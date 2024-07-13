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    Команда Слуцкого снова выиграет, а «Мальме» пропустит на юге Швеции

    Экспресс дня 13 июля. Ставки и прогнозы на футбол

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    «Буде-Глимт»
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Китая, Норвегии и Швеции. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Шанхай Шэньхуа» — «Чанчунь Ятай»

    Футбол. Чемпионат Китая

    «Шанхай Шэньхуа» до сих пор не потерпел ни одного поражения в текущей кампании, но при этом занимает в таблице второе место, а не первое. На вершине находится «Шанхай Порт», опережающий команду Леонида Слуцкого на два очка.

    «Шанхай Шэньхуа» выиграл три предыдущих матча в китайской Суперлиге с общим счетом 10:0.

    Команда Слуцкого разгромила «Мейджу Хакка» (3:0) и «Шаньдун Тайшань» (6:0), а также одержала победу над «Циндао Вест Кост» (1:0).

    В девяти домашних матчах «Шанхай Шэньхуа» одержал семь побед и дважды сыграл вничью, общая разница мячей — 27:3.

    «Чанчунь Ятай» находится в середине турнирной таблице. Важно отметить, что эта команда до сих пор одержала лишь два гостевые победы и пропустила 20 мячей в девяти выездных матчах.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Скорее всего, «Шанхай Шэньхуа» продлит победную серию. Вполне вероятно, что хозяева выиграет с разницей минимум в два мяча.

    Ставка: победа «Шанхай Шэньхуа» с форой (-1,5) за 1.71.

    «Мьельбю» — «Мальме»

    Футбол. Чемпионат Швеции

    «Мальме» занимает первое место в турнирной таблице после 14-ти туров.

    Действующий чемпион до сих пор потерпел лишь одно поражение в текущей кампании, при этом одержав 11 побед.

    Также стоит обратить внимание на результативность фаворита: в активе «Мальме» 39 мячей. То есть в среднем за матч лидер забивает почти три гола.

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    Также стоит отметить, что «Мальме» уже трижды терял очки в гостях: в семи выездных матчах у команды Хенрика Рюдстрёма четыре победы, две ничьи и одно поражение.
    «Мьельбю» тем временем находится на третьей строчке, отставая от соперника на девять очков.

    В контексте предстоящего матча важно отметить, что «Мьельбю» проиграл лишь один из семи предыдущих матчей на своем поле.

    В общем, не факт, что «Мальме» наберет три очка. Хозяева, кажется, способны удивить чемпиона.

    Ставка: обе забьют за 1.80.

    «Саннефьорд» — «Буде-Глимт»

    Футбол. Чемпионат Норвегии

    «Буде-Глимт» занимает первое место в таблице после 14-ти сыгранных матчей. Отрыв от ближайшего преследователя составляет пять очков, при этом у действующего чемпиона есть еще игра в запасе.

    «Буде-Глимт» одержал десять побед и при этом до сих пор потерпел лишь одно поражение.

    Стоит отметить, что у лидера всё в порядке и с обороной, и с игрой в атаке: команда Кьетиля Кнутсена забила 32 мяча, а пропустила — всего лишь 10.

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    • «Буде-Глимт» не смог выиграть лишь один из семи предыдущих матчей в гостях.

    Между тем, «Саннефьорд» находится на последней строчке. Безвыигрышная серия хозяев составляет уже восемь матчей, и на этом отрезке они пропустили 16 мячей.

    Вряд ли у фаворита возникнут проблемы в матче против главного аутсайдера.

    Ставка: победа «Буде-Глимт» за 1.53.

    Общий коэффициент4.71.

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