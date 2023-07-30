30 июля состоится титульный бой в рамках турнира по профессиональному боксу между Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом в полусреднем весе. Ориентировочно начало боя в 07:00 мск. Кроуфорд — Спенс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Теренс Кроуфорд

Кроуфорд на данный момент является чемпионом мира в полусреднем весе по версии WBO. На профессиональном ринге Теренс еще никому не уступал.

Его победная серия продолжается на протяжении 39-ти поединков кряду. В последнем из них он удосрочил россиянина Давида Аванесяна в шестом раунде.

От ряда других представителей полусреднего дивизиона Кроуфорда отличает невероятный интеллект и внушительная ударная мощь.

Теренс может подобрать ключи абсолютно к каждому сопернику. Он прекрасно контратакует и умеет вскрывать любую оборону. Всего за карьеру у Кроуфорда 30 побед нокаутами.

Эррол Спенс

Спенс также, как и его грядущий, соперник еще никому не проигрывал в своей карьере. Сейчас на руках у 33-летнего американца все остальные пояса в полусреднем весе.

Несмотря на всю свою универсальность, Спенс по ряду статистических показателей уступает Кроуфорду. Да и в последнее время выступления Эррола на ринге выглядят не такими зрелищными, как ранее.

Он с трудом сумел победить по очкам Дэнни Гарсия, Шона Портера и Майки Гарсия. И в пяти предыдущих боях у нынешнего чемпиона только 2 боя были выиграны досрочно.

Также у Эррола в карьере меньше побед нокаутами, чем у Теренса. Всего у Спенса в активе 28 поединков. И лишь последние 8 из них были титульными.

Прогноз и ставка

Букмекеры в данном противостоянии отдают предпочтение Теренсу Кроуфорду. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.66. На успех Спенса предлагают сделать ставку за 2.40.

Это будет очень тяжелый поединок для обоих боксеров. Но Кроуфорд в отличие от оппонента выглядит бойцом без единого слабого места. Он практически не пропускает ударов и всегда подвижен на ногах.

При этом Теренс удоросчил 10 своих предыдущих соперников, а почти половина боев в его карьере были титульными. Именно поэтому у обладателя пояса WBO больше шансов стать абсолютным чемпионом мира. Ставка: победа Теренса Кроуфорда за 1.66.