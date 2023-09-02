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    Остановит ли Волкан Оздемир хайпового дебютанта UFC?

    Оздемир — Гуськов. Ставка (к. 1.53) и прогноз на бой, UFC Paris, 2 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Оздемир — Гуськов
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    Волкан Оздемир
    2 сентября состоится бой в рамках турнира UFC Paris между Волканом Оздемиром и Богданом Гуськовым в полутяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 23:10 мск. Оздемир — Гуськов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Волкан Оздемир

    Девятый номер рейтинга полутяжеловесов Волкан Оздемир в последнее время испытывает серьезные проблемы. Уровень конкуренции с бойцами из топ-5 швейцарец не выдерживает.

    К очередному поединку он подходит после трех поражений и двух побед в последних пяти боях. Причем Волкан неубедительно выглядит как в стойке, так и на земле.

    Есть проблемы и с ударной мощью. У Оздемира лишь одна досрочная победа в UFC за последние 6 лет. Во многом это связано с тем, что Волкан дерется очень аккуратно без лишнего риска.

    Если на ранних этапах карьеры швейцарец был ярко выраженным панчером, то далее он превратился в посредственного бойца, работающего на очки.

    Богдан Гуськов

    Гуськов подходит к своему дебюту в UFC на серии из четырех побед нокаутом в первом раунде. Последним, кому проиграл узбекский боец, стал Вячеслав Василевский.

    Тогда россиянин удосрочил Гуськова за 3 минуты. В отличие от грядущего противника Богдан предпочитает агрессивный стиль.

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    • Он не против зарубиться в стойке уже в самом начале встречи. Именно за яркие нокауты Дана Уайт так высоко оценивает новичка промоушена.

    Гуськов из тех бойцов, кто умеет устраивать шоу. В 14-ти поединках с его участием 13 заканчивались досрочно. Также на счету представителя Узбекистана 9 побед в стартовом отрезке.

    Прогноз и ставка

    Волкан Оздемир, по мнению букмекеров, является фаворитом в этой встрече. На его успех можно поставить с коэффициентом 1.53. На победу Гуськова предлагают сделать ставку за 2.58.

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    Швейцарец уже имеет печальный опыт поражений от дебютантов. В июле 2020-го он досрочно проиграл Иржи Прохазке. Однако Гуськов явно отличается от чеха. Иржи подошел к дебюту в UFC после десяти досрочных побед в RIZIN.

    У Богдана ранее были успешные бои в малоизвестных промоушенах. Предыдущая позиция представителя Узбекистана на несколько уровней ниже, нежели Оздемир. Так что второго апсета в своей карьере швейцарец точно не допустит. Ставка: победа Волкана Оздемира за 1.53.

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    Оздемир — Гуськов: прогноз, ставка (1.53), статистика, коэффициенты матча 02.09.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Остановит ли Волкан Оздемир хайпового дебютанта UFC?
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