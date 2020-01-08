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    Ожидать ли высокой результативности в матче «Валенсии» и «Реала»?

    Экспресс дня 8 января. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    В среду, 8 января, «Лестер» сыграет в Кубке лиги, «Барселона» и ПСЖ проведут матчи в национальных кубках.

    «Лестер» — «Астон Вилла»

    1/2 финала Кубка английской лиги

    Команда Брендана Роджерса победила в трех последних встречах. «Лестер» выиграл у «Уигана» (2:0), обыграл «Ньюкасл» (0:3) и одолел «Вест Хэм» (1:2).

    «Лисы» хороши на своем поле. Они выиграли 8 из 11 матчей текущего сезона. Кроме того, «синие» мало пропускают. В АПЛ коллектив является лучшим по количество пропущенных голов.

    В двух последних встречах «Сити» играл на ноль. Однако в двух прошлых играх Кубка лиги хозяева пропускали.

    Все прогнозы на АПЛ

    «Астон Вилла» имеет большое количество травмированных игроков и футболистов с повреждениями. В общей сложности сейчас в лазарете 6 игроков.

    Последние результаты «львов» тоже не очень радуют. Гости выиграли 2 матча из пяти последних. 4 января команда вылетела из Кубка Англии, уступив «Фулхэму» 2:1. Также было поражение от «Уотфорда» (3:0), а между этими неудачами «Вилла» выиграла у «Бернли» 1:2.

    Да и на выезде бирмингемцы имеют плохие результаты. Они проиграли в 4 из 5 поединков.
    «Лестер» мало пропускает, при этом имея хорошую атаку. Команда удачно выступает на домашнем поле и в этом сезоне уже громила соперника.

    Ставка: П1 за 1.36.

    «Валенсия» — «Реал» М

    1/2 финала Суперкубка Испании

    «Бэтмены» имеют неплохую серию. Они были непобедимы в последних 7 играх. Уже 4 поединка «Валенсия» пропускает по минимуму — всего два гола за этот период.

    В прошлой игре «оранжевые» выиграли 1:0 у «Эйбара». До этого у «летучих мышей» было две ничьи — 1:1 с мадридским «Реалом» и аналогичный результат в матче с «Вальядолидом».

    У хозяев травмированы Гуэдеш и Ли Кан Ин. Второй под вопросом.

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    «Реал» имеет проблемы с составом. Во-первых, травмирован Азар. Во-вторых, не смогут сыграть Асенсио, Марсело и Хамес Родригес. Есть вопросы по Лукасу.

    Однако «галактикос» не проигрывают с середины октября. Правда, в последних играх «Реал» редко праздновал победу. У подопечных Зидана была ничья с «Барсой» (0:0), «Атлетиком» (0:0) и «Валенсией» (1:1).

    На днях «сливочные» обыграли «Хетафе» со счетом 0:3.

    Игра будет тяжелой для обеих команд. Скорее всего, не стоит ожидать от этой встречи большого количества голов.

    Ставка: ТМ 3.0 за 1.75.

    ПСЖ — «Сент-Этьен»

    1/4 финала Кубка Франции

    ПСЖ продолжает громить соперников налево и направо. В шести последних играх команда Тухеля забивала не менее трех мячей. Так что на данный момент у «красно-синих» отличный уровень результативности.

    «Парижане» разгромили «Сент-Этьен» в Лиге 1 (0:4), обыграли «Ле Ман» (1:4), одолели «Амьен» (4:1) и выиграли у «Линас-Монлери» (0:6).

    На своем поле «столичные» выиграли 7 поединков подряд, пропустив всего один раз.
    «Сент-Этьен» потихоньку начал побеждать. Две последних победы были добыты в рамках Кубка — 1:2 с «Нимом» и 0:3 с «Бастия-Борго». В перерыве между этими результатами «зелено-белые» уступили «Страсбуру» в рамках Лиги 1.

    ПСЖ выиграл три последних матча против «Сент-Этьена». В двух встречах счет был 4:0 в пользу «парижан».

    Ставка: ИТБ 1 больше 2.5 за 1.51.

    Итоговый коэффициент — 3.59. 0

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    Экспресс дня 8 января. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.59
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