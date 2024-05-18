В рамках турнира по профессиональному боксу в Эр-Рияде пройдет поединок Сергея Ковалева и Робина Сафара в первом тяжелом весе. Начало — 17:00 (мск). Ковалев — Сафар: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Сергей Ковалев

Турнирное положение: Сергей Ковалев бывший чемпион мира в полутяжелом дивизионе по версии WBO. Но сейчас он перешел в статус именитого ветерана без титульных амбиций.

Последние бои: За 5 предыдущих поединков у Сергея Ковалева 3 победы и 2 поражения. Однако и уровень оппозиции у него был очень серьезный. Россиянин побеждал Энтони Ярда, а проигрывал звездному Саулю Альваресу.

Состояние бойца: Свой пик российский боксер уже прошел. Однако опыт выступлений у него просто невероятный. И поэтому дебют в первом тяжелом дивизионе для него закончился довольно удачно. Предыдущему сопернику Тервелу Пулеву он не оставил шансов, выиграв у него единогласным решением.

Робин Сафар

Турнирное положение: Робин Сафар восходящая звезда первого тяжелого дивизиона. Скандинавский боксер на данный момент располагается на 15-й строчке в рейтинге по версии WBO.

Последние бои: В своей карьере швед еще не потерпел ни единого поражения. Сафар выиграл все предыдущие 16 поединков на профессиональном ринге. В последнем из них он одолел единогласным решением судей Дешона Вебстера.

Состояние бойца: Главное преимущество шведа — это возраст. Он моложе Сергея на 10 лет и ему сейчас только 31 год.

Однако ранее громких вызовов в его карьере не было и отсутствие опыта может стать для него проблемой.

Статистика для ставок

Сафар выиграл все предыдущие 16 поединков на профессиональном ринге

За 5 предыдущих поединков у Сергея Ковалева 3 победы и 2 поражения

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии небольшим фаворитом букмекеры выделили Робина Сафара. На победу шведа можно поставить за 1.75, а на успех Сергея Ковалева предлагают сделать ставку за 2.20.

Прогноз: Ковалев в свое время дрался со многими известными боксерами и некоторых из них побеждал. На его стороне колоссальный опыт и внушительная ударная мощь — 29 выигранных поединков нокаутами. Сергей хоть и перешел на дивизион выше, но пройти более молодого соперника без внушительного послужного списка ему по силам.

Ставка: Победа Сергея Ковалева за 2.20.