Экспресс дня 29 апреля. Прогнозы и ставки на футбол

В понедельник, 29 апреля, в российской Премьер-лиге «Спартак» примет «Рубин», а в итальянской Серии А «Аталанта» постарается подняться на четвертое место по итогам встречи с «Удинезе».

«Оренбург» — «Арсенал»

Футбол. Чемпионат России. 26-й тур

Тульский «Арсенал» — одно из открытий сезона в РПЛ. Этой весной команда Игоря Черевченко не потерпела ни одного поражения, одержав пять побед в восьми сыгранных матчах.

Благодаря хорошим результатам «оружейники» претендуют на попадание в зону еврокубков, тем более что от «Спартака» они отстают всего на один балл.

«Оренбург» тоже порадовал своих болельщиков победами на ЦСКА (3:2) и «Ростовом» (3:0), но вот его поражения от «Анжи» (0:1), «Ахмата» (1:3) и «Енисея» (1:2) трудно поддаются объяснению.

Календарь и таблица РПЛ

В этой паре сложно спрогнозировать ход матча и конечный результат, поэтому мы остановимся на том, что «Арсенал» продлит беспроигрышную серию.

Ставка: «Арсенал» не проиграет за 1.48.

«Спартак» — «Рубин»

Футбол. Чемпионат России. 26-й тур

Московский «Спартак» во второй части сезона играет откровенно плохо. Последним подтверждением этому стало крупное поражение в Туле от «Арсенала» (0:3), после которого руководство клуба объявило о скорой смене вице-президента и спортивного директора.

Главный тренер Олег Кононов при этом получил поддержку, так что именно он будет формировать состав на следующий сезон. Но ведь нужно еще достойно завершить нынешний чемпионате России.

Ближайшим соперником «Спартака» станет не менее кризисный «Рубин», который свою последнюю победу добыл еще в начале марта, когда на своем поле с минимальным счетом одолел «Ахмат» (1:0).

Все прогнозы на РПЛ

Казанцы сейчас настолько слабы, что даже не могут выиграть у «Енисея» (1:1), так что на «Открытие Арене» им будет сложно рассчитывать на позитивный итог. «Красно-белые», конечно, далеки от оптимальной формы, но уж такого соперника должны обыграть.

Ставка: победа «Спартака» за 1.72.

«Аталанта» — «Удинезе»

Футбол. Чемпионат Италии. 34-й тур

«Аталанта» в нынешнем сезоне приятно удивляет, ведь на финише сезона борется не только за зону еврокубков, но и за путевку в Лигу чемпионов.

Бергамцы, если смогут победить, поднимутся на четвертое место, опередив «Милан», «Торино» и «Рому». При другом результате они значительно осложнят себе жизнь.

«Удинезе» тоже не лишен мотивации, поскольку занимает 17-е место в турнирной таблице, находясь в четырех очках от зоны вылета. Однако «маленькие зебры» довольно слабо играют против команд из верхней части таблицы. Только в апреле они проиграли «Роме» (0:1) и «Лацио» (0:2).

Все прогнозы на Серию А

Нам кажется, что «Аталанта» сможет настроиться на этот матч и продолжит борьбу за топ-4.

Ставка: победа «Аталанты» с форой -1,5 за 1.95.

Общий коэффициент — 4.96. 0