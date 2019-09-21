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    Экспресс дня 21 сентября. Прогноз и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 21 сентября
    «Зенит» идет вторым в РПЛ
    Сегодня, 21 сентября, пройдут очередные матчи в чемпионатах Испании, Англии и России.

    «Гранада» — «Барселона»

    Футбол. Чемпионат Испании. 5-й тур

    «Гранада» вышла в элиту из Сегунды и в четырех матчах набрала семь очков. С разницей голов 9:5 команда занимает шестое место в турнирной таблице.

    В первой встрече сезона «Гранада» на стадионе «Керамика» провела результативный поединок с «Вильярреалом» (4:4). Далее было поражение от «Севильи» (0:1) и две подряд победы — над «Эспаньолом» (3:0) и «Сельтой» (2:0).

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    «Барселона» начала сезон не лучшим образом и также за четыре тура набрала всего семь пунктов. Каталонцы идут пятыми в турнирной таблице.

    В первом туре подопечные Эрнесто Вальверде уступили «Атлетику» — 0:1. Перед международной паузой «сине-гранатовые» разгромили «Бетис» (5:2) и неожиданно потеряли очки с «Осасуной» (2:2). После перерыва «Барса» крупно обыграла «Валенсию» (5:2) и стартовала в ЛЧ с ничьи против «Боруссии» — 0:0.

    «Барса» потеряла уже слишком много очков и права на ошибку больше нет.

    Ставка: победа «Барселоны» с форой -1 гол за 1.64.

    «Зенит» — «Рубин»

    Футбол. Чемпионат России. 10-й тур

    «Зенит» в РПЛ идет вторым, набрав 20 очков. Аналогичное количество очков у «Краснодара» и «Ростова», поэтому терять очки питерцам нельзя.

    Кроме того, «Зенит» на этой неделе неплохо стартовал в Лиге чемпионов, где на выезде сыграл вничью с «Лионом» — 1:1. В прошлом туре РПЛ команда обыграла тульский «Арсенал» (3:1).

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    «Рубин» в этом сезоне остается середняком, занимая 10-е место с 10 очками в активе. В последних трех турах казанцы вовсе уступили — «Ростову» (1:2), «Сочи» (0:3) и «Оренбургу» (1:2).

    «Зенит» ведет напряженную борьбу за вершину турнирной таблицы, а кризисный «Рубин» — отличная возможность набрать три очка.

    Ставка: победа «Зенита» за 1.37.

    «Манчестер Сити» — «Уотфорд»

    Футбол. Чемпионат Англии. 6-й тур

    С начала сезона у «Сити» все шло гладко, но после трех подряд побед в АПЛ случилась ничья против «Тоттенхэма» — 2:2.

    Затем уже в шестом туре «горожане» сенсационно уступили «Норвичу» — 2:3. Этот результат разозлил подопечных Гвардиолы и они «оторвались» на донецком «Шахтере» (3:0) в Лиге чемпионов несколько дней назад.

    До четвертого тура «Уотфорд» вообще не мог набрать очков, а затем удалось добыть ничью против «Ньюкасла» (1:1). Тем не менее, руководство все-таки решилось на смену тренера — Хави Грасия был уволен, а его место занял Кике Санчес Флорес.

    С новым тренером команда отобрала очки у «Арсенала» (2:2) дома, но это все равно не позволило подняться с последнего места в турнирной таблице.

    Весьма вероятно, что гости продолжат оставаться на дне, так как «Ман Сити» — не та команда, которая позволит себе две подряд осечки, учитывая чемпионские амбиции.

    Ставка: победа «Ман Сити» с форой -1,5 гола за 1.36.

    Итоговый коэффициент — 3.05. 0

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    Экспресс дня 21 сентября. Прогноз и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.05
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