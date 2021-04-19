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    Серия «Эспаньола», испытание для «Леганеса»

    Экспресс дня 19 апреля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 19 апреля
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    «Эспаньол»
    В понедельник рассмотрим два матча из испанской Сегунды и заглянем в первый дивизион Швейцарии.

    «Леганес» — «Понферрадина»

    Футбол. Чемпионат Испании. Сегунда

    «Леганес» продолжает бороться за путевку в Ла Лигу. Но уже ясно, что в элитный дивизион хозяева попадут разве что через плей-офф. Отставание от второго места составляет 11 очков.

    «Леганес» в конце февраля забуксовал, и с тех пор одержал лишь две победы. Более того, в пяти предыдущих матчах команда Асьера Гаритано потерпела три поражения.

    «Понферрадина» находится на восьмой строчке, но у нее по-прежнему есть шанс финишировать в топ-6 и попасть в плей-офф, где будет разыгрываться место в Ла Лиге.

    Шесть из восьми последних матчей с участием «Понферрадины» завершились вничью. Достаточно упертая команда, обыгравшая «Леганес» в первом круге со счетом 3:2.

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    Учитывая не лучшую форму соперника, гости, скорее всего, как минимум забьют и в предстоящем матче.

    Ставка: гол «Понферрадины» за 1.81.

    «Альмерия» — «Эспаньол»

    Футбол. Чемпионат Испании. Сегунда

    А вот «Эспаньол», похоже, вернется в элиту испанского футбола с первой попытки. Каталонский клуб единолично возглавляет турнирную таблицу после 34-х сыгранных матчей.

    И тут важно, что отрыв от третьего места, на котором, к слову, находится «Альмерия», составляет 10 очков. Выход «Эспаньола» в Ла Лигу, можно сказать, уже решенный вопрос.

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    Но судя по недавним результатам, «Эспаньол» явно не намерен притормаживать. Победная серия гостей составляет пять матчей. На этом отрезке «Эспаньол» забил 16 мячей — и это просто космические цифры для Сегунды.

    Скорее всего, «Эспаньол» снова наберет очки.

    Ставка: победа «Эспаньола» или ничья за 1.36.

    «Винтертур» — «Тун»

    Футбол. Чемпионат Швейцарии. Первая лига

    «Тун», игравший 15 лет назад в групповом этапе Лиги чемпионов, сейчас решает более скромные задачи. Клуб из одноименного города пытается вернуться в швейцарскую Суперлигу.

    И сейчас главная задача «Туна» заключается в том, чтобы не опуститься ниже второго места, иначе придется провести в первом дивизионе еще как минимум сезон.

    Беспроигрышная серия «Туна» составляет уже шесть матчей — четыре победы и две ничьих.

    Однако «Винтертур» не так прост, чтобы можно было смело ставить на «Тун». В текущем сезоне «Винтертур» уже обыгравал «Тун», и история вполне может повториться.

    Так что идеальным вариантом будет ставка на голы.

    Ставка: обе команды забьют за 1.81.

    Общий коэффициент — 4.45.

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