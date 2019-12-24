Экспресс дня 24 декабря. Прогнозы и ставки на хоккей и футбол

ЦСКА — «Металлург» Мг
Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат
«Армейцы» являются лидерами Западной конференции, в 38 поединках они заработали 57 очков, опережая второй СКА на один пункт при двух играх в запасе.
На данный момент у москвичей 5-матчевая победная серия (все в основное время). В своей последней встрече они разгромили в Подольске местный «Витязь» со счетом 6:1.
«Магнитка» занимает девятую позицию на Востоке, имея в своей копилке 43 очка после 40 матчей. От зоны плей-офф команду отделяет всего лишь один пункт.
За последние пять игр КХЛ «Металлург» выиграл в трех из них при двух поражениях. Несколько дней тому назад магнитогорцы в Питере уступили СКА — 1:2.
ЦСКА находится в превосходной форме, чему свидетельствует длительная победная серия. Думаем, что «армейцы» ее продлят.
Ставка: победа в матче ЦСКА за 1.27.
«Маккаби Хайфа» — «Хапоэль Хайфа»
Футбол. Чемпионат Израиля. 15-й тур
«Маккаби» после 14 туров идет на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Израиля, имея в своей копилке 31 очко, и отставая от лидера на три балла.
На данный момент у команды 11-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров. В прошлом же туре «Маккаби» в гостях разошелся миром с «Хапоэлем» из Раананы (0:0).
«Хапоэль» с 21 баллом расположился на пятой позиции, но отставание от предстоящего соперника составляет аж десять очков.
В последних трех турах чемпионата команда дважды победила и раз уступила. Поражение состоялась в прошлом туре дома от «Хапоэля» из Кфар-Савы со счетом 0:2.
«Маккаби», хорошо играющий в этом сезоне, должен справиться со своим соседом.
Ставка: победа «Маккаби Хайфа» за 1.65.
«Бней Иегуда» — «Маккаби Тель-Авив»
Футбол. Чемпионат Израиля. 15-й тур
«Бней Иегуда» идет восьмой в турнирной таблице чемпионата Израиля, уступая зоне плей-офф (топ-6) всего лишь один пункт.
В первенстве «оранжево-черные» не могут победить в последних трех встречах, дважды проиграв в этом отрезке при одном ничейном исходе.
«Маккаби Тель-Авив» является лидером израильской Премьер-лиги. После 14 матчей у команды 34 очка. Ближайшего преследователя она опережает на три пункта.
В текущем первенстве «Маккаби» еще не проигрывал, выиграв в десяти встречах при четырех ничьих. Последние две игры в чемпионате команда закончила мировыми.
Прогнозируем, что лидер первенства справится с середняком лиги даже в его логове.
Ставка: победа «Маккаби Тель-Авив» за 1.41.
Общий коэффициент — 2.95. 0