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    Суперэкспресс: «Байер», «Шахтер», «Марсель» и другие за 19+

    Суперэкспресс на выходные 3-4 апреля. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Суперэкспресс на выходные 3-4 апреля
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    «Вольфсбург» в этом сезоне еще ни разу не проигрывал на своем поле
    В новом суперэкспрессе на этот раз рассмотрим шесть матчей, которые пройдут в первые выходные дни апреля.

    «Байер» — «Шальке»

    Футбол. Чемпионат Германии. 27-й тур

    «Байер» шикарно провел первую часть сезона, но после Нового года команда в буквальном смысле начала разваливаться. В итоге дошло до того, что пришлось даже тренера менять. Правда, случилось это только в конце марта, Петера Боса убрали сразу после ужасного матча с «Гертой» (0:3).

    «Байер» одержал только две победы в 12-ти последних матчах, в результате чего вылетел из Лиги Европы, Кубка Германии и опустился в таблице Бундеслиги на шестое место.

    Новым тренером «Байера» назначен Ханнес Вольф, ранее возглавлявший юношескую сборную Германии. И в каком-то смысле ему повезло, в субботу «Байер» сыграет против «Шальке» — лучшего соперника для дебюта просто не найти.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Лишний раз описывать происходящее в этом сезоне с «Шальке» нет смысла. Все стабильно, клуб из Гельзенкирхена уже почти двумя ногами во второй Бундеслиге. Так у футболистов «Байера» есть отличная возможность порадовать и себя, и своего нового тренера.

    Ставка: победа «Байера» + общий тотал матча больше 2,5 за 1.71.

    «Вольфсбург» — «Кельн»

    Футбол. Чемпионат Германии. 27-й тур

    Невероятная стабильность и очень прагматичная игра стали для «Вольфсбурга» главным залогом успеха в текущем сезоне. А в том, что по итогам чемпионата в клубе останутся довольны, можно не сомневаться. «Вольфсбург» прямо сейчас занимает третье место, и учитывая отрыв от идущей пятой дортмундской «Боруссии», вряд ли окажется за пределами топ-4.

    «Вольфсбург» выиграл восемь из десяти последних матчей в Бундеслиге. Еще один удивительный факт: команда Оливера Гласнера еще ни разу не проигрывала на своем поле — восемь побед и четыре ничьих.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    «Кельну», который пока что только 16-й, тоже очень нужны очки, но, скорее всего, «Вольфсбург» снова выиграет. «Волки» выглядят очень убедительно в домашних матчах. И, к слову, «Вольфсбургу» очень важно забрать здесь три очка перед важнейшими домашними матчами с «Баварией» и «Боруссией».

    Ставка: победа «Вольфсбурга» за 1.57.

    «Лестер» — «Манчестер Сити»

    Футбол. Чемпионат Англии. 30-й тур

    2:5 — с таким счетом «Манчестер Сити» проиграл «Лестеру» в первом круге. Сокрушительное поражение, которое в тот момент заставило многих думать, что Хосеп Гвардиола потерял вдохновение, а его команда, скорее всего, окажется позади конкурентов.

    Но ничего подобного, после Нового года «Манчестер Сити» напоминает настоящего футбольного монстра. Гвардиола даже сам не скрывает, что иногда его тоже в хорошем смысле пугают результаты команды.

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    • «Манчестер Сити» вполне мог бы позволить себе поберечь силы перед встречей с дортмундской «Боруссией», но это не тот случай — «Лестер» должен ответить за дерзость в матче полугодичной давности.

    Ставка: тотал «Манчестер Сити» больше 1,5 за 1.66.

    «Ворскла» — «Шахтер»

    Футбол. Чемпионат Украины. 20-й тур

    Удивительные события происходят в чемпионате Украины. «Шахтер» отстает от киевского «Динамо» уже на семь очков. Это почти капитуляция. Учитывая уровень конкуренции в украинском чемпионате, отыграть такое отставание будет крайне сложно.

    Но вряд ли «Шахтер» бросит играть, тем более после недавних неудач, которые серьезно ударили по репутации команды.

    В марте «Шахтер» вылетел из Кубка Украины и Лиги Европы, а также сенсационно проиграл «Львову» в рамках чемпионата.

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    С «Шахтером» явно что-то не то, но двухнедельная пауза наверняка помогла пока еще действующему чемпиону Украины прийти в себя. Скорее всего, «горняки» выиграют у «Ворсклы», но с разницей не более чем в два мяча.

    Ставка: победа «Шахтера» за 1.38.

    «Марсель» — «Дижон»

    Футбол. Чемпионат Франции. 31-й тур

    Главные амбиции «Марселя» связаны уже со следующим сезоном, но и в этом у одного из самых неспокойных клубов Франции осталась одна небольшая задача — финишировать в топ-5 и получить прямую путевку в групповой этап Лиги Европы.

    Пока что «Марсель» шестой, но с приходом в команду Хорхе Сампаоли дела потихоньку начали налаживаться. В прошлом туре «Марсель» проиграл «Ницце», но перед этим были победы над крепкими «Ренном» и «Брестом».

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    • Сейчас «Марсель» ждет матч с «Дижоном», который прочно обосновался на дне таблицы. Гости, несмотря на всю безнадежность ситуации, в любом случае, понервируют соперника, но выиграет все равно «Марсель». Все банально, у команд колоссальная разница в кадровых возможностях.

    Ставка: победа «Марселя» за 1.52.

    «Унион Берлин» — «Герта»

    Футбол. Чемпионат Германии. 27-й тур

    И снова Бундеслига. На этот раз берлинское дерби. «Герта» начала потихоньку подниматься с колен. Но расслабляться рано, угроза вылета по-прежнему остается.

    В марте «Герта» одержала победы над «Аугсбургом» и «Байером», а также уступила дортмундской «Боруссии».

    «Унион» же перед паузой проиграл «Айнтрахту» со счетом 2:5, прервав серию из пяти матчей без поражений. В отличие от соперника, команда Урса Фишера может позволить себе подобное. «Унион» находится на очень высоком для себя седьмом месте.

    В предстоящем матче выиграет тот, кому больше нужны очки.

    Ставка: победа «Герты» с форой (0) за 2.09.

    Общий коэффициент — 19.53.

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