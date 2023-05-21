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    Станет ли Ломаченко абсолютным чемпионом мира в легком весе?

    Ломаченко — Хэйни. Прогноз (к. 1.48) и ставки на бой, профессиональный бокс, 21 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Ломаченко — Хэйни
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    Василий Ломаченко
    21 мая состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира в рамках турнира по профессиональному боксу между Василием Ломаченко и Девином Хэйни в легком весе. Ориентировочно начало боя в 06:00 мск. Ломаченко — Хэйни: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Василий Ломаченко

    Василий Ломаченко подходит к данному поединку после победы единогласным решением судей над Джамейном Ортисом в октябре прошлого года.

    Украинец старше своего предстоящего соперника на 10 лет. Василию сейчас 34, и поэтому многие эксперты начинают заранее списывать его со счетов. Опасения по поводу формы экс-чемпиона мира в легком весе все же есть.

    Поединок с Ортисом был не очень убедительным, и привычного давления в исполнении Ломаченко зрители не увидели. С годами украинец прилично потерял в скорости.

    И стоит отметить, что Василий не является ярким панчером. В его активе 11 досрочных побед в 17-ти выигранных встречах. Скорее, Ломаченко берет тактикой и техникой, но не силой.

    Девин Хэйни

    Хэйни является сейчас абсолютным чемпионом мира по боксу в легком дивизионе. Американец завоевал все титулы в поединке с Джорджем Камбососом в июне 2022-го, победив его решением.

    Далее Девин провел первую защиту всех поясов против того же австралийца в октябре прошлого года, также выиграв по очкам. Хэйни для легкого веса выделяется своими габаритами.

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    • Американец сгоняет перед поединками порядка 10 кг, что дает ему в ринге явное преимущество. Это позволяет ему вести более грамотную борьбу в клинче и лучше держать удар.

    Что касается опыта, то в этом аспекте молодой Хэйни ничуть не уступает Ломаченко. В активе украинца 19 боев, а у Девина уже 29. Причем в отличии от Василия абсолютный чемпион еще никому не проигрывал.

    Прогноз и ставка

    Девин Хэйни, по мнению букмекеров, является фаворитом в данном бою. На победу американца можно поставить с коэффициентом 1.48. На успех Ломаченко дают коэффициент 2.95.

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    Хэйни — это боксер нового поколения. Он быстрый, мощный и непобежденный. Ломаченко — пробитый ветеран, солидно потерявший в скорости.

    Его последний бой против Ортиса не впечатлил, но в поединке с Хэйни будет гораздо сложнее, ведь Девин — боксер экстра-класса. Поэтому шансов на успех у Ломаченко очень мало. Ставка: победа Девина Хэйни за 1.48.

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    Ломаченко — Хэйни: прогноз, ставка (1.48), статистика, коэффициенты матча 21.05.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Станет ли Ломаченко абсолютным чемпионом мира в легком весе?
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