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    Остановит ли Яна Куницкая бывшую чемпионку Холли Холм?

    Холм — Куницкая. Прогноз (к. 1.41) и ставки на бой, UFC San Antonio, 26 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Холм — Куницкая
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    Холли Холм
    26 марта состоится бой в рамках турнира UFC San Antonio между Холли Холм и Яной Куницкой в женском легчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 04:10 мск. Холм — Куницкая: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Холли Холм

    Холм уже 41 год, и свой пик она прошла примерно лет 5 назад. После поражения в титульнике от Аманды Нунес в 2019-м американка далее одержала 2 победы и уступила решением Кетлин Виейре.

    Пока что Холли занимает третью строчку в рейтинге, но кажется, что это вопрос времени. Нельзя сказать, что экс-чемпионку окончательно можно списывать со счетов.

    Все-таки надо отдать должное ее базе бокса, и в свое время Холм отправила в нокаут доминировавшую в женском легчайшем весе UFC Ронду Роузи.

    У Холли хорошие показатели в стойке. В среднем за минуту она пропускает по 4 акцентированных попадания в минуту, что не так уж и много. Причем точность ударов у Холм примерно 50%, а досрочных побед нокаутом 6.

    Яна Куницкая

    Яна выйдет в клетку впервые за 2 года. Она дралась в последний раз в июле 2021-го в карде с Порье и Макгрегором. Тогда Куницкая уступила нокаутом в первом раунде Ирен Алдане.

    Далее россиянка пропала на пару лет из ММА ввиду семейных обстоятельств. За Яной по-прежнему сохранена шестая строчка в рейтинге, но сейчас конкуренция стала гораздо жестче, чем ранее.

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    • Впрочем, Куницкой и до простоя не везло в боях с топовыми соперницами. На ее счету также были поражения нокаутом от Аспен Лэдд и Крис Сайборг.

    Проблемы с блоком в стойке очевидны и в противостояниях с базовыми ударницами у Яны постоянно возникают проблемы. Вряд ли за столь серьезный простой россиянка сумел подтянуть свои пробелы.

    Прогноз и ставка

    В данной встрече букмекеры отдают предпочтение Холли Холм, предлагая поставить на победу экс-чемпионки с коэффициентом 1.41. Шансы Куницкой на успех оцениваются за 3.00.

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    Американка хоть и подходит не в лучшей форме, но все же в целом выглядит предпочтительнее своей соперницы. Вряд ли в ударной технике Куницкая сумеет навязать Холм должное сопротивление.

    Возможно, нокаута со стороны экс-чемпионки в данном поединке не будет. Тем не менее, американка может разбивать Куницкую на протяжении всех трех раундов. Ставка: победа Холли Холм за 1.41.

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    Холм — Куницкая: прогноз, ставка (1.41), статистика, коэффициенты матча 26.03.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Остановит ли Яна Куницкая бывшую чемпионку Холли Холм?
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