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    «Атлетико» на опыте пройдет «Лейпциг»

    Экспресс дня 13 августа. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 13 августа
    Диего Симеоне
    В четверг, 13 августа, в Лиге чемпионов состоится один матч 1/4 финала, а в Испании команды Сегунды начнут борьбу за единственную неразыгранную путевку в Примеру.

    «РБ Лейпциг» — «Атлетико»

    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала

    Футболисты «Лейпцига» и «Атлетико» поборются за путевку в полуфинал Лиги чемпионов в очной встрече на «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне.

    Несмотря на два случая выявления коронавируса, именно «Атлетико» считается фаворитом данной пары, и нас этот факт абсолютно не смущает.

    Закаленные в подобных боях «матрасники», имеют богатый опыт за плечами, и хорошо знают, как нужно действовать против такой команды, как «Лейпциг».

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Да, недооценивать «быков» не стоит, но им будет сложно рассчитывать на позитивный исход, не имея в составе многолетнего лидера Тимо Вернера, перешедшего в «Челси».

    Ставка: победа «Атлетико» с форой 0 за 1.70.

    «Жирона» — «Альмерия»

    Футбол. Чемпионат Испании. Сегунда. Плей-офф

    «Жирона» и «Альмерия» сыграют в первом матче полуфинала плей-офф за выход в высший дивизион чемпионата Испании.

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    В турнирной таблице команды финишировали на пятом и четвертом местах соответственно, но их разделил всего один балл, так что в целом результаты были схожими.

    Около месяца назад они встречались друг с другом в Жироне, и хозяева победили 1:0 благодаря голу с пенальти от Кристиана Стуани.

    Все прогнозы на футбол

    Подобного сценария мы ждем и в ближайшей встрече: осторожная игра, минимум опасных моментов и голов.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.54.

    «Эльче» — «Сарагоса»

    Футбол. Чемпионат Испании. Сегунда. Плей-офф

    Во второй полуфинальной паре сойдутся «Эльче» и «Сарагоса» — шестая и третья команды по итогам чемпионата Сегунды.

    Кто-то сразу же может назвать «Сарагосу» фаворитом противостояния, но не все так просто, особенно если взглянуть на летние результаты команд.

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    Так, в последних семи матчах второго по силе дивизиона «Сарагоса» потерпела пять поражений и во многом из-за этого лишилась возможности попасть в Примеру напрямую.

    В то же время «Эльче» если и проигрывал, то исключительно в гостях, а вот дома в большинстве матчей брал по три очка.

    Да, вероятно, игра будет напряженной, но все же минимальное преимущество можно отдать хозяевам.

    Ставка: победа «Эльче» с форой 0 за 1.77.

    Общий коэффициент — 4.63. 0

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