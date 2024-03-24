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    Одержит ли Мохаммед Усман четвертую победу кряду в UFC?

    Усман — Паркин. Ставка (к. 1.70) и прогноз на ММА, UFC Vegas 89, 24 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Усман — Паркин
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    Мохаммед Усман (слева)
    В рамках турнира UFC Vegas 89 24 марта пройдет поединок Мохаммеда Усмана и Мика Паркина в тяжелом весе. Начало — 02:05 (мск). Усман — Паркин: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Мохаммед Усман

    Турнирное положение: Мохаммед является родным братом экс-чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана, но родственные связи пока никак не влияют на его продвижение в тяжелом дивизионе. Нигериец пока что выглядит типичным середняком. Громких боев и громких побед ранее у него еще не было.

    Последние бои: За 5 последних поединков Мохаммед Усман одержал 5 побед. В UFC он провел только 3 боя. В дебютном противостоянии он нокаутировал Зака Паугу, а далее выигрывал решениями у Джуниора Тафы и Джейка Колье.

    Состояние бойца: Несмотря на победную серию, сложно сказать, что Усман пребывает в пиковой форме. Есть ощущение, что у нигерийца некоторый застой. И в двух последних боях он проходил далеко не самых именитых оппонентов с трудом.

    Мик Паркин

    Турнирное положение: Паркин дебютировал в UFC летом прошлого года и провел в промоушене только 2 поединка. Как и у Мохаммеда Усмана, громких боев у него еще не было. Но конкурировать на уровне середняков он способен.

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    • Последние бои: К данному противостоянию Мик подходит после двух побед кряду в UFC в двух боях. В дебютном поединке он одолел единогласным решением судей Джамала Погса. Далее англичанин аналогичным образом сумел пройти Кайо Мачадо.

    Состояние бойца: Мик постепенно прибавляет в тактическом плане, и ему еще есть куда расти. За свою карьеру он пока не потерпел ни единого поражения, выиграв все предыдущие 8 боев.

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    Тренируется Паркин в команде с нынешним временным чемпионом Томом Аспиналлом и многое перенимает от него в своих поединках.

    Статистика для ставок

    • Мик Паркин выиграл все предыдущие 8 боев в смешанных единоборствах

    • Мохаммед Усман за 5 последних боев одержал только одну досрочную победу

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры небольшое предпочтение отдают Мику Паркину, предлагая поставить на его победу за 1.70. На успех Мохаммеда Усман можно сделать ставку за 2.20.

    Прогноз: По предыдущим поединкам Мик Паркин с тактической точки зрения оставил о себе более приятное впечатление. Он пытается действовать также грамотно, как и его партнер по команде Том Аспиналл. А вот Усман высоким бойцовским IQ не выделялся. Пробел в тактической подготовке будет стоить Мохаммеду победы в данном бою.

    Ставка: Победа Мика Паркина за 1.70.

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    Ставка и прогноз на матч Усман — Паркин с коэффициентом 1.70. Дата матча: 24.03.2024. Прогнозы на бои. Одержит ли Мохаммед Усман четвертую победу кряду в UFC?
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