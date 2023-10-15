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    Станет ли Алимханулы двойным чемпионом по версиям WBO и IBF?

    Алимханулы — Гуальтьери. Ставка (к. 1.57) и прогноз на бой, профессиональный бокс, 15 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Алимханулы — Гуальтьери
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    Винченцо Гуальтьери
    15 октября состоится титульный бой в рамках турнира по профессиональному боксу между Жанибеком Алимханулы и Винченцо Гуальтьери в среднем весе. Ориентировочно начало боя в 06:00 мск. Алимханулы — Гуальтьери: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Жанибек Алимханулы

    Алимханулы является чемпионом мира в среднем весе по версии WBO. Казахстанец завоевал титул в мае прошлого года, победив Дэнни Дигнума нокаутом во втором раунде.

    Далее Жанибек успел провести 2 успешных защиты своего пояса. Он победил по очкам Дензенла Бентли и нокаутировал в последнем поединке Стивена Батлера.

    Казахстанец набрал великолепную форму и сейчас он пребывает на пике. В своей карьере Алимханулы не потерпел еще ни единого поражения.

    На его счету 14 выигранных поединков, 9 из которых были завоеваны досрочно. Жанибек является восходящей звездой среднего дивизиона, наводящей ужас на всех соперников.

    Винченцо Гуальтьери

    Гуальтьери сейчас принадлежит титул в среднем весе по версии IBF. Данный пояс немец завоевал в июле этого года, победив по очкам Эскива Фалькао.

    Для Винченцо это был первый титульный поединок в карьере. Ранее он дрался разве что за локальные пояса с не самыми именитыми оппонентами.

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  • 06/10/2023

    • Гуальтьери набил себе очень неплохую статистику на середняках. В его активе 21 победа, одна ничья и ни одного поражения на профессиональном ринге.

    Но даже с противниками, не входящими в топ-15 не по одной из версий, у Винченцо выигранных поединков нокаутами меньше, чем у Алимнахулы (7 против 9).

    Прогноз и ставка

    В данном поединке букмекеры считают Жанибека Алимханулы явным фаворитом. На его победу можно поставить коэффициентом 1.07. На успех Гуальтьери предлагают сделать ставку за 8.85.

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    Казахстанский боксер лучше своего грядущего соперника абсолютно во всех аспектах. Он более сильный и выносливый, и плюс ко всему обладает невероятно сильным ударом.

    В данном поединке Жанибек устроит одностороннее избиение. Гуальтьери против такого соперника даже не продержится до судейского решения. Ставка: досрочная победа Жанибека Алимханулы за 1.57.

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    Алимханулы — Гуальтьери: прогноз, ставка (1.57), статистика, коэффициенты матча 15.10.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Станет ли Алимханулы двойным чемпионом по версиям WBO и IBF?
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