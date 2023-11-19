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    Одержит ли Луана Пинейро четвертую победу кряду?

    Рибас — Пинейро. Ставка (к. 1.40) и прогноз на бой, UFC Vegas 82, 19 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Рибас — Пинейро
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    Аманда Рибас
    19 ноября состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 82 между Луаной Пинейро и Амандой Рибас в женском минимальном весе. Ориентировочно начало боя в 01:45 мск. Рибас — Пинейро: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Аманда Рибас

    Аманда сейчас занимает десятую позицию в рейтинге женского минимального дивизиона. Большую часть своей карьеры бразильянка провела в наилегчайшем весе, но ввиду не самых стабильных выступлений решила спуститься в категорию ниже.

    У Рибас 3 победы и 3 поражения в последних шести боях. Предыдущее ее выступление состоялось в июне этого года и закончилось проигрышем нокаутом во втором раунде от Мэйси Барбер.

    Стилистически Рибас является представителем БЖЖ. Она довольно неплохо атакует, но и сама испытывает проблемы от тейкдаунов со стороны соперниц.

    Из сильных сторон можно отметить высокую точность ударов стойке (54%) и хорошую защиту от акцентированных попаданий — блокирует 55% ударов.

    Луана Пинейро

    Луана является девятым номером рейтинга женского минимального дивизиона и подходит к очередному бою на серии из трех выигранных поединков кряду.

    В предыдущем бою она единогласным решением победила Мишель Уотерсон, благодаря чему и улучшила свои позиции в ростере.

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    • Как и Рибас, Пинейро также является представителем БЖЖ. Однако со временем Луана переквалифицировалась в ударника и в последнее время чаще предпочитает драться в стойке.

    За карьеру у нее 4 победы нокаутом и одна из них была в UFC. Впрочем, несмотря на хорошие статистические показатели, главным минусом Луаны является отсутствие опыта.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в данном бою отдают предпочтение Аманде Рибас, предлагая поставить на ее победу с коэффициентом 1.40. На победу Пинейро можно сделать ставку за 3.05.

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    Луана только подбирается к своему пику, а хорошая статистика, набитая на середняках, не позволит ей доминировать над таким опытным бойцом, как Рибас.

    Аманда ранее дралась с сильнейшими представительницами женского наилегчайшего дивизиона. Плюс ко всему, у нее есть внушительное преимущество в росте и размахе рук на 10 см, что точно скажется на результате этого боя. Ставка: победа Аманды Рибас за 1.40.

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    Рибас — Пинейро: прогноз, ставка (1.40), статистика, коэффициенты матча 19.11.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Одержит ли Луана Пинейро четвертую победу кряду?
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