26 марта состоится бой в рамках турнира UFC San Antonio между Холли Холм и Яной Куницкой в женском легчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 04:10 мск. Холм — Куницкая: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Холли Холм

Холм уже 41 год, и свой пик она прошла примерно лет 5 назад. После поражения в титульнике от Аманды Нунес в 2019-м американка далее одержала 2 победы и уступила решением Кетлин Виейре.

Пока что Холли занимает третью строчку в рейтинге, но кажется, что это вопрос времени. Нельзя сказать, что экс-чемпионку окончательно можно списывать со счетов.

Все-таки надо отдать должное ее базе бокса, и в свое время Холм отправила в нокаут доминировавшую в женском легчайшем весе UFC Ронду Роузи.

У Холли хорошие показатели в стойке. В среднем за минуту она пропускает по 4 акцентированных попадания в минуту, что не так уж и много. Причем точность ударов у Холм примерно 50%, а досрочных побед нокаутом 6.

Яна Куницкая

Яна выйдет в клетку впервые за 2 года. Она дралась в последний раз в июле 2021-го в карде с Порье и Макгрегором. Тогда Куницкая уступила нокаутом в первом раунде Ирен Алдане.

Далее россиянка пропала на пару лет из ММА ввиду семейных обстоятельств. За Яной по-прежнему сохранена шестая строчка в рейтинге, но сейчас конкуренция стала гораздо жестче, чем ранее.

Впрочем, Куницкой и до простоя не везло в боях с топовыми соперницами. На ее счету также были поражения нокаутом от Аспен Лэдд и Крис Сайборг.

Проблемы с блоком в стойке очевидны и в противостояниях с базовыми ударницами у Яны постоянно возникают проблемы. Вряд ли за столь серьезный простой россиянка сумел подтянуть свои пробелы.

Прогноз и ставка

В данной встрече букмекеры отдают предпочтение Холли Холм, предлагая поставить на победу экс-чемпионки с коэффициентом 1.41. Шансы Куницкой на успех оцениваются за 3.00.

Американка хоть и подходит не в лучшей форме, но все же в целом выглядит предпочтительнее своей соперницы. Вряд ли в ударной технике Куницкая сумеет навязать Холм должное сопротивление.

Возможно, нокаута со стороны экс-чемпионки в данном поединке не будет. Тем не менее, американка может разбивать Куницкую на протяжении всех трех раундов. Ставка: победа Холли Холм за 1.41.