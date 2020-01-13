Экспресс дня 13 января. Прогнозы и ставки на футбол

13 января в чемпионатах Италии, Израиля и во второй французской лиге состоятся заключительные поединки очередных туров.

«Парма» — «Лечче»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 19-й тур

Проиграв в прошлом туре на выезде «Аталанте» со счетом 0:5, «Парма» т.с. прервала свою 4-матчевую беспроигрышную серию, в которой «крестоносцы» выиграла в трех встречах при одной ничьей.

В турнирной таблице Серии А «желто-синие» идут на седьмой позиции, имея в своей копилке 25 очков и отстают от шестой строки на четыре балла.

«Лечче» в турнирной таблице чемпионата Италии занимает 17 строчку, опережая зону вылета всего на один балл.

В предыдущем туре Серии А команда на домашнем поле проиграла 0:1 «Удинезе», продлив серию поражений до трех матчей подряд.

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На своей арене «Парма» может рассчитывать на максимум очков в игре с аутсайдером, но перестрахуемся и поставим на хозяев с форой.

Ставка: победа «Пармы» с форой 0 за 1.41.

«Лорьян» — «Кан»

Футбол. Чемпионат Франции. Лига 2. 20-й тур

«Лорьян» в турнирной таблице второго по рангу дивизиона Франции после 19 матчей идет на второй строке, опережая третью позицию всего на один пункт.

Накануне «рыбы» одолели в Кубке страны «Брест» (2:1 ОТ), а перед этим проиграли в Лиге 2 0:3 «Валансьену», прервав этим поражением свое 7-матчевое победное шествие.

В турнирной таблице французской Лиги 2 «Кан» находится аж на 15 месте, опережая всего на четыре пункта опасную зону.

В прошлом туре «викинги» в родных стенах расписали мировую с «Клермоном» (0:0), после чего в Кубке Франции переиграли любителей всего 2:1.

Встречи между этими коллективами в последнее время часто выходят результативными. Ставим на ТБ 1,5.

Ставка: ТБ 1,5 за 1.40.

«Маккаби Тель-Авив» — «Бейтар»

Футбол. Чемпионат Израиля. 18-й тур

«Маккаби» является лидером чемпионата Израиля, имея преимущество над вторым местом в шесть очков.

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Клуб из Тель-Авива в первенстве еще не проигрывал, потеряв очки только в четырех матчах. В прошлом туре он на выезде обыграл «Маккаби» из Хайфы (4:3), продлив серию побед до трех игр подряд.

В турнирной таблице чемпионата Израиля «Бейтар» располагается на третьей позиции, уступая третьей строке семь пунктов.

Команда из Иерусалима на данный момент имеет 8-матчевую беспроигрышню серию. В прошлом матче она дома разошлась миром с «Хапоэлем Ирони» (2:2).

В этом поединке можно ставить на лидера первенства, но с форой.

Ставка: победа «Маккаби» с форой 0 за 1.20.

Общий коэффициент — 2.36. 0