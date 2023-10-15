15 октября состоится титульный бой в рамках турнира по профессиональному боксу между Жанибеком Алимханулы и Винченцо Гуальтьери в среднем весе. Ориентировочно начало боя в 06:00 мск. Алимханулы — Гуальтьери: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Жанибек Алимханулы

Алимханулы является чемпионом мира в среднем весе по версии WBO. Казахстанец завоевал титул в мае прошлого года, победив Дэнни Дигнума нокаутом во втором раунде.

Далее Жанибек успел провести 2 успешных защиты своего пояса. Он победил по очкам Дензенла Бентли и нокаутировал в последнем поединке Стивена Батлера.

Казахстанец набрал великолепную форму и сейчас он пребывает на пике. В своей карьере Алимханулы не потерпел еще ни единого поражения.

На его счету 14 выигранных поединков, 9 из которых были завоеваны досрочно. Жанибек является восходящей звездой среднего дивизиона, наводящей ужас на всех соперников.

Винченцо Гуальтьери

Гуальтьери сейчас принадлежит титул в среднем весе по версии IBF. Данный пояс немец завоевал в июле этого года, победив по очкам Эскива Фалькао.

Для Винченцо это был первый титульный поединок в карьере. Ранее он дрался разве что за локальные пояса с не самыми именитыми оппонентами.

Гуальтьери набил себе очень неплохую статистику на середняках. В его активе 21 победа, одна ничья и ни одного поражения на профессиональном ринге.

Но даже с противниками, не входящими в топ-15 не по одной из версий, у Винченцо выигранных поединков нокаутами меньше, чем у Алимнахулы (7 против 9).

Прогноз и ставка

В данном поединке букмекеры считают Жанибека Алимханулы явным фаворитом. На его победу можно поставить коэффициентом 1.07. На успех Гуальтьери предлагают сделать ставку за 8.85.

Казахстанский боксер лучше своего грядущего соперника абсолютно во всех аспектах. Он более сильный и выносливый, и плюс ко всему обладает невероятно сильным ударом.

В данном поединке Жанибек устроит одностороннее избиение. Гуальтьери против такого соперника даже не продержится до судейского решения. Ставка: досрочная победа Жанибека Алимханулы за 1.57.