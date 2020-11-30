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    Все новости спорта

    Победа «Лестера», голы в Лондоне и Турине

    Экспресс дня 30 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 30 ноября
    «Лестер»
    В очередном экспрессе рассмотрим несколько матчей из английской Премьер-лиги и итальянской Серии А.

    «Лестер» — «Фулхэм»

    Футбол. Чемпионат Англии. 10-й тур

    На прошлой неделе «Лестер» не смог продлить победную серию в АПЛ, проиграв в гостях «Ливерпулю». На «Энфилде» команда Брэндана Роджерса пропустила три безответных мяча.

    Перед этим же у «Лестера» были классные победы над «Арсеналом», «Лидсом» и «Вулверхэмптоном», благодаря которым «лисы» по-прежнему находятся в топ-4 турнирной таблицы.

    Тем временем «Фулхэм» в девяти турах потерпел семь поражений. На данный момент в активе гостей всего лишь четыре очка. Очевидно, что «Фулхэм» ждет непростая борьба за место в элитном дивизионе.

    А в предстоящем матче «Фулхэм», скорее всего, ждет очередное поражение.

    Ставка: победа «Лестера» за 1.56.

    «Вест Хэм» — «Астон Вилла»

    Футбол. Чемпионат Англии. 10-й тур

    Матч, в котором точно нет смысла ставить на исход. Разве что уже по ходу игры. Обе команды довольно неплохо проводят первую часть сезона, фаворита в данном случае выделить нереально.

    Хотя «Астон Вилла» после мощно старта (четыре победы кряду) начала буксовать. В четырех предыдущих матчах клуб из Бирмингема одержал лишь одну победу. При этом во всех случаях «Астон Вилла» проигрывала дома.

    «Вест Хэм» в семи предыдущих матчах потерпел лишь одно поражение. В конце октября команда Дэвида Мойеса проиграла на выезде «Ливерпулю», хотя даже там «молотобойцы» вполне могли рассчитывать как минимум на ничью.

    Обе команды в этом сезоне неплохо играют в атаке, при этом у «Астон Виллы» нередко бывают провалы в обороне, поэтому есть смысл рассчитывать на то, что матч будет результативным.

    Ставка: обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.04.

    «Торино» — «Сампдория»

    Футбол. Чемпионат Италии. 9-й тур

    «Торино» провалил старт сезона, выиграв до сих пор лишь один матч. После восьми туров туринская команда занимает 18-е место.

    У хозяев поля явные проблемы в обороне. «Торино» пропустил уже 20 мячей, то есть в среднем за игру команда Марко Джампаоло получает в свои ворота по 2,5 гола.

    У «Сампдории» пока тоже нет больших успехов, но все же ситуация в данном случае не такая печальная, как у «Торино». Гости с 10 очками находятся в середине турнирной таблицы.

    Сложно сказать, кому достанутся три очка, но голы в этой встрече точно будут.

    Ставка: тотал матча больше 2,5 за 1.76.

    Общий коэффициент — 5.32. 0

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    Экспресс дня 30 ноября. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.56
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