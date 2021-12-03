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    Легкая победа «Шахтера» и голы в Берлине

    Экспресс дня 3 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 3 декабря
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    В этом сезоне выиграть на поле «Униона» смогла только «Бавария»
    В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Германии, Испании и Украины. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Унион Берлин» — «Лейпциг»

    Футбол. Чемпионат Германии

    «Лейпциг» едет в Берлин после двух неприятных поражений. В конце ноября команда Джесси Марша проиграла «Хоффенхайму» и «Байеру», из-за чего упала в турнирной таблице на восьмое место.

    И пока что есть серьезные сомнения в том, что «Лейпцигу» удастся финишировать в топ-4. Гости чересчур часто теряют очки в матчах Бундеслиги.

    «Унион», как ни странно, находится выше «Лейпцига» — на шестой строчке. В семи домашних матчах команда Урса Фишера набрала 14 очков. До сих пор выиграть на поле «Униона» смогла только «Бавария».

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В текущей ситуации ставить на «Лейпциг» нет смысла. «Унион» запросто может продлить безвыигрышную серию соперника. Самый логичный вариант — ставка на голы.

    Ставка: голы в обоих таймах за 1.72.

    «Гранада» — «Алавес»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Алавес» начал сезон с пяти поражений кряду, но в итоге нашел в себе силы выбраться из непростой ситуации. Сейчас гости с 14 очками находятся 15-й строчке, и с учетом всех обстоятельств это можно считать успехом.

    В шести предыдущих матчах «Алавес» потерпел только одно поражение. В прошлом туре команда Хави Кальяхи уступила на своем поле «Сельте».

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    Но еще чуть раньше «Алавес» сыграл вничью с «Барселоной» и «Севилье». При этом в обоих случаях это были гостевые матчи.

    В общем, «Гранаду», которая находится на 16-й строчке, ждет непростая игра. Вполне вероятно, что «Алавес» как минимум забьет в этом матче. К слову, «Гранада» в шести домашних матчах одержала только одну победу.

    Ставка: гол «Алавеса» за 1.47.

    «Шахтер» — «Львов»

    Футбол. Чемпионат Украины

    «Шахтер» совсем скоро будет сконцентрирован только на двух турнирах — на чемпионате и Кубке Украины. «Горняки» провалили выступление в Лиге чемпионов, заняв последнее место в группе. Остался еще домашний матч с «Шерифом», но он уже никак не повлияет на турнирное положение.

    Теперь главной и единственной целью «Шахтера» остается победа в чемпионате. После 16-ти туров донецкий клуб делит первое место с киевским «Динамо».

    Все прогнозы на футбол

    Беспроигрышная серия «Шахтера» в УПЛ составляет 13 матчей (десять побед и две ничьи). На внутренней арене у команды Роберто Де Дзерби практически не бывает сложных матчей.

    Скорее всего, в предстоящем матче «Шахтер» выиграет с разницей в два-три мяча.

    Ставка: победа «Шахтера» с форой (-1,5) за 1.49.

    Общий коэффициент — 3.78.

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    Экспресс дня 3 декабря: прогноз, ставка (3.78), статистика, коэффициенты матча 03.12.2021. Экспресс. Легкая победа «Шахтера» и голы в Берлине
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