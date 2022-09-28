В новом экспрессе рассмотрим сразу три матча предстоящего тура в чемпионате Финляндии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Интер» Турку — «Хака»

Футбол. Чемпионат Финляндии

«Интер» занимает пятое место в таблице за пять туров до финиша финского чемпионата. По сути, уже сейчас можно сказать, что клуб из Турку выпал из борьбы за путевку в еврокубки — отставание от топ-3 довольно существенное.

Но в контексте предстоящей встречи важно отметить, что «Интер» потерпел лишь одно поражение в семи предыдущих турах. И на этом отрезке он обязательно забивал в каждом матче хотя бы один гол.

«Хака» тем временем находится на четвертой строчке. И у гостей действительно есть неплохие шансы финишировать на третьей строчке и попасть в Лигу конференций.

И судя по недавним результатам (четыре победы в пяти матчах), «Хака» способна решить непростую задачу.

В общем, скорее всего, выиграет тот, кому больше надо. В данном случае очевидно, что у «Хаки» мотивация будет зашкаливать.

Ставка: победа «Хаки» с форой (0) за 2.32.

СИК — КуПС

Футбол. Чемпионат Финляндии

КуПС по-прежнему сохраняет шансы на чемпионство, правда, отставание от ХИК составляет пять очков. Но вряд ли кто-то намерен сдаваться.

КуПС потерпел лишь одно поражение в шести предыдущих матчах финского чемпионата. Правда, на этом отрезке у гостей было еще и две ничьи.

СЙК тем временем слегка поплыл, проиграв три из четырех недавних матчей. К слову, хозяева занимают последнее место в чемпионской группе. Сезон для них практически закончился, а оставшиеся матчи превратились в формальность.

КуПС вряд ли упустит возможность набрать три очка в матче против соперника, который еще пару недель назад начал готовиться к отпуску.

Ставка: победа КуПС за 1.92.

«Мариехамн» — «Оулу»

Футбол. Чемпионат Финляндии

«Мариехамн» и «Оулу» — две лучшие команды второй группы финского чемпионата, в которой идет борьба за выживание.

В данном случае оба клуба могут не беспокоиться за свое будущее — новый сезон они тоже начнут в элите.

Все прогнозы на футбол

«Мариехамн» выиграл два предыдущих матча с общим счетом 8:0, а «Оулу» — 10:2.

С учетом всех обстоятельств будет очень странно, если команды в предстоящем матче не порадуют зрителей результативным футболом.

Ставка: тотал больше 2,5 за 1.65.

Общий коэффициент — 7.48.