4 февраля состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 85 между Романом Долидзе и Нассурдином Имавовым в среднем весе. Ориентировочно начало боя в 05:40 мск. Долидзе — Имавов: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Роман Долидзе

Роман на данный момент занимает восьмую строчку в рейтинге среднего дивизиона UFC. В предыдущем бою он потерпел поражение единогласным решением судей от Марвина Веттори.

Впрочем, в том поединке было очень много вопросов к рефери, потому как грузин давил на оппонента все 3 раунда и действовал с позиции силы.

До поединка с итальянцем Долидзе шел на серии из трех досрочных побед кряду нокаутами. Ударная техника у Романа преобладает над борцовскими навыками.

Тем не менее, очень хорошо защищается от тейкдаунов. Причем в своей карьере он еще не потерпел ни единого поражения удушающими и болевыми приемами.

Нассурдин Имавов

Имавов располагается на 11-й строчке в рейтинге среднего дивизиона. Последний его поединок с Крисом Кертисом был признан несостоявшимся.

До этого боя он потерпел поражение единогласным решением от Шона Стрикленда. Поединок с экс-чемпионом дивизиона показал, что у Нассурдина есть проблемы с выносливостью и защитой от ударов.

В нынешних реалиях Имавов явно не соответствует уровню бойца первой десятки рейтинга. Француз удачно конкурирует разве что с представителями второго эшелона.

Нассурдин побеждал Эдмена Шахбазяна и Хоакина Бакли, которых нет в топ-15. А прогресс француза остановился уже, как 2 года.

Прогноз и ставка

В данном поединке Нассурдин Имавов, по мнению букмекеров, считается фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.61. На победу Долидзе предлагают сделать ставку за 2.38.

Текущая форма грузина гораздо лучше, чем у его грядущего оппонента. Роман показал, что может конкурировать с соперниками из первой пятерки рейтинга.

Грузин в этом бою займет центр октагона с первых секунд встречи и будет доминировать над Имавовым на протяжении всей дистанции или же финиширует его при первой возможности. Ставка: победа Романа Долидзе за 2.38.