В рамках турнира Bellator 302 22 марта пройдет поединок Фабиана Эдвардса и Аарона Джеффри в среднем весе. Начало — 23:00 (мск). Эдвардс — Джеффри: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Фабиан Эдвардс

Турнирное положение: Фабиан Эдвардс возглавляет рейтинг средневесов, занимая первую строчку. В предыдущем своем поединке британец даже дрался за пояс, но стать чемпионом ему не удалось.

Последние бои: Фабиан Эдвардс выступает крайне нестабильно. За последние 6 поединков у англичанина 3 победы и 3 поражения. В предыдущем поединке он упал в нокаут от Джонни Эблена в третьем раунде.

Состояние бойца: До 2021 года Эдвардс выглядел посредственным середняком, но вот далее произошел всплеск и боец одержал 3 победы кряду. Уровень топ-5 он однозначно тянет. Но проблем у Фабиана тоже хватает. Он неидеально защищается от тейкдаунов и, порой, слишком много пропускает в стойке.

Аарона Джеффри

Турнирное положение: Аарон располагается на четвертой строчке в рейтинге среднего дивизиона. Причем выступает данный боец в Bellator недавно — лишь с июня 2022 года.

Последние бои: За 6 последних поединков у Джеффри 4 победы 2 поражения. В предыдущей встрече он одолел единогласным решением судей Далтона Росту. Но 2 более ранних победы канадца в Bellator были достигнуты нокаутами.

Состояние бойца: Аарон находится в неплохой форме и об этом наглядно говорит его статистика. Едва ли класс данного бойца, ниже чем у соперника. 3 года назад Джеффри даже пробовал попасть в UFC.

Но тогда он проиграл единогласным решением Кайо Борральо, который идет сейчас 15-м в рейтинге средневесов в лиге Даны Уайта. Да и перед Эдвардсом у канадца есть одно преимущество — более лучшая стойкость.

Статистика для ставок

Аарон Джеффри за 10 предыдущих боев никому не проигрывал досрочно

У Фабиана Эдвардса 3 поражения в шести последних боях

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии, по мнению букмекеров, небольшим фаворитом является Фабиан Эдвардс. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.65. На успех Аарона Джефри предлагают сделать ставку за 2.25.

Прогноз: Фабиан Эдвардс явно переоценен. Он чередует победы с поражениями, а в последнем титульном поединке вообще никакого сопротивления не оказал действующему чемпиону. Джеффри, ранее пытавшийся дважды пробиться в UFC, имеет неплохие шансы на успех. У него более лучшая статистика и хорошая стойкость, и это однозначно скажется на результате.

Ставка: Победа Аарона Джефри за 2.25.