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    Будет ли нокаут в бою Уайлдера и Паркера?

    Уайлдер — Паркер. Ставка (к. 1.72) и прогноз на бой, профессиональный бокс, 23 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на Уайлдер — Паркер
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    Деонтей Уайлдер
    23 декабря состоится бой в рамках турнира по профессиональному боксу между Деонтеем Уайлдером и Джозефом Паркером в тяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 21:00 мск. Уайлдер — Паркер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Деонтей Уайлдер

    Деонтей ранее был чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBC. К этому бою он подходит после победы нокаутом в первом раунде над Робертом Хелениусом.

    В пяти предыдущих поединках у «бронзового бомбардировщика» 3 выигрыша и 2 поражения. За долгие годы выступлений в тяжелом весе Деонтей зарекомендовал себя, как ярко выраженный панчер.

    91% поединков с участием американца закончились для него победами нокаутами. Это едва ли не лучшая статистика досрочных выигрышей в истории дивизиона.

    У Уайлдера есть некоторые пробелы в технике. Однако все свои недостатки он компенсирует невероятной ударной мощью.

    Джозеф Паркер

    Паркер, как и грядущий оппонент, ранее был чемпионом мира. Новозеландцу принадлежал титул по версии WBO, однако он потерял его в противостоянии с Энтони Джошуа в марте 2018 года.

    За последние 5 боев у Джозефа 4 победы и одно поражение, которое случилось в противостоянии с Джо Джойсом. В предыдущем своем поединке новозеландец финишировал в первом раунде Файга Опелу.

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    • Паркер удачно конкурирует с середняками, но вот против топов ему не везет. Всем боксерам из числа прямых конкурентов в лице Джошуа, Джойса и Уайта он проиграл.

    В сравнении с тем же Уайлдером новозеландец бьет не так мощно. У него за карьеру 22 победы нокаутом в 35-ти поединках, но у Деонтея цифры куда лучше.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в данном поединке отдают свое предпочтение Деонтею Уайлдеру. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.10. На успех Паркера можно поставить за 7.80.

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    Ударная мощь «бронзового бомбардировщика» сыграет ключевую роль в данном противостоянии. Паркер обладает далеко не самой лучшей защитой от попаданий.

    Не исключено, что Деонтей Уайлдер поймает новозеландского боксера на контратаке уже в середине поединке и оформит очередную досрочную победу в своей карьере. Ставка: тотал меньше 7,5 за 1.72.

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    Уайлдер — Паркер: прогноз, ставка (1.72), статистика, коэффициенты матча 23.12.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Будет ли нокаут в бою Уайлдера и Паркера?
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