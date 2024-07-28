1-й таймКрылья Советов — РостовОнлайн
ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Даниил Уткин«Крылья Советов» — «Ростов». Онлайн Чарльз ОливейраТоп-10 бойцов UFC с наибольшим количеством побед удушающими приемами сзади Зелимхан АбакаровЗа кого болеть в Париже: путеводитель по «темным лошадкам» Олимпиады-2024
  • 17:38
    • Источник: Дэвис перейдет бесплатно в «Реал» следующим летом
  • 17:03
    • «Крылья Советов» — «Ростов»: стартовые составы на матч РПЛ
  • 16:47
    • Пять россиян в топ-25 лучших хоккеистов НХЛ XXI века по версии ESPN
  • 16:15
    • Маркиньос выбрал «Локомотив» вместо «Спартака»
  • 16:05
    • Чалов полетел с ЦСКА в Нижний Новгород
    Все новости спорта

    Дункан порадует английских фанатов победой в бою с Родригесом?

    Дункан — Родригес. Ставка (к. 1.70) и прогноз на ММА, UFC 304, 28 июля 2024 года

    Прогнозы на бои Прогнозы на ММА Прогнозы на UFC Прогнозы на Сборная России Прогнозы на Алекс Перейра
    Прогноз и ставки на Дункан — Родригес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кристиан Дункан
    В рамках турнира UFC 304 28 июля пройдет поединок Кристиана Дункана и Грегори Родригеса в среднем весе. Начало — 05:45 (мск). Ставка и прогноз на матч Дункан — Родригес, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Кристиан Дункан

    Турнирное положение: Дункан только прокладывает себе дорогу к топ-15 среднего дивизиона. Данный боец малоизвестен на широкую публику, потому как дебютировал в лиге только в прошлом году. Однако он уже успел одержать ряд ярких побед.

    Последние бои: Кристиан стремительно ворвался в UFC в марте прошлого года с яркого нокаута в первом раунде в поединке против Душко Тодоровича. Далее британец проиграл единогласным решением Армену Петросяну, но сумел закрыть ту неудачу еще двумя победами. Дункан нокаутировал Дениса Тюлюлина и Клаудио Рибейро.

    Состояние бойца: Кристиан плавно набирает обороты. Стилистической особенностью британца является вязкий клинч у сетки. Также Дункан обладает довольно тяжелым ударом с левой, что он наглядно продемонстрировал в двух предыдущих боях в промоушене.

    Грегори Родригес

    Турнирное положение: Родригес является типичным середняком данного дивизиона. Грегори тренируется в одной команде вместе с бывшим чемпионом этой категории Алексом Перейрой. Но в отличие от своего звездного товарища не обладает такими же феноменальными навыками.

  • Трилогия с Макгрегором или реванш против Эдвардса — что будет дальше с карьерой Диаса?
  • Победа над Масвидалем отрыла Диасу дорогу к громким боям. Нейт планирует пошуметь не только в боксе, но и в UFC
  • 12/07/2024

    • Последние бои: За 5 предыдущих поединков промоушене у бразильца 4 победы и одно поражение. Единственную неудачу на данном отрезке Родригес потерпел в противостоянии с соотечественником Брунно Феррейрой, от которого упал в нокаут уже в первом раунде.

    Состояние бойца: Грегори и сам обладает довольно тяжелым ударом. У него хорошая реакция и высокая точность акцентированных попаданий в 56%.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Неплохо бразилец обороняется и от тейкдаунов соперника. Но все достоинства Родригеса перечеркивает его хрустальная челюсть.

    Статистика для ставок

    • За 5 предыдущих поединков в промоушене у Родригеса 4 победы и одно поражение

    • Дункан выиграл 3 из четырех предыдущих боев нокаутом в первом раунде

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии Дункан идет небольшим фаворитом, по мнению букмекеров. На его победу можно поставить за 1.70, а на успех Родригеса предлагают сделать ставку за 2.20.

    Прогноз: Это будет противостояние двух бойцов примерно равного класса. Но не стоит забывать, что Дункан дерется у себя дома и это серьезное подспорье для успеха. Вдобавок, в его пользу может сыграть хрустальная челюсть оппонента, которого можно потушить одним касанием.

    Ставка: Победа Кристиана Дункана за 1.70.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.55
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рублев — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Нюрнберг — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Меньшик — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Балтика — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  4.77
  • Экспресс дня 26 июля
  • Сегодня в 20:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лестер — Палермо
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Севилья — Аль-Иттихад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Бетис
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Дардери — Пол
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Дрейпер — Нисикори
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Де Минор — Штруфф
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Енисей — Торпедо
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Пари НН — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Дункан — Родригес: прогноз, ставка (1.70), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 28.07.2024. Прогнозы на бои. Дункан порадует английских фанатов победой в бою с Родригесом?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Париж-2024 Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры