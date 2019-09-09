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    Германия поставит на место случайного лидера группы C

    Экспресс дня 9 сентября. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 9 сентября
    Йоахим Лев
    В понедельник, 9 сентября, в Европе состоятся очередные матчи отборочного турнира на континентальное первенство.

    Россия — Казахстан

    Футбол. Квалификация Евро-2020

    По прошествии пяти сыгранных туров в отборе на Евро-2020 сборная России занимает второе место в группе I.

    Подопечные Станислава Черчесова имеют на своем счету поражение от Бельгии (1:3), но во всех остальных матчах они одержали победы, что дает им отличные шансы на выход в финальную часть континентального первенства.

    Казахстан занимает третье место, отставая от россиян на пять очков, но, если честно, мы не верим в то, что эта команда способна сократить отставание.

    Все прогнозы на Евро-2020

    Встреча в Нур-Султане прошлой весной показала реальную разницу в классе между сборными. Россияне тогда победили 4:0, а уж на своем поле просто обязаны сыграть не хуже.

    Ставка: победа сборной России с форой -2 за 1.90.

    Шотландия — Бельгия

    Футбол. Квалификация Евро-2020

    У сборной Бельгии пять побед в пяти сыгранных матчах и практически 100-процентная уверенность в выходе в финальную часть Евро-2020.

    В то же время Шотландия, проиграв России (1:2) несколько дней назад, уже вряд ли мечтает подняться даже на вторую строчку.

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    С турнирной точки зрения очки нужнее шотландцам, но бельгийцы вряд ли будут играть спустя рукава, тем более что у них должны быть возможности подловить соперника на контратаках.

    Бельгия в текущем отборе еще не забивала меньше двух мячей за матч. Полагаем, что эта серия продлится.

    Ставка: индивидуальный тотал сборной Бельгии больше 1,5 за 1.50.

    Северная Ирландия — Германия

    Футбол. Квалификация Евро-2020

    Сборная Германии, потерпев поражение от Нидерландов (2:4), поставила себя в затруднительное положение, ведь пропустила вперед Северную Ирландию, в активе которой четыре победы из четырех возможных.

    Все прогнозы на футбол

    Теперь в Белфасте подопечные Йоахима Лева не имеют права на ошибку и должны побеждать, чтобы не поставить под сомнение свой выход на Евро-2020.

    Команда Майкла О'Нила пока лидирует в группе C, но, скажем прямо, это стало возможным лишь благодаря календарю, ведь в первой половине отборочного турнира она дважды сыграла с Белоруссией и Эстонией.

    Хватит ли у Северной Ирландии сил, чтобы сдержать Германию? Нам кажется, что нет. Немцы не настолько слабы, чтобы терять очки в Белфасте.

    Ставка: победа сборной Германии с форой -1 за 1.56.

    Общий коэффициент — 4.44. 0

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    Экспресс дня 9 сентября. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.44
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