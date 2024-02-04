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    Закроет ли Долидзе поражение от Веттори?

    Долидзе — Имавов. Ставка (к. 2.38) и прогноз на бой, UFC Vegas 85, 4 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Долидзе — Имавов
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    Нассурдин Имавов
    4 февраля состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 85 между Романом Долидзе и Нассурдином Имавовым в среднем весе. Ориентировочно начало боя в 05:40 мск. Долидзе — Имавов: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Роман Долидзе

    Роман на данный момент занимает восьмую строчку в рейтинге среднего дивизиона UFC. В предыдущем бою он потерпел поражение единогласным решением судей от Марвина Веттори.

    Впрочем, в том поединке было очень много вопросов к рефери, потому как грузин давил на оппонента все 3 раунда и действовал с позиции силы.

    До поединка с итальянцем Долидзе шел на серии из трех досрочных побед кряду нокаутами. Ударная техника у Романа преобладает над борцовскими навыками.

    Тем не менее, очень хорошо защищается от тейкдаунов. Причем в своей карьере он еще не потерпел ни единого поражения удушающими и болевыми приемами.

    Нассурдин Имавов

    Имавов располагается на 11-й строчке в рейтинге среднего дивизиона. Последний его поединок с Крисом Кертисом был признан несостоявшимся.

    До этого боя он потерпел поражение единогласным решением от Шона Стрикленда. Поединок с экс-чемпионом дивизиона показал, что у Нассурдина есть проблемы с выносливостью и защитой от ударов.

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  • 31/01/2024

    • В нынешних реалиях Имавов явно не соответствует уровню бойца первой десятки рейтинга. Француз удачно конкурирует разве что с представителями второго эшелона.

    Нассурдин побеждал Эдмена Шахбазяна и Хоакина Бакли, которых нет в топ-15. А прогресс француза остановился уже, как 2 года.

    Прогноз и ставка

    В данном поединке Нассурдин Имавов, по мнению букмекеров, считается фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.61. На победу Долидзе предлагают сделать ставку за 2.38.

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    Текущая форма грузина гораздо лучше, чем у его грядущего оппонента. Роман показал, что может конкурировать с соперниками из первой пятерки рейтинга.

    Грузин в этом бою займет центр октагона с первых секунд встречи и будет доминировать над Имавовым на протяжении всей дистанции или же финиширует его при первой возможности. Ставка: победа Романа Долидзе за 2.38.

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    Долидзе — Имавов: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 04.02.2024. Прогнозы на бокс/ММА. Закроет ли Долидзе поражение от Веттори?
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