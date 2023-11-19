Аманда Рибас
Аманда сейчас занимает десятую позицию в рейтинге женского минимального дивизиона. Большую часть своей карьеры бразильянка провела в наилегчайшем весе, но ввиду не самых стабильных выступлений решила спуститься в категорию ниже.
У Рибас 3 победы и 3 поражения в последних шести боях. Предыдущее ее выступление состоялось в июне этого года и закончилось проигрышем нокаутом во втором раунде от Мэйси Барбер.
Стилистически Рибас является представителем БЖЖ. Она довольно неплохо атакует, но и сама испытывает проблемы от тейкдаунов со стороны соперниц.
Из сильных сторон можно отметить высокую точность ударов стойке (54%) и хорошую защиту от акцентированных попаданий — блокирует 55% ударов.
Луана Пинейро
Луана является девятым номером рейтинга женского минимального дивизиона и подходит к очередному бою на серии из трех выигранных поединков кряду.
В предыдущем бою она единогласным решением победила Мишель Уотерсон, благодаря чему и улучшила свои позиции в ростере.
Как и Рибас, Пинейро также является представителем БЖЖ. Однако со временем Луана переквалифицировалась в ударника и в последнее время чаще предпочитает драться в стойке.
За карьеру у нее 4 победы нокаутом и одна из них была в UFC. Впрочем, несмотря на хорошие статистические показатели, главным минусом Луаны является отсутствие опыта.
Прогноз и ставка
Букмекеры в данном бою отдают предпочтение Аманде Рибас, предлагая поставить на ее победу с коэффициентом 1.40. На победу Пинейро можно сделать ставку за 3.05.
Луана только подбирается к своему пику, а хорошая статистика, набитая на середняках, не позволит ей доминировать над таким опытным бойцом, как Рибас.
Аманда ранее дралась с сильнейшими представительницами женского наилегчайшего дивизиона. Плюс ко всему, у нее есть внушительное преимущество в росте и размахе рук на 10 см, что точно скажется на результате этого боя. Ставка: победа Аманды Рибас за 1.40.