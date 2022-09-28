«Интер» Турку — «Хака»
Футбол. Чемпионат Финляндии
«Интер» занимает пятое место в таблице за пять туров до финиша финского чемпионата. По сути, уже сейчас можно сказать, что клуб из Турку выпал из борьбы за путевку в еврокубки — отставание от топ-3 довольно существенное.
Но в контексте предстоящей встречи важно отметить, что «Интер» потерпел лишь одно поражение в семи предыдущих турах. И на этом отрезке он обязательно забивал в каждом матче хотя бы один гол.
«Хака» тем временем находится на четвертой строчке. И у гостей действительно есть неплохие шансы финишировать на третьей строчке и попасть в Лигу конференций.
И судя по недавним результатам (четыре победы в пяти матчах), «Хака» способна решить непростую задачу.
В общем, скорее всего, выиграет тот, кому больше надо. В данном случае очевидно, что у «Хаки» мотивация будет зашкаливать.
Ставка: победа «Хаки» с форой (0) за 2.32.
СИК — КуПС
Футбол. Чемпионат Финляндии
КуПС по-прежнему сохраняет шансы на чемпионство, правда, отставание от ХИК составляет пять очков. Но вряд ли кто-то намерен сдаваться.
КуПС потерпел лишь одно поражение в шести предыдущих матчах финского чемпионата. Правда, на этом отрезке у гостей было еще и две ничьи.
СЙК тем временем слегка поплыл, проиграв три из четырех недавних матчей. К слову, хозяева занимают последнее место в чемпионской группе. Сезон для них практически закончился, а оставшиеся матчи превратились в формальность.
КуПС вряд ли упустит возможность набрать три очка в матче против соперника, который еще пару недель назад начал готовиться к отпуску.
Ставка: победа КуПС за 1.92.
«Мариехамн» — «Оулу»
Футбол. Чемпионат Финляндии
«Мариехамн» и «Оулу» — две лучшие команды второй группы финского чемпионата, в которой идет борьба за выживание.
В данном случае оба клуба могут не беспокоиться за свое будущее — новый сезон они тоже начнут в элите.
«Мариехамн» выиграл два предыдущих матча с общим счетом 8:0, а «Оулу» — 10:2.
С учетом всех обстоятельств будет очень странно, если команды в предстоящем матче не порадуют зрителей результативным футболом.
Ставка: тотал больше 2,5 за 1.65.
Общий коэффициент — 7.48.