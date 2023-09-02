2 сентября состоится бой в рамках турнира UFC Paris между Волканом Оздемиром и Богданом Гуськовым в полутяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 23:10 мск. Оздемир — Гуськов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Волкан Оздемир

Девятый номер рейтинга полутяжеловесов Волкан Оздемир в последнее время испытывает серьезные проблемы. Уровень конкуренции с бойцами из топ-5 швейцарец не выдерживает.

К очередному поединку он подходит после трех поражений и двух побед в последних пяти боях. Причем Волкан неубедительно выглядит как в стойке, так и на земле.

Есть проблемы и с ударной мощью. У Оздемира лишь одна досрочная победа в UFC за последние 6 лет. Во многом это связано с тем, что Волкан дерется очень аккуратно без лишнего риска.

Если на ранних этапах карьеры швейцарец был ярко выраженным панчером, то далее он превратился в посредственного бойца, работающего на очки.

Богдан Гуськов

Гуськов подходит к своему дебюту в UFC на серии из четырех побед нокаутом в первом раунде. Последним, кому проиграл узбекский боец, стал Вячеслав Василевский.

Тогда россиянин удосрочил Гуськова за 3 минуты. В отличие от грядущего противника Богдан предпочитает агрессивный стиль.

Он не против зарубиться в стойке уже в самом начале встречи. Именно за яркие нокауты Дана Уайт так высоко оценивает новичка промоушена.

Гуськов из тех бойцов, кто умеет устраивать шоу. В 14-ти поединках с его участием 13 заканчивались досрочно. Также на счету представителя Узбекистана 9 побед в стартовом отрезке.

Прогноз и ставка

Волкан Оздемир, по мнению букмекеров, является фаворитом в этой встрече. На его успех можно поставить с коэффициентом 1.53. На победу Гуськова предлагают сделать ставку за 2.58.

Швейцарец уже имеет печальный опыт поражений от дебютантов. В июле 2020-го он досрочно проиграл Иржи Прохазке. Однако Гуськов явно отличается от чеха. Иржи подошел к дебюту в UFC после десяти досрочных побед в RIZIN.

У Богдана ранее были успешные бои в малоизвестных промоушенах. Предыдущая позиция представителя Узбекистана на несколько уровней ниже, нежели Оздемир. Так что второго апсета в своей карьере швейцарец точно не допустит. Ставка: победа Волкана Оздемира за 1.53.