«Вулверхэмптон» — «Лидс»
Футбол. Чемпионат Англии. 25-й тур
Новый тур в АПЛ откроют соседи по турнирной таблице. «Лидс» сейчас на 11-м месте, а «Вулверхэмптон» — на 12-м.
В игровом плане это будет противостояние двух абсолютно противоположных стилей. Максимально дисциплинированный «Вулверхэмптон» против команды, которая старается играть в комбинационный футбол, но при этом очень часто крайне неаккуратно действует около своих ворот.
Больше «Лидса» в этом чемпионате пропустил только «Вест Бромвич». В прошлом туре команда Марсело Бьелсы проиграла на выезде «Арсеналу» со счетом 2:4. Ну и в целом уже можно сделать вывод, что «Лидс» плохо играет как раз против команд из топ-10.
«Вулверхэмптон» пока еще за пределами первой десятки, но по качеству игры он явно не уступает тому же «Арсеналу». В трех предыдущих матчах команда Нуну Эшпириту Санту обыграла «Арсенал», поделила очки с «Лестером» и победила «Саутгемптон».
Скорее всего, игра завершится в пользу хозяев.
Ставка: победа «Вулверхэмптона» с форой (0) за 1.84.
«Арминия» — «Вольфсбург»
Футбол. Чемпионат Германии. 22-й тур
«Арминия» начала неделю с невероятного матча против «Баварии». Одна из худших команд текущего сезона Бундеслиги сыграла вничью на поле действующего чемпиона — 3:3.
Невероятный матч, в котором «Арминии» очень помогла погода.
«Арминия» дважды успела отличиться во время снегопада. А потом еще раз воспользовалась расслабленностью «Баварии» при счете 2:1. Когда снег прекратился, игра полностью перешла под контроль мюнхенской машины. Позже нападающий «Арминии» Фабиан Клос так и сказал: «Когда снег растаял, нам стало сложнее».
В идеальных условиях «Арминия» вряд ли смогла бы забить «Баварии» три мяча, поэтому это, скорее, случайный результат, ни о какой закономерности тут не может быть и речи. Перед встречей с лидером «Аминия» проиграла «Кельну» и была уничтожена «Айнтрахтом».
«Вольфсбург», который уже в топ-4 и вовсю рвется в Лигу чемпионов, вряд ли допустит ошибок «Баварии».
Ставка: победа «Вольфсбурга» за 1.71.
«Фиорентина» — «Специя»
Футбол. Чемпионат Италии. 23-й тур
Вся Россия ждет, когда же Александр Кокорин начнет забивать за «Фиорентину». Но, по всей видимости, правы оказались те, кто говорил о плохой физической форме российского форварда. В матче против «Сампдории» Кокорин так и остался в запасе.
Очевидно, что такой Кокорин пока не помощник «Фиорентине», которая в пяти последних матчах одержала лишь одну победу. Клуб из Флоренции с трудом выиграл на своем поле у «Кротоне». После была унылая ничья с «Торино» и поражения от «Интера» и «Сампдории». Нынешняя «Фиорентина» одна из самых скучных команд Серии А.
Чего не скажешь о «Специи». Этот скромный клуб в прошлом туре выиграл у «Милана», а еще чуть раньше одержал победу над «Наполи» и выбил из Кубка Италии «Рому». И это далеко не все, чем могут похвастаться гости.
Велика вероятность, что этот матч станет для «Фиорентины» и ее российского новичка очередным разочарованием.
Ставка: гол «Специи» за 1.56.
Общий коэффициент — 4.90.