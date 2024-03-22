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    Фабиан Эдвардс легко пройдет Аарона Джеффри?

    Эдвардс — Джеффри. Ставка (к. 2.25) и прогноз на ММА, Bellator 302, 22 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Эдвардс — Джеффри
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    Фабиан Эдвардс (справа)
    В рамках турнира Bellator 302 22 марта пройдет поединок Фабиана Эдвардса и Аарона Джеффри в среднем весе. Начало — 23:00 (мск). Эдвардс — Джеффри: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Фабиан Эдвардс

    Турнирное положение: Фабиан Эдвардс возглавляет рейтинг средневесов, занимая первую строчку. В предыдущем своем поединке британец даже дрался за пояс, но стать чемпионом ему не удалось.

    Последние бои: Фабиан Эдвардс выступает крайне нестабильно. За последние 6 поединков у англичанина 3 победы и 3 поражения. В предыдущем поединке он упал в нокаут от Джонни Эблена в третьем раунде.

    Состояние бойца: До 2021 года Эдвардс выглядел посредственным середняком, но вот далее произошел всплеск и боец одержал 3 победы кряду. Уровень топ-5 он однозначно тянет. Но проблем у Фабиана тоже хватает. Он неидеально защищается от тейкдаунов и, порой, слишком много пропускает в стойке.

    Аарона Джеффри

    Турнирное положение: Аарон располагается на четвертой строчке в рейтинге среднего дивизиона. Причем выступает данный боец в Bellator недавно — лишь с июня 2022 года.

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    • Последние бои: За 6 последних поединков у Джеффри 4 победы 2 поражения. В предыдущей встрече он одолел единогласным решением судей Далтона Росту. Но 2 более ранних победы канадца в Bellator были достигнуты нокаутами.

    Состояние бойца: Аарон находится в неплохой форме и об этом наглядно говорит его статистика. Едва ли класс данного бойца, ниже чем у соперника. 3 года назад Джеффри даже пробовал попасть в UFC.

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    Но тогда он проиграл единогласным решением Кайо Борральо, который идет сейчас 15-м в рейтинге средневесов в лиге Даны Уайта. Да и перед Эдвардсом у канадца есть одно преимущество — более лучшая стойкость.

    Статистика для ставок

    • Аарон Джеффри за 10 предыдущих боев никому не проигрывал досрочно

    • У Фабиана Эдвардса 3 поражения в шести последних боях

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии, по мнению букмекеров, небольшим фаворитом является Фабиан Эдвардс. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.65. На успех Аарона Джефри предлагают сделать ставку за 2.25.

    Прогноз: Фабиан Эдвардс явно переоценен. Он чередует победы с поражениями, а в последнем титульном поединке вообще никакого сопротивления не оказал действующему чемпиону. Джеффри, ранее пытавшийся дважды пробиться в UFC, имеет неплохие шансы на успех. У него более лучшая статистика и хорошая стойкость, и это однозначно скажется на результате.

    Ставка: Победа Аарона Джефри за 2.25.

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    Ставка и прогноз на матч Эдвардс — Джеффри с коэффициентом 2.25. Дата матча: 22.03.2024. Прогнозы на бои. Фабиан Эдвардс легко пройдет Аарона Джеффри?
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