В рамках турнира UFC 304 28 июля пройдет поединок Кристиана Дункана и Грегори Родригеса в среднем весе. Начало — 05:45 (мск). Ставка и прогноз на матч Дункан — Родригес, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Кристиан Дункан

Турнирное положение: Дункан только прокладывает себе дорогу к топ-15 среднего дивизиона. Данный боец малоизвестен на широкую публику, потому как дебютировал в лиге только в прошлом году. Однако он уже успел одержать ряд ярких побед.

Последние бои: Кристиан стремительно ворвался в UFC в марте прошлого года с яркого нокаута в первом раунде в поединке против Душко Тодоровича. Далее британец проиграл единогласным решением Армену Петросяну, но сумел закрыть ту неудачу еще двумя победами. Дункан нокаутировал Дениса Тюлюлина и Клаудио Рибейро.

Состояние бойца: Кристиан плавно набирает обороты. Стилистической особенностью британца является вязкий клинч у сетки. Также Дункан обладает довольно тяжелым ударом с левой, что он наглядно продемонстрировал в двух предыдущих боях в промоушене.

Грегори Родригес

Турнирное положение: Родригес является типичным середняком данного дивизиона. Грегори тренируется в одной команде вместе с бывшим чемпионом этой категории Алексом Перейрой. Но в отличие от своего звездного товарища не обладает такими же феноменальными навыками.

Последние бои: За 5 предыдущих поединков промоушене у бразильца 4 победы и одно поражение. Единственную неудачу на данном отрезке Родригес потерпел в противостоянии с соотечественником Брунно Феррейрой, от которого упал в нокаут уже в первом раунде.

Состояние бойца: Грегори и сам обладает довольно тяжелым ударом. У него хорошая реакция и высокая точность акцентированных попаданий в 56%.

Неплохо бразилец обороняется и от тейкдаунов соперника. Но все достоинства Родригеса перечеркивает его хрустальная челюсть.

Статистика для ставок

За 5 предыдущих поединков в промоушене у Родригеса 4 победы и одно поражение

Дункан выиграл 3 из четырех предыдущих боев нокаутом в первом раунде

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии Дункан идет небольшим фаворитом, по мнению букмекеров. На его победу можно поставить за 1.70, а на успех Родригеса предлагают сделать ставку за 2.20.

Прогноз: Это будет противостояние двух бойцов примерно равного класса. Но не стоит забывать, что Дункан дерется у себя дома и это серьезное подспорье для успеха. Вдобавок, в его пользу может сыграть хрустальная челюсть оппонента, которого можно потушить одним касанием.

Ставка: Победа Кристиана Дункана за 1.70.