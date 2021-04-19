В понедельник рассмотрим два матча из испанской Сегунды и заглянем в первый дивизион Швейцарии.

«Леганес» — «Понферрадина»

Футбол. Чемпионат Испании. Сегунда

«Леганес» продолжает бороться за путевку в Ла Лигу. Но уже ясно, что в элитный дивизион хозяева попадут разве что через плей-офф. Отставание от второго места составляет 11 очков.

«Леганес» в конце февраля забуксовал, и с тех пор одержал лишь две победы. Более того, в пяти предыдущих матчах команда Асьера Гаритано потерпела три поражения.

«Понферрадина» находится на восьмой строчке, но у нее по-прежнему есть шанс финишировать в топ-6 и попасть в плей-офф, где будет разыгрываться место в Ла Лиге.

Шесть из восьми последних матчей с участием «Понферрадины» завершились вничью. Достаточно упертая команда, обыгравшая «Леганес» в первом круге со счетом 3:2.

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Учитывая не лучшую форму соперника, гости, скорее всего, как минимум забьют и в предстоящем матче.

Ставка: гол «Понферрадины» за 1.81.

«Альмерия» — «Эспаньол»

Футбол. Чемпионат Испании. Сегунда

А вот «Эспаньол», похоже, вернется в элиту испанского футбола с первой попытки. Каталонский клуб единолично возглавляет турнирную таблицу после 34-х сыгранных матчей.

И тут важно, что отрыв от третьего места, на котором, к слову, находится «Альмерия», составляет 10 очков. Выход «Эспаньола» в Ла Лигу, можно сказать, уже решенный вопрос.

Но судя по недавним результатам, «Эспаньол» явно не намерен притормаживать. Победная серия гостей составляет пять матчей. На этом отрезке «Эспаньол» забил 16 мячей — и это просто космические цифры для Сегунды.

Скорее всего, «Эспаньол» снова наберет очки.

Ставка: победа «Эспаньола» или ничья за 1.36.

«Винтертур» — «Тун»

Футбол. Чемпионат Швейцарии. Первая лига

«Тун», игравший 15 лет назад в групповом этапе Лиги чемпионов, сейчас решает более скромные задачи. Клуб из одноименного города пытается вернуться в швейцарскую Суперлигу.

И сейчас главная задача «Туна» заключается в том, чтобы не опуститься ниже второго места, иначе придется провести в первом дивизионе еще как минимум сезон.

Беспроигрышная серия «Туна» составляет уже шесть матчей — четыре победы и две ничьих.

Однако «Винтертур» не так прост, чтобы можно было смело ставить на «Тун». В текущем сезоне «Винтертур» уже обыгравал «Тун», и история вполне может повториться.

Так что идеальным вариантом будет ставка на голы.

Ставка: обе команды забьют за 1.81.

Общий коэффициент — 4.45.