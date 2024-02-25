В рамках турнира АСА 171 25 февраля пройдет титульный поединок Магомедрасула Гасанова и Ибрагима Магомедова в среднем весе. Начало — 22:30 (мск). Гасанов — Магомедов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Магомедрасул Гасанов

Турнирное положение: Магомедрасула Гасанова можно назвать доминирующим чемпионом АСА в средней весовой категории. Он завоевал титул в апреле 2021 года, а затем провел 3 успешных защиты кряду.

Последние бои: Победная серия обладателя титула насчитывает 14 поединков кряду. В последний раз он проигрывал еще 9 лет назад. Магомедрасул катком прошелся по всему среднему дивизиону, не оставив своим соперникам ни единого шанса на успех. В предыдущем поединке Гасанов одолел единогласным решением судей Саламу Абдурахманова.

Состояние бойца: Гасанов является универсальным бойцом с внушительной борцовской базой и нестандартной техникой кикбоксинга. Его нельзя назвать выдающимся панчером, потому как только 6 из 17-ти побед в профессиональной карьере были достигнуты досрочно. Однако все предыдущие соперники Магомедрасула в АСА терялись под его давлением.

Ибрагим Магомедов

Турнирное положение: Ибрагим Магомедов является одним из сильнейших средневесов АСА. На данный момент претендент на пояс в этой категории занимает третью строчку в рейтинге.

Последние бои: К этому поединку Магомедов подходит на серии из пяти побед кряду. В претендентском бою он одолел единогласным решением судей Михаила Долгова. Последнее поражение Ибрагима было в 2021 году. Тогда он уступил нокаутом Бартошу Лешко.

Состояние бойца: Ибрагим сейчас пребывает в своей пиковой форме. Но все же у него есть некоторые пробелы.

Во-первых, Магомедов является ярко выраженным ударником и борцовской база у него не самая лучшая. Во-вторых, присутствуют определенные проблемы с защитой от ударов в стойке.

Статистика для ставок

Магомедрасул Гасанов выиграл предыдущие 14 поединков кряду

5 из шести последних боев с участием Ибрагима Магомедова заканчивались досрочно

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Действующий чемпион дивизиона Магомедрасул Гасанов, по мнению букмекеров, является явным фаворитом. На успех обладателя титула можно поставить с коэффициентом 1.11. На победу Ибрагима Магомедова предлагают поставить за 6.00.

Прогноз: Гасанов в предыдущих боях не оставлял своим соперникам ни единого шанса на победу. Он не так уж и много ударов пропускал в стойке, а в партере вообще не позволял оппонентом взять себя на болевой. Магомедов, испытывающий проблемы с защитой от попаданий, может не выдержать такого прессинга на протяжении всех пяти раундов и упасть в нокаут.

Ставка: Тотал меньше 4,5 за 2.30.