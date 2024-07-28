В рамках турнира UFC 304 28 июля пройдет титульный поединок Тома Аспиналла и Кертиса Блэйдса в тяжелом весе. Начало — 06:45 (мск). Ставка и прогноз на матч Аспиналл — Блэйдс, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Том Аспиналл

Турнирное положение: Том является обладателем временного титула в тяжелом дивизионе. Британец завоевал пояс в ноябре прошлого года и теперь поведет его первую защиту.

Последние бои: За 5 предыдущих поединков в UFC в активе нынешнего обладателя временного пояса 4 победы и одно поражение. Проигрывал на данном отрезке Том Аспиналл тому самому Блэйдсу летом 2022 года. Тогда британец получил травму ноги на первых секундах и не смог продолжить драться.

Состояние бойца: Своими быстрыми нокаутами в поединках с Тыбурой и Павловичем Том показал, что он боец высочайшего класса. На данный момент британец выглядит тяжеловесом без слабых мест. У него мощный удар, высокая скорость и неплохая борьба.

Кертис Блэйдс

Турнирное положение: Кертис занимает четвертую строчку в рейтинге тяжелого дивизиона UFC. Для американского бойца это первое титульное противостояние в карьере, хотя в топ-10 он пребывает уже давно.

Последние бои: У американца такая же статистика, как и у грядущего оппонента — 4 победы и одно поражение за 5 предыдущих поединков. Единственную неудачу он потерпел в противостоянии с Сергеем Павловичем, который его нокаутировал в первом раунде. В последнем бою Блэйдс сумел финишировать восходящую звезду дивизиона Жаилтона Алмейду.

Состояние бойца: Кертис сильный борец, умеющий залеживать и выматывать своих соперников на протяжении всех 25-ти минут.

Но вот в стойке у него есть определенные проблемы. Держит удар Блэйдс не лучшим образом.

Статистика для ставок

Все 4 поражения в UFC Блэйдс потерпел нокаутом

Последние 4 победы Аспиналла были достигнуты в первом раунде

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Обладатель временного титула Аспиналл идет у букмекеров явным фаворитом. На его победу можно поставить за 1.26, а на успех Блэйдса предлагают сделать ставку за 4.05.

Прогноз: Кертис может предложить своему сопернику разве что прагматичный контроль на земле. А вот у Аспиналла ключей к победе гораздо больше. Если учесть тот факт, что Блэйдс обладает хрустальной челюстью, а Том предыдущие 4 виктории добыл в первом раунде, то стоит ожидать быстрой победы от британца.

Ставка: Победа Тома Аспиналла в 1-2 раундах за 1.61.