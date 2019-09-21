Экспресс дня 21 сентября. Прогноз и ставки на футбол

Сегодня, 21 сентября, пройдут очередные матчи в чемпионатах Испании, Англии и России.

«Гранада» — «Барселона»

Футбол. Чемпионат Испании. 5-й тур

«Гранада» вышла в элиту из Сегунды и в четырех матчах набрала семь очков. С разницей голов 9:5 команда занимает шестое место в турнирной таблице.

В первой встрече сезона «Гранада» на стадионе «Керамика» провела результативный поединок с «Вильярреалом» (4:4). Далее было поражение от «Севильи» (0:1) и две подряд победы — над «Эспаньолом» (3:0) и «Сельтой» (2:0).

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«Барселона» начала сезон не лучшим образом и также за четыре тура набрала всего семь пунктов. Каталонцы идут пятыми в турнирной таблице.

В первом туре подопечные Эрнесто Вальверде уступили «Атлетику» — 0:1. Перед международной паузой «сине-гранатовые» разгромили «Бетис» (5:2) и неожиданно потеряли очки с «Осасуной» (2:2). После перерыва «Барса» крупно обыграла «Валенсию» (5:2) и стартовала в ЛЧ с ничьи против «Боруссии» — 0:0.

«Барса» потеряла уже слишком много очков и права на ошибку больше нет.

Ставка: победа «Барселоны» с форой -1 гол за 1.64.

«Зенит» — «Рубин»

Футбол. Чемпионат России. 10-й тур

«Зенит» в РПЛ идет вторым, набрав 20 очков. Аналогичное количество очков у «Краснодара» и «Ростова», поэтому терять очки питерцам нельзя.

Кроме того, «Зенит» на этой неделе неплохо стартовал в Лиге чемпионов, где на выезде сыграл вничью с «Лионом» — 1:1. В прошлом туре РПЛ команда обыграла тульский «Арсенал» (3:1).

«Рубин» в этом сезоне остается середняком, занимая 10-е место с 10 очками в активе. В последних трех турах казанцы вовсе уступили — «Ростову» (1:2), «Сочи» (0:3) и «Оренбургу» (1:2).

«Зенит» ведет напряженную борьбу за вершину турнирной таблицы, а кризисный «Рубин» — отличная возможность набрать три очка.

Ставка: победа «Зенита» за 1.37.

«Манчестер Сити» — «Уотфорд»

Футбол. Чемпионат Англии. 6-й тур

С начала сезона у «Сити» все шло гладко, но после трех подряд побед в АПЛ случилась ничья против «Тоттенхэма» — 2:2.

Затем уже в шестом туре «горожане» сенсационно уступили «Норвичу» — 2:3. Этот результат разозлил подопечных Гвардиолы и они «оторвались» на донецком «Шахтере» (3:0) в Лиге чемпионов несколько дней назад.

До четвертого тура «Уотфорд» вообще не мог набрать очков, а затем удалось добыть ничью против «Ньюкасла» (1:1). Тем не менее, руководство все-таки решилось на смену тренера — Хави Грасия был уволен, а его место занял Кике Санчес Флорес.

С новым тренером команда отобрала очки у «Арсенала» (2:2) дома, но это все равно не позволило подняться с последнего места в турнирной таблице.

Весьма вероятно, что гости продолжат оставаться на дне, так как «Ман Сити» — не та команда, которая позволит себе две подряд осечки, учитывая чемпионские амбиции.

Ставка: победа «Ман Сити» с форой -1,5 гола за 1.36.

Итоговый коэффициент — 3.05. 0