлого года и теперь поведет его первую защиту.

    Последние бои: За 5 предыдущих поединков в UFC в активе нынешнего обладателя временного пояса 4 победы и одно поражение. Проигрывал на данном отрезке Том Аспиналл тому самому Блэйдсу летом 2022 года. Тогда британец получил травму ноги на первых секундах и не смог продолжить драться.

    Состояние бойца: Своими быстрыми нокаутами в поединках с Тыбурой и Павловичем Том показал, что он боец высочайшего класса. На данный момент британец выглядит тяжеловесом без слабых мест. У него мощный удар, высокая скорость и неплохая борьба.

    Кертис Блэйдс

    Турнирное положение: Кертис занимает четвертую строчку в рейтинге тяжелого дивизиона UFC. Для американского бойца это первое титульное противостояние в карьере, хотя в топ-10 он пребывает уже давно.

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    • Последние бои: У американца такая же статистика, как и у грядущего оппонента — 4 победы и одно поражение за 5 предыдущих поединков. Единственную неудачу он потерпел в противостоянии с Сергеем Павловичем, который его нокаутировал в первом раунде. В последнем бою Блэйдс сумел финишировать восходящую звезду дивизиона Жаилтона Алмейду.

    Состояние бойца: Кертис сильный борец, умеющий залеживать и выматывать своих соперников на протяжении всех 25-ти минут.

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    Но вот в стойке у него есть определенные проблемы. Держит удар Блэйдс не лучшим образом.

    Статистика для ставок

    • Все 4 поражения в UFC Блэйдс потерпел нокаутом

    • Последние 4 победы Аспиналла были достигнуты в первом раунде

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Обладатель временного титула Аспиналл идет у букмекеров явным фаворитом. На его победу можно поставить за 1.26, а на успех Блэйдса предлагают сделать ставку за 4.05.

    Прогноз: Кертис может предложить своему сопернику разве что прагматичный контроль на земле. А вот у Аспиналла ключей к победе гораздо больше. Если учесть тот факт, что Блэйдс обладает хрустальной челюстью, а Том предыдущие 4 виктории добыл в первом раунде, то стоит ожидать быстрой победы от британца.

    Ставка: Победа Тома Аспиналла в 1-2 раундах за 1.61.

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    Аспиналл — Блэйдс: прогноз, ставка (1.61), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 28.07.2024. Прогнозы на бои. Аспиналл переедет Блэйдса в реванше?
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