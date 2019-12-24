Экспресс дня 24 декабря. Прогнозы и ставки на хоккей и футбол

Во вторник, 24 декабря, в регулярном чемпионате КХЛ пройдет один поединок, а в чемпионате Израиля по футболу сыграют 15 тур.

ЦСКА — «Металлург» Мг

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат

«Армейцы» являются лидерами Западной конференции, в 38 поединках они заработали 57 очков, опережая второй СКА на один пункт при двух играх в запасе.

На данный момент у москвичей 5-матчевая победная серия (все в основное время). В своей последней встрече они разгромили в Подольске местный «Витязь» со счетом 6:1.

«Магнитка» занимает девятую позицию на Востоке, имея в своей копилке 43 очка после 40 матчей. От зоны плей-офф команду отделяет всего лишь один пункт.

За последние пять игр КХЛ «Металлург» выиграл в трех из них при двух поражениях. Несколько дней тому назад магнитогорцы в Питере уступили СКА — 1:2.

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ЦСКА находится в превосходной форме, чему свидетельствует длительная победная серия. Думаем, что «армейцы» ее продлят.

Ставка: победа в матче ЦСКА за 1.27.

«Маккаби Хайфа» — «Хапоэль Хайфа»

Футбол. Чемпионат Израиля. 15-й тур

«Маккаби» после 14 туров идет на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Израиля, имея в своей копилке 31 очко, и отставая от лидера на три балла.

На данный момент у команды 11-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров. В прошлом же туре «Маккаби» в гостях разошелся миром с «Хапоэлем» из Раананы (0:0).

«Хапоэль» с 21 баллом расположился на пятой позиции, но отставание от предстоящего соперника составляет аж десять очков.

В последних трех турах чемпионата команда дважды победила и раз уступила. Поражение состоялась в прошлом туре дома от «Хапоэля» из Кфар-Савы со счетом 0:2.

«Маккаби», хорошо играющий в этом сезоне, должен справиться со своим соседом.

Ставка: победа «Маккаби Хайфа» за 1.65.

«Бней Иегуда» — «Маккаби Тель-Авив»

Футбол. Чемпионат Израиля. 15-й тур

«Бней Иегуда» идет восьмой в турнирной таблице чемпионата Израиля, уступая зоне плей-офф (топ-6) всего лишь один пункт.

В первенстве «оранжево-черные» не могут победить в последних трех встречах, дважды проиграв в этом отрезке при одном ничейном исходе.

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«Маккаби Тель-Авив» является лидером израильской Премьер-лиги. После 14 матчей у команды 34 очка. Ближайшего преследователя она опережает на три пункта.

В текущем первенстве «Маккаби» еще не проигрывал, выиграв в десяти встречах при четырех ничьих. Последние две игры в чемпионате команда закончила мировыми.

Прогнозируем, что лидер первенства справится с середняком лиги даже в его логове.

Ставка: победа «Маккаби Тель-Авив» за 1.41.

Общий коэффициент — 2.95. 0