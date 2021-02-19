В новом экспрессе рассмотрим самые интересные события пятницы — по одному матчу из АПЛ, Бундеслиги и Серии А.

«Вулверхэмптон» — «Лидс»

Футбол. Чемпионат Англии. 25-й тур

Новый тур в АПЛ откроют соседи по турнирной таблице. «Лидс» сейчас на 11-м месте, а «Вулверхэмптон» — на 12-м.

В игровом плане это будет противостояние двух абсолютно противоположных стилей. Максимально дисциплинированный «Вулверхэмптон» против команды, которая старается играть в комбинационный футбол, но при этом очень часто крайне неаккуратно действует около своих ворот.

Больше «Лидса» в этом чемпионате пропустил только «Вест Бромвич». В прошлом туре команда Марсело Бьелсы проиграла на выезде «Арсеналу» со счетом 2:4. Ну и в целом уже можно сделать вывод, что «Лидс» плохо играет как раз против команд из топ-10.

Все прогнозы на АПЛ

«Вулверхэмптон» пока еще за пределами первой десятки, но по качеству игры он явно не уступает тому же «Арсеналу». В трех предыдущих матчах команда Нуну Эшпириту Санту обыграла «Арсенал», поделила очки с «Лестером» и победила «Саутгемптон».

Скорее всего, игра завершится в пользу хозяев.

Ставка: победа «Вулверхэмптона» с форой (0) за 1.84.

«Арминия» — «Вольфсбург»

Футбол. Чемпионат Германии. 22-й тур

«Арминия» начала неделю с невероятного матча против «Баварии». Одна из худших команд текущего сезона Бундеслиги сыграла вничью на поле действующего чемпиона — 3:3.

Невероятный матч, в котором «Арминии» очень помогла погода.

«Арминия» дважды успела отличиться во время снегопада. А потом еще раз воспользовалась расслабленностью «Баварии» при счете 2:1. Когда снег прекратился, игра полностью перешла под контроль мюнхенской машины. Позже нападающий «Арминии» Фабиан Клос так и сказал: «Когда снег растаял, нам стало сложнее».

В идеальных условиях «Арминия» вряд ли смогла бы забить «Баварии» три мяча, поэтому это, скорее, случайный результат, ни о какой закономерности тут не может быть и речи. Перед встречей с лидером «Аминия» проиграла «Кельну» и была уничтожена «Айнтрахтом».

«Вольфсбург», который уже в топ-4 и вовсю рвется в Лигу чемпионов, вряд ли допустит ошибок «Баварии».

Ставка: победа «Вольфсбурга» за 1.71.

«Фиорентина» — «Специя»

Футбол. Чемпионат Италии. 23-й тур

Вся Россия ждет, когда же Александр Кокорин начнет забивать за «Фиорентину». Но, по всей видимости, правы оказались те, кто говорил о плохой физической форме российского форварда. В матче против «Сампдории» Кокорин так и остался в запасе.

Очевидно, что такой Кокорин пока не помощник «Фиорентине», которая в пяти последних матчах одержала лишь одну победу. Клуб из Флоренции с трудом выиграл на своем поле у «Кротоне». После была унылая ничья с «Торино» и поражения от «Интера» и «Сампдории». Нынешняя «Фиорентина» одна из самых скучных команд Серии А.

Все прогнозы на Серию А

Чего не скажешь о «Специи». Этот скромный клуб в прошлом туре выиграл у «Милана», а еще чуть раньше одержал победу над «Наполи» и выбил из Кубка Италии «Рому». И это далеко не все, чем могут похвастаться гости.

Велика вероятность, что этот матч станет для «Фиорентины» и ее российского новичка очередным разочарованием.

Ставка: гол «Специи» за 1.56.

Общий коэффициент — 4.90.