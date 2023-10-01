1 октября состоится титульный бой в рамках турнира по профессиональному боксу между Йорденисом Угасом и Марио Барриосом в полусреднем весе. Ориентировочно начало боя в 03:50 мск. Угас — Барриос: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Йорденис Угас

37-летний кубинец ранее был чемпионом мира в полусреднем весе по версии WBA Super. Свой пояс Угас потерял в предыдущем поединке против Эррола Спенса.

Тогда Йорденис потерпел поражение нокаутом в десятом раунде. Впрочем, ранее кубинец шел на серии из четырех побед кряду. Стоит отметить, что у него в последнее время была крайне серьезная позиция.

К примеру, Угас сумел победить филиппинского звездного ветерана Мэнни Пакьяо по очкам. И все же назвать супертопом Йордениса нельзя.

Ему не хватает немного выносливости и точности. В чемпионских раундах кубинец нередко выдыхается и это явно сказывается на результате его поединков.

Марио Барриос

Барриос классом гораздо ниже, чем предстоящий соперник. В основном, Марио дрался разве что за титулы Северной и Латинской Америки.

Стоит отметить, что Барриос является выходцем из легкого дивизиона. За карьеру он провел 2 громких поединка, но оба закончились для американского боксера неудачно.

Он упал в нокаут от Джервонты Дэвиса в противостоянии за титул регулярного чемпиона мира в легком весе по версии WBA. Далее Марио проиграл Киту Турману по очкам.

Закрыть серию из двух поражений удалось лишь успехом против малоизвестного бойца Джованни Сантьяго, которого Барриос финишировал в восьмом раунде.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этой встрече считают фаворитом Йордениса Угаса, предлагая поставить на его победу с коэффициентом 1.40. На успех Барриоса можно поставить за 3.15.

Угас с возрастом хоть и потерял в скорости и силе, но опыта ему точно не занимать. Он дрался с сильнейшими полусредневесами планеты, и некоторых из них даже победил. Барриосу просто нечего противопоставить такому оппоненту.

Вряд ли Марио позволит себя финишировать, но он точно проиграет этот бой в одностороннем порядке и позволит кубинцу завоевать временный пояс по линии WBC. Ставка: победа Йордениса Угаса единогласным решением за 2.57.