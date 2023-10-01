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    Завоюет ли Угас титул временного чемпиона мира?

    Угас — Барриос. Ставка (к. 2.57) и прогноз на бой, профессиональный бокс, 1 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Угас — Барриос
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    Йорденис Угас
    1 октября состоится титульный бой в рамках турнира по профессиональному боксу между Йорденисом Угасом и Марио Барриосом в полусреднем весе. Ориентировочно начало боя в 03:50 мск. Угас — Барриос: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Йорденис Угас

    37-летний кубинец ранее был чемпионом мира в полусреднем весе по версии WBA Super. Свой пояс Угас потерял в предыдущем поединке против Эррола Спенса.

    Тогда Йорденис потерпел поражение нокаутом в десятом раунде. Впрочем, ранее кубинец шел на серии из четырех побед кряду. Стоит отметить, что у него в последнее время была крайне серьезная позиция.

    К примеру, Угас сумел победить филиппинского звездного ветерана Мэнни Пакьяо по очкам. И все же назвать супертопом Йордениса нельзя.

    Ему не хватает немного выносливости и точности. В чемпионских раундах кубинец нередко выдыхается и это явно сказывается на результате его поединков.

    Марио Барриос

    Барриос классом гораздо ниже, чем предстоящий соперник. В основном, Марио дрался разве что за титулы Северной и Латинской Америки.

    Стоит отметить, что Барриос является выходцем из легкого дивизиона. За карьеру он провел 2 громких поединка, но оба закончились для американского боксера неудачно.

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    • Он упал в нокаут от Джервонты Дэвиса в противостоянии за титул регулярного чемпиона мира в легком весе по версии WBA. Далее Марио проиграл Киту Турману по очкам.

    Закрыть серию из двух поражений удалось лишь успехом против малоизвестного бойца Джованни Сантьяго, которого Барриос финишировал в восьмом раунде.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этой встрече считают фаворитом Йордениса Угаса, предлагая поставить на его победу с коэффициентом 1.40. На успех Барриоса можно поставить за 3.15.

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    Угас с возрастом хоть и потерял в скорости и силе, но опыта ему точно не занимать. Он дрался с сильнейшими полусредневесами планеты, и некоторых из них даже победил. Барриосу просто нечего противопоставить такому оппоненту.

    Вряд ли Марио позволит себя финишировать, но он точно проиграет этот бой в одностороннем порядке и позволит кубинцу завоевать временный пояс по линии WBC. Ставка: победа Йордениса Угаса единогласным решением за 2.57.

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    Угас — Барриос: прогноз, ставка (2.57), статистика, коэффициенты матча 01.10.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Завоюет ли Угас титул временного чемпиона мира?
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