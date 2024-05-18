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    Сергей Ковалев пройдет Робина Сафара?

    Ковалев — Сафар. Ставка (к. 2.20) и прогноз на бокс, турнир по профессиональному боксу в Эр-Рияде, 18 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Ковалев — Сафар
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    Сергей Ковалев
    В рамках турнира по профессиональному боксу в Эр-Рияде пройдет поединок Сергея Ковалева и Робина Сафара в первом тяжелом весе. Начало — 17:00 (мск). Ковалев — Сафар: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Сергей Ковалев

    Турнирное положение: Сергей Ковалев бывший чемпион мира в полутяжелом дивизионе по версии WBO. Но сейчас он перешел в статус именитого ветерана без титульных амбиций.

    Последние бои: За 5 предыдущих поединков у Сергея Ковалева 3 победы и 2 поражения. Однако и уровень оппозиции у него был очень серьезный. Россиянин побеждал Энтони Ярда, а проигрывал звездному Саулю Альваресу.

    Состояние бойца: Свой пик российский боксер уже прошел. Однако опыт выступлений у него просто невероятный. И поэтому дебют в первом тяжелом дивизионе для него закончился довольно удачно. Предыдущему сопернику Тервелу Пулеву он не оставил шансов, выиграв у него единогласным решением.

    Робин Сафар

    Турнирное положение: Робин Сафар восходящая звезда первого тяжелого дивизиона. Скандинавский боксер на данный момент располагается на 15-й строчке в рейтинге по версии WBO.

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    • Последние бои: В своей карьере швед еще не потерпел ни единого поражения. Сафар выиграл все предыдущие 16 поединков на профессиональном ринге. В последнем из них он одолел единогласным решением судей Дешона Вебстера.

    Состояние бойца: Главное преимущество шведа — это возраст. Он моложе Сергея на 10 лет и ему сейчас только 31 год.

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    Однако ранее громких вызовов в его карьере не было и отсутствие опыта может стать для него проблемой.

    Статистика для ставок

    • Сафар выиграл все предыдущие 16 поединков на профессиональном ринге

    • За 5 предыдущих поединков у Сергея Ковалева 3 победы и 2 поражения

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии небольшим фаворитом букмекеры выделили Робина Сафара. На победу шведа можно поставить за 1.75, а на успех Сергея Ковалева предлагают сделать ставку за 2.20.

    Прогноз: Ковалев в свое время дрался со многими известными боксерами и некоторых из них побеждал. На его стороне колоссальный опыт и внушительная ударная мощь — 29 выигранных поединков нокаутами. Сергей хоть и перешел на дивизион выше, но пройти более молодого соперника без внушительного послужного списка ему по силам.

    Ставка: Победа Сергея Ковалева за 2.20.

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    Ковалев — Сафар. В рамках турнира по профессиональному боксу в Эр-Рияде пройдет поединок Сергея Ковалева и Робина Сафара в первом тяжелом весе. Начало — 17:00 (мск). / Ставка и прогноз на матч Ковалев — Сафар с коэффициентом 2.20.
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