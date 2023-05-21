21 мая состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 73 между Хайисаером Махешате и Вячеславом Борщевым в легком весе. Ориентировочно начало боя в 01:35 мск. Махешате — Борщев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хайисаер Махешате

Для Хайисаера это будет третий поединок в промоушене Даны Уайта. Дебют китайского бойца состоялся в июне прошлого года против Стива Гарсии, который был отправлен в нокаут в первом раунде.

Далее Махешате провел встречу с Рафой Гарсия, проиграв ему судейским решением. Стоит отметить, что стилистически китаец является кикбоксером.

В борьбу идет крайне редко, но также имеется одна победа сабмишном в ММА. Махешате является одним из самых молодых бойцов промоушена и сейчас ему только 23 года.

Физически китаец еще не окреп, и при этом он далеко не самый габаритный легковес дивизиона. Пока что Хайисаер добивается успеха за счет хорошей техники. Но ему однозначно надо прибавлять в плане ударной мощи.

Вячеслав Борщев

Вячеслав начал свой путь в UFC с победы над Дакотой Бушем, которого нокаутировал в стартовой пятиминутке. Но далее россиянин потерпел 2 поражения кряду от Марка Диакеси и Майка Дэвиса судейским решением.

Как и предстоящий соперник, является ярко выраженным ударником. Но все же боксерская база преобладает над ударами ногами. Борщев очень расчетливый и аккуратный боец.

Он привык вести свои поединки тактически и поэтому никогда не бросается на соперника в самом начале встречи. Россиянин умеет грамотно менять темп поединка и действует строго от обороны.

У Борщева хорошая защита от ударов. В среднем он пропускает по 3 акцентированных попадания за минуту. Также Вячеслав сам бьет довольно точно (63% его ударов регулярно доходят до цели).

Прогноз и ставка

В данном поединке россиянин, по мнению букмекеров, считается фаворитом. На победу Борщева предлагают поставить за 1.53, а на успех Махешате дают коэффициент 2.58.

Оба предстоящих соперника являются ударниками и поэтому их поединок должен проходить именно в стойке. Борщев в плане навыков ничуть не уступает Махешате.

При этом россиянин физически сильнее Хайисаера, и в таком противостоянии грубая сила со стороны Борщева должна стать ключом к успеху. Вряд ли 23-летний Махешате справится с таким соперником. Ставка: победа Вячеслава Борщева за 1.53.