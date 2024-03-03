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    Умар Нурмагомедов останется непобежденным?

    Нурмагомедов — Альмахан. Ставка (к. 1.85) и прогноз на ММА, UFC Vegas 87, 3 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Нурмагомедов — Альмахан
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    Умар Нурмагомедов
    В рамках турнира UFC Vegas 87 3 марта пройдет поединок Умара Нурмагомедова и Бекзата Альмахана в легчайшем весе. Начало — 01:10 (мск). Нурмагомедов — Альмахан: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Умар Нурмагомедов

    Турнирное положение: Дагестанский боец располагается на 13-й строчке в рейтинге легчайшего дивизиона. Нурмагомедов является теневой угрозой для всей весовой категории до 61 кг. Однако из-за травмы и отказов конкурентов драться с ним он пока не попал в топ-10.

    Последние бои: В UFC Умар провел 4 поединка и в каждом из них одержал победы. 3 из них были достигнуты досрочно. В последнем поединке против Раони Барселоса Нурмагомедов оформил яркий нокаут уже в первом раунде. Весной 2023-го он должен был драться с Кори Сэндхагеном, но получил травму и снялся с поединка.

    Состояние бойца: Когда Нурмагомедов дебютировал в UFC, он зарекомендовал себя, как высококлассного борца. Но последний поединок против Раони Барселоса показал, что россиянин еще и очень опасен в стойке. Сейчас Умар находится на пике. А его попадание в число потенциальных претендентов на титул — это всего лишь вопрос времени.

    Бекзат Альмахан

    Турнирное положение: Бекзат Альмахан еще не провел ни одного поединка в UFC. Промоушен только недавно подписал этого бойца. Ввиду неплохой статистики в 17 побед и одно поражение в карьере руководство лиги не против протестировать новичка против одного из самых опасных бойцов дивизиона.

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  • 26/02/2024

    • Последние бои: В предыдущем поединке Бекзат Альмахан нокаутировал в третьем раунде Яна Ферраза. Казахстанец не проигрывает уже на протяжении десяти поединков кряду. Стоит отметить то, что Бекзат очень часто выступает и за последние 3 года он провел 11 поединков.

    Состояние бойца: Большую часть карьеры казахстанец провел в промоушене OCTAGON, где зарекомендовал себя, как высококлассного кикбоксера. На его счету 9 побед нокаутами.

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    Однако уровень борьбы у Альмахана посредственный — лишь один выигранный поединок сабмишном.

    Статистика для ставок

    • Бекзат Альмахан идет на серии из десяти побед кряду

    • Нурмагомедов ранее выиграл все 16 поединков в смешанных единоборствах

    • 3 из 4 последних поединка с участием Нурмагомедова не дошли до третьего раунда

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры видят Умара Нурмагомедова серьезным фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.06. На его соперника, Бекзата Альмахана, предлагают поставить за 10.20.

    Прогноз: Казахстанский боец еще не сталкивался с соперниками такого уровня. Его предыдущее место работы промоушен OCTAGON однозначно не входит в топ-5 лучших лиг мира. Поэтому столь серьезная статистика не является аргументом в противостоянии с непобежденным Нурмагомедовым. Умар в трех из четырех предыдущих поединках в UFC финишировал своих соперников до начала третьего раунда. Тоже самое может случиться и в бою с Альмаханом.

    Ставка: Тотал меньше 2,5 за 1.85.

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    Ставка и прогноз на матч Нурмагомедов — Альмахан с коэффициентом 1.85. Дата матча: 03.03.2024. . Умар Нурмагомедов останется непобежденным?
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