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    Айзек Круз побьет Роландо Ромеро и станет чемпионом WBA Super?

    Ромеро — Круз. Ставка (к. 3.45) и прогноз на бокс, турнир по профессиональному боксу в Лас-Вегасе, 31 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Ромеро — Круз
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    Айзек Круз (слева)
    В рамках турнира по профессиональному боксу в Лас-Вегасе 31 марта пройдет титульный поединок Роландо Ромеро и Айзека Круза в первом полусреднем весе. Начало — 07:30 (мск). Ромеро — Круз: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Роландо Ромеро

    Турнирное положение: Американский боксер на данный момент является чемпионом мира в первом полусреднем дивизионе по версии WBA Super. Роландо недавно завоевал титул и пока что не успел провести ни одной его защиты.

    Последние бои: За 5 предыдущих поединков в активе Ромеро 4 победы и одно поражение. Проиграл он Джервонте Дэвису нокаутом. Стоит отметить, что это его единственное поражение в карьере. До встречи с Дэвисом он шел на серии из 14-ти побед кряду. После проигрыша американец реабилитировался нокаутом в девятом раунде в противостоянии с Исмаэлем Бароссой в мае прошлого года.

    Состояние бойца: Роландо достиг своего пика и лучше он точно не будет. Реальному топу вроде Джервонте Дэвиса Ромеро проиграл. А его последняя победа над Бароссой не выглядит чем-то удивительным, потому как оппоненту на момент их боя был 41 год. Поэтому вряд ли можно сказать, что Ромеро лучший боец данного дивизиона. Он стал чемпионом, благодаря удачному стечению обстоятельств.

    Айзек Круз

    Турнирное положение: Круз располагается на второй позиции в рейтинге WBA в первом полусреднем дивизионе. Он является обладателем интерконтинентального титула WBO. Также ранее Айзек становился чемпионом в легком весе по версии WBC Silver.

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    • Последние бои: За 5 последних поединков в активе мексиканца 4 победы и одно поражение. Также, как и Ромеро, он проигрывал Джервонте Дэвису. И это тоже единственное поражение в карьере Круза. Но в отличие от того же Роландо мексиканец выстоял против «Танка» все 12 раундов, уступив ему по очкам. Далее мексиканец одержал 3 победы кряду, закрыв поражение от Дэвиса.

    Состояние бойца: Айзеку только 25 лет и он продолжает прогрессировать. Претендент гораздо быстрее и техничнее Ромеро. Плюс ко всему, мексиканец обладает более внушительной стойкостью.

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    Тот же Ромеро стал легкой мишенью для Дэвиса. А вот Круз единственный соперник в карьере «Танка», кто в противостоянии с ним продержался до судейского решения.

    Статистика для ставок

    • Айзек Круз выиграл 3 предыдущих поединка кряду

    • Айзек Круз в своей карьере еще ни разу не проигрывал досрочно

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В титульном боксерском противостоянии за пояс WBA Super в первом полусреднем весе букмекеры считают фаворитом Айзека Круза. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.32, тогда как на выигрыш Ромеро предлагают сделать ставку за 3.65.

    Прогноз: У Круза в сравнении с грядущим оппонентом есть ряд преимуществ. Он моложе, быстрее и гораздо лучше держит удар. Нельзя сказать, что Ромеро уже на спаде. Просто есть уровень, выше которого прыгнуть он не может. Роландо продержится до судейского решения, но выиграть этот поединок не сумеет.

    Ставка: Победа Айзека Круза по очкам за 3.45.

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    Ставка и прогноз на матч Ромеро — Круз с коэффициентом 3.45. Дата матча: 31.03.2024. Прогнозы на бои. Айзек Круз побьет Роландо Ромеро и станет чемпионом WBA Super?
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