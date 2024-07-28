Кристиан Дункан
Турнирное положение: Дункан только прокладывает себе дорогу к топ-15 среднего дивизиона. Данный боец малоизвестен на широкую публику, потому как дебютировал в лиге только в прошлом году. Однако он уже успел одержать ряд ярких побед.
Последние бои: Кристиан стремительно ворвался в UFC в марте прошлого года с яркого нокаута в первом раунде в поединке против Душко Тодоровича. Далее британец проиграл единогласным решением Армену Петросяну, но сумел закрыть ту неудачу еще двумя победами. Дункан нокаутировал Дениса Тюлюлина и Клаудио Рибейро.
Состояние бойца: Кристиан плавно набирает обороты. Стилистической особенностью британца является вязкий клинч у сетки. Также Дункан обладает довольно тяжелым ударом с левой, что он наглядно продемонстрировал в двух предыдущих боях в промоушене.
Грегори Родригес
Турнирное положение: Родригес является типичным середняком данного дивизиона. Грегори тренируется в одной команде вместе с бывшим чемпионом этой категории Алексом Перейрой. Но в отличие от своего звездного товарища не обладает такими же феноменальными навыками.
Последние бои: За 5 предыдущих поединков промоушене у бразильца 4 победы и одно поражение. Единственную неудачу на данном отрезке Родригес потерпел в противостоянии с соотечественником Брунно Феррейрой, от которого упал в нокаут уже в первом раунде.
Состояние бойца: Грегори и сам обладает довольно тяжелым ударом. У него хорошая реакция и высокая точность акцентированных попаданий в 56%.
Неплохо бразилец обороняется и от тейкдаунов соперника. Но все достоинства Родригеса перечеркивает его хрустальная челюсть.
Статистика для ставок
- За 5 предыдущих поединков в промоушене у Родригеса 4 победы и одно поражение
- Дункан выиграл 3 из четырех предыдущих боев нокаутом в первом раунде
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии Дункан идет небольшим фаворитом, по мнению букмекеров. На его победу можно поставить за 1.70, а на успех Родригеса предлагают сделать ставку за 2.20.
Прогноз: Это будет противостояние двух бойцов примерно равного класса. Но не стоит забывать, что Дункан дерется у себя дома и это серьезное подспорье для успеха. Вдобавок, в его пользу может сыграть хрустальная челюсть оппонента, которого можно потушить одним касанием.
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Ставка: Победа Кристиана Дункана за 1.70.