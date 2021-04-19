«Леганес» — «Понферрадина»
Футбол. Чемпионат Испании. Сегунда
«Леганес» продолжает бороться за путевку в Ла Лигу. Но уже ясно, что в элитный дивизион хозяева попадут разве что через плей-офф. Отставание от второго места составляет 11 очков.
«Леганес» в конце февраля забуксовал, и с тех пор одержал лишь две победы. Более того, в пяти предыдущих матчах команда Асьера Гаритано потерпела три поражения.
«Понферрадина» находится на восьмой строчке, но у нее по-прежнему есть шанс финишировать в топ-6 и попасть в плей-офф, где будет разыгрываться место в Ла Лиге.
Шесть из восьми последних матчей с участием «Понферрадины» завершились вничью. Достаточно упертая команда, обыгравшая «Леганес» в первом круге со счетом 3:2.
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Учитывая не лучшую форму соперника, гости, скорее всего, как минимум забьют и в предстоящем матче.
Ставка: гол «Понферрадины» за 1.81.
«Альмерия» — «Эспаньол»
Футбол. Чемпионат Испании. Сегунда
А вот «Эспаньол», похоже, вернется в элиту испанского футбола с первой попытки. Каталонский клуб единолично возглавляет турнирную таблицу после 34-х сыгранных матчей.
И тут важно, что отрыв от третьего места, на котором, к слову, находится «Альмерия», составляет 10 очков. Выход «Эспаньола» в Ла Лигу, можно сказать, уже решенный вопрос.
Но судя по недавним результатам, «Эспаньол» явно не намерен притормаживать. Победная серия гостей составляет пять матчей. На этом отрезке «Эспаньол» забил 16 мячей — и это просто космические цифры для Сегунды.
Скорее всего, «Эспаньол» снова наберет очки.
Ставка: победа «Эспаньола» или ничья за 1.36.
«Винтертур» — «Тун»
Футбол. Чемпионат Швейцарии. Первая лига
«Тун», игравший 15 лет назад в групповом этапе Лиги чемпионов, сейчас решает более скромные задачи. Клуб из одноименного города пытается вернуться в швейцарскую Суперлигу.
И сейчас главная задача «Туна» заключается в том, чтобы не опуститься ниже второго места, иначе придется провести в первом дивизионе еще как минимум сезон.
Беспроигрышная серия «Туна» составляет уже шесть матчей — четыре победы и две ничьих.
Однако «Винтертур» не так прост, чтобы можно было смело ставить на «Тун». В текущем сезоне «Винтертур» уже обыгравал «Тун», и история вполне может повториться.
Так что идеальным вариантом будет ставка на голы.
Ставка: обе команды забьют за 1.81.
Общий коэффициент — 4.45.