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    «Спартак» реабилитируется за поражение в Туле

    Экспресс дня 29 апреля. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 29 апреля
    Луис Адриано
    В понедельник, 29 апреля, в российской Премьер-лиге «Спартак» примет «Рубин», а в итальянской Серии А «Аталанта» постарается подняться на четвертое место по итогам встречи с «Удинезе».

    «Оренбург» — «Арсенал»

    Футбол. Чемпионат России. 26-й тур

    Тульский «Арсенал» — одно из открытий сезона в РПЛ. Этой весной команда Игоря Черевченко не потерпела ни одного поражения, одержав пять побед в восьми сыгранных матчах.

    Благодаря хорошим результатам «оружейники» претендуют на попадание в зону еврокубков, тем более что от «Спартака» они отстают всего на один балл.

    «Оренбург» тоже порадовал своих болельщиков победами на ЦСКА (3:2) и «Ростовом» (3:0), но вот его поражения от «Анжи» (0:1), «Ахмата» (1:3) и «Енисея» (1:2) трудно поддаются объяснению.

    Календарь и таблица РПЛ

    В этой паре сложно спрогнозировать ход матча и конечный результат, поэтому мы остановимся на том, что «Арсенал» продлит беспроигрышную серию.

    Ставка: «Арсенал» не проиграет за 1.48.

    «Спартак» — «Рубин»

    Футбол. Чемпионат России. 26-й тур

    Московский «Спартак» во второй части сезона играет откровенно плохо. Последним подтверждением этому стало крупное поражение в Туле от «Арсенала» (0:3), после которого руководство клуба объявило о скорой смене вице-президента и спортивного директора.

    Главный тренер Олег Кононов при этом получил поддержку, так что именно он будет формировать состав на следующий сезон. Но ведь нужно еще достойно завершить нынешний чемпионате России.

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    Ближайшим соперником «Спартака» станет не менее кризисный «Рубин», который свою последнюю победу добыл еще в начале марта, когда на своем поле с минимальным счетом одолел «Ахмат» (1:0).

    Все прогнозы на РПЛ

    Казанцы сейчас настолько слабы, что даже не могут выиграть у «Енисея» (1:1), так что на «Открытие Арене» им будет сложно рассчитывать на позитивный итог. «Красно-белые», конечно, далеки от оптимальной формы, но уж такого соперника должны обыграть.

    Ставка: победа «Спартака» за 1.72.

    «Аталанта» — «Удинезе»

    Футбол. Чемпионат Италии. 34-й тур

    «Аталанта» в нынешнем сезоне приятно удивляет, ведь на финише сезона борется не только за зону еврокубков, но и за путевку в Лигу чемпионов.

    Бергамцы, если смогут победить, поднимутся на четвертое место, опередив «Милан», «Торино» и «Рому». При другом результате они значительно осложнят себе жизнь.

    «Удинезе» тоже не лишен мотивации, поскольку занимает 17-е место в турнирной таблице, находясь в четырех очках от зоны вылета. Однако «маленькие зебры» довольно слабо играют против команд из верхней части таблицы. Только в апреле они проиграли «Роме» (0:1) и «Лацио» (0:2).

    Все прогнозы на Серию А

    Нам кажется, что «Аталанта» сможет настроиться на этот матч и продолжит борьбу за топ-4.

    Ставка: победа «Аталанты» с форой -1,5 за 1.95.

    Общий коэффициент — 4.96. 0

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    Экспресс дня 29 апреля. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.96
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