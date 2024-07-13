Команда Слуцкого снова выиграет, а «Мальме» пропустит на юге Швеции

В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Китая, Норвегии и Швеции. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Шанхай Шэньхуа» — «Чанчунь Ятай»

Футбол. Чемпионат Китая

«Шанхай Шэньхуа» до сих пор не потерпел ни одного поражения в текущей кампании, но при этом занимает в таблице второе место, а не первое. На вершине находится «Шанхай Порт», опережающий команду Леонида Слуцкого на два очка.

«Шанхай Шэньхуа» выиграл три предыдущих матча в китайской Суперлиге с общим счетом 10:0.

Команда Слуцкого разгромила «Мейджу Хакка» (3:0) и «Шаньдун Тайшань» (6:0), а также одержала победу над «Циндао Вест Кост» (1:0).

В девяти домашних матчах «Шанхай Шэньхуа» одержал семь побед и дважды сыграл вничью, общая разница мячей — 27:3.

«Чанчунь Ятай» находится в середине турнирной таблице. Важно отметить, что эта команда до сих пор одержала лишь два гостевые победы и пропустила 20 мячей в девяти выездных матчах.

Прогнозы и ставки на футбол

Скорее всего, «Шанхай Шэньхуа» продлит победную серию. Вполне вероятно, что хозяева выиграет с разницей минимум в два мяча.

Ставка: победа «Шанхай Шэньхуа» с форой (-1,5) за 1.71.

«Мьельбю» — «Мальме»

Футбол. Чемпионат Швеции

«Мальме» занимает первое место в турнирной таблице после 14-ти туров.

Действующий чемпион до сих пор потерпел лишь одно поражение в текущей кампании, при этом одержав 11 побед.

Также стоит обратить внимание на результативность фаворита: в активе «Мальме» 39 мячей. То есть в среднем за матч лидер забивает почти три гола.

Также стоит отметить, что «Мальме» уже трижды терял очки в гостях: в семи выездных матчах у команды Хенрика Рюдстрёма четыре победы, две ничьи и одно поражение.

«Мьельбю» тем временем находится на третьей строчке, отставая от соперника на девять очков.

В контексте предстоящего матча важно отметить, что «Мьельбю» проиграл лишь один из семи предыдущих матчей на своем поле.

В общем, не факт, что «Мальме» наберет три очка. Хозяева, кажется, способны удивить чемпиона.

Ставка: обе забьют за 1.80.

«Саннефьорд» — «Буде-Глимт»

Футбол. Чемпионат Норвегии

«Буде-Глимт» занимает первое место в таблице после 14-ти сыгранных матчей. Отрыв от ближайшего преследователя составляет пять очков, при этом у действующего чемпиона есть еще игра в запасе.

«Буде-Глимт» одержал десять побед и при этом до сих пор потерпел лишь одно поражение.

Стоит отметить, что у лидера всё в порядке и с обороной, и с игрой в атаке: команда Кьетиля Кнутсена забила 32 мяча, а пропустила — всего лишь 10.

«Буде-Глимт» не смог выиграть лишь один из семи предыдущих матчей в гостях.

Между тем, «Саннефьорд» находится на последней строчке. Безвыигрышная серия хозяев составляет уже восемь матчей, и на этом отрезке они пропустили 16 мячей.

Вряд ли у фаворита возникнут проблемы в матче против главного аутсайдера.

Ставка: победа «Буде-Глимт» за 1.53.

Общий коэффициент — 4.71.