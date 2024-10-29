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    «Боруссия» Дортмунд пройдет дальше в Кубке Германии, «Милан» и «Наполи» покажут результативный футбол

    Экспресс дня 29 октября. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 29 октября
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    Антонио Конте
    В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Беларуси и Италии, а также в матче Кубка Германии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Динамо» Минск — «Арсенал»

    Футбол. Чемпионат Беларуси

    Минское «Динамо» идет вторым в таблице. У клуба 56 очков по итогам 23-х встреч. «Динамо» Минск одержало 17 побед, пять раз сыграло вничью и потерпело одно поражение.

    24 октября минское «Динамо» встречалось с ХИКом. Клуб уступил 0:1. Теперь команда постарается реабилитироваться перед поклонниками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    «Арсенал» идет на 10-м месте. У команды 33 очка по итогам 25 матчей. У «Арсенала» 9 побед, 6 ничьих и 10 поражений.

    В октябре «Арсенал» проиграл оба матча. Ранее команда уступила «Неману» и БАТЭ. Получится ли наконец прервать серию неудач?

    Ставка: Обе не забьют за 1.50.

    «Вольфсбург» — «Боруссия» Дортмунд

    Футбол. Кубок Германии

    «Вольфсбург» находится на 14-м месте. У клуба 8 очков по итогам восьми матчей. «Вольфсбург» одержал две победы, дважды сыграл вничью и потерпел 4 поражения.

    В октябре «Вольфсбург» победил лишь однажды. 5 октября команда в гостях одолела «Бохум» со счетом 3:1.

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    «Боруссия» Дортмунд располагается на 7-й позиции. У клуба 13 очков по итогам восьми матчей. «Боруссия» за этот отрезок одержала четыре победы.

    Букмекеры считают фаворитами гостей. Но «Вольфсбург» на своем поле даст бой. Будет ли сенсация?

    Ставка: Победа «Боруссии» Дортмунд за 2.10.

    «Милан» — «Наполи»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Милан» находится на 8-м месте в таблице. У клуба 14 очков по итогам восьми встреч. «Милан» одержал 4 победы, два раза сыграл вничью и дважды уступил.

    В последних двух встречах «Милан» завоевал шесть очков. Сначала команда взяла верх над «Удинезе» (1:0). Затем «Милан» нанес поражение «Брюгге» со счетом 3:1.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    «Наполи» с 22 очками лидирует в таблице Серии А. У клуба 22 набранных очка по итогам девяти поединков. Разница мячей — 16:5.

    У «Наполи» выигрышная серия составляет пять матчей. Последний раз неаполитанцы теряли очки 21 сентября. Это случилось в поединке с «Ювентусом» (0:0).

    Последний раз команды встречались 11 февраля. Тогда «Милан» дома одолел «Наполи» со счетом 1:0.

    Ставка: ТБ 2.5 за 1.80.

    Общий коэффициент — 5.67.

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    Экспресс дня 29 октября: прогноз, ставка (5.67), статистика, коэффициенты матча 29.10.2024. Экспресс. «Боруссия» Дортмунд пройдет дальше в Кубке Германии, «Милан» и «Наполи» покажут результативный футбол
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