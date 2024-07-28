Том Аспиналл
Турнирное положение: Том является обладателем временного титула в тяжелом дивизионе. Британец завоевал пояс в ноябре прошлого года и теперь поведет его первую защиту.
Последние бои: За 5 предыдущих поединков в UFC в активе нынешнего обладателя временного пояса 4 победы и одно поражение. Проигрывал на данном отрезке Том Аспиналл тому самому Блэйдсу летом 2022 года. Тогда британец получил травму ноги на первых секундах и не смог продолжить драться.
Состояние бойца: Своими быстрыми нокаутами в поединках с Тыбурой и Павловичем Том показал, что он боец высочайшего класса. На данный момент британец выглядит тяжеловесом без слабых мест. У него мощный удар, высокая скорость и неплохая борьба.
Кертис Блэйдс
Турнирное положение: Кертис занимает четвертую строчку в рейтинге тяжелого дивизиона UFC. Для американского бойца это первое титульное противостояние в карьере, хотя в топ-10 он пребывает уже давно.
Последние бои: У американца такая же статистика, как и у грядущего оппонента — 4 победы и одно поражение за 5 предыдущих поединков. Единственную неудачу он потерпел в противостоянии с Сергеем Павловичем, который его нокаутировал в первом раунде. В последнем бою Блэйдс сумел финишировать восходящую звезду дивизиона Жаилтона Алмейду.
Состояние бойца: Кертис сильный борец, умеющий залеживать и выматывать своих соперников на протяжении всех 25-ти минут.
Но вот в стойке у него есть определенные проблемы. Держит удар Блэйдс не лучшим образом.
Статистика для ставок
- Все 4 поражения в UFC Блэйдс потерпел нокаутом
- Последние 4 победы Аспиналла были достигнуты в первом раунде
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Обладатель временного титула Аспиналл идет у букмекеров явным фаворитом. На его победу можно поставить за 1.26, а на успех Блэйдса предлагают сделать ставку за 4.05.
Прогноз: Кертис может предложить своему сопернику разве что прагматичный контроль на земле. А вот у Аспиналла ключей к победе гораздо больше. Если учесть тот факт, что Блэйдс обладает хрустальной челюстью, а Том предыдущие 4 виктории добыл в первом раунде, то стоит ожидать быстрой победы от британца.
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Ставка: Победа Тома Аспиналла в 1-2 раундах за 1.61.