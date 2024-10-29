В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Беларуси и Италии, а также в матче Кубка Германии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Динамо» Минск — «Арсенал»

Футбол. Чемпионат Беларуси

Минское «Динамо» идет вторым в таблице. У клуба 56 очков по итогам 23-х встреч. «Динамо» Минск одержало 17 побед, пять раз сыграло вничью и потерпело одно поражение.

24 октября минское «Динамо» встречалось с ХИКом. Клуб уступил 0:1. Теперь команда постарается реабилитироваться перед поклонниками.

Прогнозы и ставки на футбол

«Арсенал» идет на 10-м месте. У команды 33 очка по итогам 25 матчей. У «Арсенала» 9 побед, 6 ничьих и 10 поражений.

В октябре «Арсенал» проиграл оба матча. Ранее команда уступила «Неману» и БАТЭ. Получится ли наконец прервать серию неудач?

Ставка: Обе не забьют за 1.50.

«Вольфсбург» — «Боруссия» Дортмунд

Футбол. Кубок Германии

«Вольфсбург» находится на 14-м месте. У клуба 8 очков по итогам восьми матчей. «Вольфсбург» одержал две победы, дважды сыграл вничью и потерпел 4 поражения.

В октябре «Вольфсбург» победил лишь однажды. 5 октября команда в гостях одолела «Бохум» со счетом 3:1.

«Боруссия» Дортмунд располагается на 7-й позиции. У клуба 13 очков по итогам восьми матчей. «Боруссия» за этот отрезок одержала четыре победы.

Букмекеры считают фаворитами гостей. Но «Вольфсбург» на своем поле даст бой. Будет ли сенсация?

Ставка: Победа «Боруссии» Дортмунд за 2.10.

«Милан» — «Наполи» Футбол. Чемпионат Италии

«Милан» находится на 8-м месте в таблице. У клуба 14 очков по итогам восьми встреч. «Милан» одержал 4 победы, два раза сыграл вничью и дважды уступил.

В последних двух встречах «Милан» завоевал шесть очков. Сначала команда взяла верх над «Удинезе» (1:0). Затем «Милан» нанес поражение «Брюгге» со счетом 3:1.

Прогнозы и ставки на Серию А

«Наполи» с 22 очками лидирует в таблице Серии А. У клуба 22 набранных очка по итогам девяти поединков. Разница мячей — 16:5.

У «Наполи» выигрышная серия составляет пять матчей. Последний раз неаполитанцы теряли очки 21 сентября. Это случилось в поединке с «Ювентусом» (0:0).

Последний раз команды встречались 11 февраля. Тогда «Милан» дома одолел «Наполи» со счетом 1:0.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.80.

Общий коэффициент — 5.67.