Йорденис Угас
37-летний кубинец ранее был чемпионом мира в полусреднем весе по версии WBA Super. Свой пояс Угас потерял в предыдущем поединке против Эррола Спенса.
Тогда Йорденис потерпел поражение нокаутом в десятом раунде. Впрочем, ранее кубинец шел на серии из четырех побед кряду. Стоит отметить, что у него в последнее время была крайне серьезная позиция.
К примеру, Угас сумел победить филиппинского звездного ветерана Мэнни Пакьяо по очкам. И все же назвать супертопом Йордениса нельзя.
Ему не хватает немного выносливости и точности. В чемпионских раундах кубинец нередко выдыхается и это явно сказывается на результате его поединков.
Марио Барриос
Барриос классом гораздо ниже, чем предстоящий соперник. В основном, Марио дрался разве что за титулы Северной и Латинской Америки.
Стоит отметить, что Барриос является выходцем из легкого дивизиона. За карьеру он провел 2 громких поединка, но оба закончились для американского боксера неудачно.
Он упал в нокаут от Джервонты Дэвиса в противостоянии за титул регулярного чемпиона мира в легком весе по версии WBA. Далее Марио проиграл Киту Турману по очкам.
Закрыть серию из двух поражений удалось лишь успехом против малоизвестного бойца Джованни Сантьяго, которого Барриос финишировал в восьмом раунде.
Прогноз и ставка
Букмекеры в этой встрече считают фаворитом Йордениса Угаса, предлагая поставить на его победу с коэффициентом 1.40. На успех Барриоса можно поставить за 3.15.
Угас с возрастом хоть и потерял в скорости и силе, но опыта ему точно не занимать. Он дрался с сильнейшими полусредневесами планеты, и некоторых из них даже победил. Барриосу просто нечего противопоставить такому оппоненту.
Вряд ли Марио позволит себя финишировать, но он точно проиграет этот бой в одностороннем порядке и позволит кубинцу завоевать временный пояс по линии WBC. Ставка: победа Йордениса Угаса единогласным решением за 2.57.