19 ноября состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 82 между Луаной Пинейро и Амандой Рибас в женском минимальном весе. Ориентировочно начало боя в 01:45 мск. Рибас — Пинейро: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Аманда Рибас

Аманда сейчас занимает десятую позицию в рейтинге женского минимального дивизиона. Большую часть своей карьеры бразильянка провела в наилегчайшем весе, но ввиду не самых стабильных выступлений решила спуститься в категорию ниже.

У Рибас 3 победы и 3 поражения в последних шести боях. Предыдущее ее выступление состоялось в июне этого года и закончилось проигрышем нокаутом во втором раунде от Мэйси Барбер.

Стилистически Рибас является представителем БЖЖ. Она довольно неплохо атакует, но и сама испытывает проблемы от тейкдаунов со стороны соперниц.

Из сильных сторон можно отметить высокую точность ударов стойке (54%) и хорошую защиту от акцентированных попаданий — блокирует 55% ударов.

Луана Пинейро

Луана является девятым номером рейтинга женского минимального дивизиона и подходит к очередному бою на серии из трех выигранных поединков кряду.

В предыдущем бою она единогласным решением победила Мишель Уотерсон, благодаря чему и улучшила свои позиции в ростере.

Как и Рибас, Пинейро также является представителем БЖЖ. Однако со временем Луана переквалифицировалась в ударника и в последнее время чаще предпочитает драться в стойке.

За карьеру у нее 4 победы нокаутом и одна из них была в UFC. Впрочем, несмотря на хорошие статистические показатели, главным минусом Луаны является отсутствие опыта.

Прогноз и ставка

Букмекеры в данном бою отдают предпочтение Аманде Рибас, предлагая поставить на ее победу с коэффициентом 1.40. На победу Пинейро можно сделать ставку за 3.05.

Луана только подбирается к своему пику, а хорошая статистика, набитая на середняках, не позволит ей доминировать над таким опытным бойцом, как Рибас.

Аманда ранее дралась с сильнейшими представительницами женского наилегчайшего дивизиона. Плюс ко всему, у нее есть внушительное преимущество в росте и размахе рук на 10 см, что точно скажется на результате этого боя. Ставка: победа Аманды Рибас за 1.40.